Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220117/arastirma-2030-yilinda-hibrit-alisveris-merkezleri-yukselen-trend-haline-gelecek-1052818280.html
Araştırma: 2030 yılında hibrit alışveriş merkezleri yükselen trend haline gelecek
Araştırma: 2030 yılında hibrit alışveriş merkezleri yükselen trend haline gelecek
Ericsson ConsumerLab tarafından yapılan araştırmaya göre, artırılmış gerçeklik ve su geçirmez sanal gerçeklik gözlükleri, dokunsal kıyafetler ve eldivenler... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T17:23+0300
2022-01-17T17:23+0300
yaşam
dijital
avm
proje
hibrit
tüketici
nft
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052818239_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ea28a9344675a9fb52e7f989e2ba19b4.jpg
Dünya genelinde teknolojileri erken aşamada kullanmaya başlayan yaklaşık 57 milyon kişinin beklentilerini ve tahminlerini temsil eden araştırmalara dayanan ‘10 Popüler Tüketici Trendi’ raporuna göre; tüketicilerin alışveriş deneyimlerini gerçekleştirmeleri için geliştirilen, gerçek fiziksel ortamlara entegre edilmiş, bağlantı özelliğine sahip hibrit teknolojilerin, 2030 yılına kadar günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi bekleniyor. Ericsson Consumerlab tarafından hazırlanan raporda, kurgusal 'Everyspace Plaza' alışveriş merkezinde yaşanan hibrit alışveriş deneyimleri ele alındı.Habertürk'ün aktardığına göre çalışmada; tüketicilerden, fiziksel tüketici deneyimini dijital teknolojilerle zenginleştiren 15 hibrit alışveriş merkezini değerlendirmeleri istendi. Neredeyse beş katılımcıdan dördü, test edilen 15 konseptin tamamının 2030 yılına kadar bir şekilde var olacağına inandığını belirtti. Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış Gerçeklik (AR) ve programlanabilir malzemeler gibi teknolojiler, bu tür 'yapı ve portal' olanaklarını mümkün kılacak.Rapora göre Hibrit Alışveriş Merkezi’nde şu 10 popüler tüketici trendi öne çıkacak:1- Hepsi Şimdi ArenaHem aktör hem de izleyici olabilirsiniz, ancak bu üç boyutlu deneyim sizi heyecanlandıracak mı yoksa korkutacak mı? Neredeyse 10 tüketiciden 8'i, telepresence (telebulunma) teknolojisinin sanatçıların sanki oradaymış gibi dijital olarak performans göstermelerine olanak tanıyacak etkinlik salonları hayal ediyor.2- Üç Boyutlu Güzellik SalonuBıçak altına yatmaktan kaçınmak birçok kişi için cazip bir güzellik seçeneğidir. 10 tüketiciden 7'si alışveriş merkezlerinde görünümleri dijital olarak geliştirmek için hacimsel modelleme teknolojisini kullanan güzellik salonlarını görmeyi bekliyor.3- Meta TerziSize ve avatarınıza özel hızlı moda: Her 10 Artırılmış ve Sanal Gerçeklik kullanıcısının 7'sinden fazlası alışveriş merkezinde gerektiğinde su geçirmez ve ihtiyaca göre nefes alabilen kumaşları kullanan bir terzi olacağını öngörüyor.4- Anyverse HavuzuKatılımcıların birçoğu imkansız dünyaların keşfini hayal ediyor. Tüketicilerin üçte ikisi, sıfır yerçekiminde uzayı deneyimlemek için oksijen tankı olan bir sanal gerçeklik başlığının kullanılacağı yüzme havuzları olacağına inanıyor.5- Hibrit Spor SalonuBirçok kişi için fiziksel güç ve zihinsel sağlık ayrılmaz bir bütündür. 10 tüketiciden 7'si, zihin sağlığına yönelik çok duyulu, kişiye özel AR/VR ortamına sahip zihinsel fitness merkezleri olacağını düşünüyor.6- Bir Dilek Yazdır AtölyesiGelecekte talep üzerine onarım ve üretim yaygınlaşacak. Tüketicilerin yarısından fazlası, eski ürünleri geri dönüştüren bir fabrika satış mağazasından sürdürülebilir bir şekilde alışveriş yapmak istiyor.7- Evrenin Merkezindeki RestoranBirçok kişi, kendilerine dikkat dağıtmayan sanal bir arkadaşın eşlik etmesini tercih ediyor. Tüketicilerin yarısı, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla sanal olarak yemek yiyebileceği bir restoran istiyor.8- Sonsuz MağazaÜrünleri satın almadan önce sanal olarak deneyin. Tüketicilerin dörtte üçü, ürünleri denerken evlerini mağazaya dönüştürebilmeyi bekliyor.9- Multipleks Tıbbi MerkezArtık her şeyi anında elde etmeye alıştık. Sağlık söz konusu olduğunda neden bekleyelim ki? Tüketicilerin yüzde 77'si alışveriş merkezlerinde, neredeyse anlık sağlık durumu bilgisi sağlayan yapay zeka destekli sağlık taramasına sahip tıp merkezleri olacağını öngörüyor.10- Doğa ParkıŞehirlerde yaşayanların en çok eksikliğini hissettiği şey doğa olarak öne çıkıyor ve tüketicilerin yüzde 42'si, hibrit deneyimler sağlayan dijital ve programlanabilir materyaller aracılığıyla doğaya daha yakın hissedebilecekleri alışveriş merkezi içinde bulunan bir doğa parkı istiyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052818239_69:0:549:360_1920x0_80_0_0_44ae97ea7ffe2e2d5922aac294e9963a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dijital, avm, proje, hibrit, tüketici, nft

Araştırma: 2030 yılında hibrit alışveriş merkezleri yükselen trend haline gelecek

17:23 17.01.2022
© Fotoğraf : Ericsson ConsumerLabAraştırma: 2030 yılında hibrit alışveriş merkezleri yükselen trend haline gelecek
Araştırma: 2030 yılında hibrit alışveriş merkezleri yükselen trend haline gelecek - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© Fotoğraf : Ericsson ConsumerLab
Abone ol
Ericsson ConsumerLab tarafından yapılan araştırmaya göre, artırılmış gerçeklik ve su geçirmez sanal gerçeklik gözlükleri, dokunsal kıyafetler ve eldivenler, yakın gelecekte alışveriş merkezlerini ziyaret eden tüketicilerin ekipmanları arasında yer alacak.
Dünya genelinde teknolojileri erken aşamada kullanmaya başlayan yaklaşık 57 milyon kişinin beklentilerini ve tahminlerini temsil eden araştırmalara dayanan ‘10 Popüler Tüketici Trendi’ raporuna göre; tüketicilerin alışveriş deneyimlerini gerçekleştirmeleri için geliştirilen, gerçek fiziksel ortamlara entegre edilmiş, bağlantı özelliğine sahip hibrit teknolojilerin, 2030 yılına kadar günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi bekleniyor.
Ericsson Consumerlab tarafından hazırlanan raporda, kurgusal 'Everyspace Plaza' alışveriş merkezinde yaşanan hibrit alışveriş deneyimleri ele alındı.
Habertürk'ün aktardığına göre çalışmada; tüketicilerden, fiziksel tüketici deneyimini dijital teknolojilerle zenginleştiren 15 hibrit alışveriş merkezini değerlendirmeleri istendi. Neredeyse beş katılımcıdan dördü, test edilen 15 konseptin tamamının 2030 yılına kadar bir şekilde var olacağına inandığını belirtti.
Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış Gerçeklik (AR) ve programlanabilir malzemeler gibi teknolojiler, bu tür 'yapı ve portal' olanaklarını mümkün kılacak.
Rapora göre Hibrit Alışveriş Merkezi’nde şu 10 popüler tüketici trendi öne çıkacak:

1- Hepsi Şimdi Arena

Hem aktör hem de izleyici olabilirsiniz, ancak bu üç boyutlu deneyim sizi heyecanlandıracak mı yoksa korkutacak mı? Neredeyse 10 tüketiciden 8'i, telepresence (telebulunma) teknolojisinin sanatçıların sanki oradaymış gibi dijital olarak performans göstermelerine olanak tanıyacak etkinlik salonları hayal ediyor.

2- Üç Boyutlu Güzellik Salonu

Bıçak altına yatmaktan kaçınmak birçok kişi için cazip bir güzellik seçeneğidir. 10 tüketiciden 7'si alışveriş merkezlerinde görünümleri dijital olarak geliştirmek için hacimsel modelleme teknolojisini kullanan güzellik salonlarını görmeyi bekliyor.

3- Meta Terzi

Size ve avatarınıza özel hızlı moda: Her 10 Artırılmış ve Sanal Gerçeklik kullanıcısının 7'sinden fazlası alışveriş merkezinde gerektiğinde su geçirmez ve ihtiyaca göre nefes alabilen kumaşları kullanan bir terzi olacağını öngörüyor.

4- Anyverse Havuzu

Katılımcıların birçoğu imkansız dünyaların keşfini hayal ediyor. Tüketicilerin üçte ikisi, sıfır yerçekiminde uzayı deneyimlemek için oksijen tankı olan bir sanal gerçeklik başlığının kullanılacağı yüzme havuzları olacağına inanıyor.

5- Hibrit Spor Salonu

Birçok kişi için fiziksel güç ve zihinsel sağlık ayrılmaz bir bütündür. 10 tüketiciden 7'si, zihin sağlığına yönelik çok duyulu, kişiye özel AR/VR ortamına sahip zihinsel fitness merkezleri olacağını düşünüyor.

6- Bir Dilek Yazdır Atölyesi

Gelecekte talep üzerine onarım ve üretim yaygınlaşacak. Tüketicilerin yarısından fazlası, eski ürünleri geri dönüştüren bir fabrika satış mağazasından sürdürülebilir bir şekilde alışveriş yapmak istiyor.

7- Evrenin Merkezindeki Restoran

Birçok kişi, kendilerine dikkat dağıtmayan sanal bir arkadaşın eşlik etmesini tercih ediyor. Tüketicilerin yarısı, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla sanal olarak yemek yiyebileceği bir restoran istiyor.

8- Sonsuz Mağaza

Ürünleri satın almadan önce sanal olarak deneyin. Tüketicilerin dörtte üçü, ürünleri denerken evlerini mağazaya dönüştürebilmeyi bekliyor.

9- Multipleks Tıbbi Merkez

Artık her şeyi anında elde etmeye alıştık. Sağlık söz konusu olduğunda neden bekleyelim ki? Tüketicilerin yüzde 77'si alışveriş merkezlerinde, neredeyse anlık sağlık durumu bilgisi sağlayan yapay zeka destekli sağlık taramasına sahip tıp merkezleri olacağını öngörüyor.

10- Doğa Parkı

Şehirlerde yaşayanların en çok eksikliğini hissettiği şey doğa olarak öne çıkıyor ve tüketicilerin yüzde 42'si, hibrit deneyimler sağlayan dijital ve programlanabilir materyaller aracılığıyla doğaya daha yakın hissedebilecekleri alışveriş merkezi içinde bulunan bir doğa parkı istiyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:33Öztrak: Elinde silahla poz veren bir teröristle yan yana fotoğraf çektirmeyi asla kabul edemeyiz
17:25Rus kozmonot Şkaplerov, Kıbrıs'ın uzaydan çekilmiş görüntüsünü paylaştı
17:23Araştırma: 2030 yılında hibrit alışveriş merkezleri yükselen trend haline gelecek
17:10İttifaklarda trafik hız kazandı, üçüncü ittifak için ilk toplantı yapılacak
17:04Rus uzmandan küresel ısınma uyarısı: Felaket boyutunda doğal değişiklikler olabilir
16:52Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
16:51Arama sonuçlarında yasaklı içerik nedeniyle Rusya'dan Google’a para cezası
16:48Araştırma: Kovid-19'a yakalanan gebelerin riskli doğum ihtimali daha yüksek olabilir
16:38Arnavutluk Başbakanı Rama: Erdoğan, dediklerini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişidir
16:32Fitch'ten Türkiye'ye 'heterodoks politika' uyarısı
16:32Kazakistan’da Nazarbayev’in yeğeni, Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinden alındı
16:29Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
16:25Hasta yakınları hemşireye saldırdı: 'Damar yolu açtığı çocuğu ağlattı'
16:25Avustralya'dan sınır dışı edilen Djokovic, ülkesi Sırbistan'a döndü
16:23Yozgat'ta öğretmenlerden 'eşekli kütüphane': 'Geldiğimizi davul çalarak haber veriyoruz'
16:08Çin lideri Şi: Büyük güçler arasındaki çatışmaların sonucu felaket olur
15:54Lukaşenko: Belarus sınırlarına 30 bini aşkın yabancı asker konuşlandırıldı
15:47Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Çocukları Dijital Tehlikelerden Koruma Rehberi' hazırladı
15:41Sezen Aksu'nun 'Hz. Adem ve Hz. Havva' ile ilgili şarkı sözleri gündem oldu
15:34Hurda otobüsü karavana çevirdiler: 'Yeni gelin karavanı'