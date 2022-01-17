https://tr.sputniknews.com/20220117/arastirma-2030-yilinda-hibrit-alisveris-merkezleri-yukselen-trend-haline-gelecek-1052818280.html

Araştırma: 2030 yılında hibrit alışveriş merkezleri yükselen trend haline gelecek

Araştırma: 2030 yılında hibrit alışveriş merkezleri yükselen trend haline gelecek

Ericsson ConsumerLab tarafından yapılan araştırmaya göre, artırılmış gerçeklik ve su geçirmez sanal gerçeklik gözlükleri, dokunsal kıyafetler ve eldivenler... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T17:23+0300

2022-01-17T17:23+0300

2022-01-17T17:23+0300

yaşam

dijital

avm

proje

hibrit

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nft

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Dünya genelinde teknolojileri erken aşamada kullanmaya başlayan yaklaşık 57 milyon kişinin beklentilerini ve tahminlerini temsil eden araştırmalara dayanan ‘10 Popüler Tüketici Trendi’ raporuna göre; tüketicilerin alışveriş deneyimlerini gerçekleştirmeleri için geliştirilen, gerçek fiziksel ortamlara entegre edilmiş, bağlantı özelliğine sahip hibrit teknolojilerin, 2030 yılına kadar günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi bekleniyor. Ericsson Consumerlab tarafından hazırlanan raporda, kurgusal 'Everyspace Plaza' alışveriş merkezinde yaşanan hibrit alışveriş deneyimleri ele alındı.Habertürk'ün aktardığına göre çalışmada; tüketicilerden, fiziksel tüketici deneyimini dijital teknolojilerle zenginleştiren 15 hibrit alışveriş merkezini değerlendirmeleri istendi. Neredeyse beş katılımcıdan dördü, test edilen 15 konseptin tamamının 2030 yılına kadar bir şekilde var olacağına inandığını belirtti. Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış Gerçeklik (AR) ve programlanabilir malzemeler gibi teknolojiler, bu tür 'yapı ve portal' olanaklarını mümkün kılacak.Rapora göre Hibrit Alışveriş Merkezi’nde şu 10 popüler tüketici trendi öne çıkacak:1- Hepsi Şimdi ArenaHem aktör hem de izleyici olabilirsiniz, ancak bu üç boyutlu deneyim sizi heyecanlandıracak mı yoksa korkutacak mı? Neredeyse 10 tüketiciden 8'i, telepresence (telebulunma) teknolojisinin sanatçıların sanki oradaymış gibi dijital olarak performans göstermelerine olanak tanıyacak etkinlik salonları hayal ediyor.2- Üç Boyutlu Güzellik SalonuBıçak altına yatmaktan kaçınmak birçok kişi için cazip bir güzellik seçeneğidir. 10 tüketiciden 7'si alışveriş merkezlerinde görünümleri dijital olarak geliştirmek için hacimsel modelleme teknolojisini kullanan güzellik salonlarını görmeyi bekliyor.3- Meta TerziSize ve avatarınıza özel hızlı moda: Her 10 Artırılmış ve Sanal Gerçeklik kullanıcısının 7'sinden fazlası alışveriş merkezinde gerektiğinde su geçirmez ve ihtiyaca göre nefes alabilen kumaşları kullanan bir terzi olacağını öngörüyor.4- Anyverse HavuzuKatılımcıların birçoğu imkansız dünyaların keşfini hayal ediyor. Tüketicilerin üçte ikisi, sıfır yerçekiminde uzayı deneyimlemek için oksijen tankı olan bir sanal gerçeklik başlığının kullanılacağı yüzme havuzları olacağına inanıyor.5- Hibrit Spor SalonuBirçok kişi için fiziksel güç ve zihinsel sağlık ayrılmaz bir bütündür. 10 tüketiciden 7'si, zihin sağlığına yönelik çok duyulu, kişiye özel AR/VR ortamına sahip zihinsel fitness merkezleri olacağını düşünüyor.6- Bir Dilek Yazdır AtölyesiGelecekte talep üzerine onarım ve üretim yaygınlaşacak. Tüketicilerin yarısından fazlası, eski ürünleri geri dönüştüren bir fabrika satış mağazasından sürdürülebilir bir şekilde alışveriş yapmak istiyor.7- Evrenin Merkezindeki RestoranBirçok kişi, kendilerine dikkat dağıtmayan sanal bir arkadaşın eşlik etmesini tercih ediyor. Tüketicilerin yarısı, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla sanal olarak yemek yiyebileceği bir restoran istiyor.8- Sonsuz MağazaÜrünleri satın almadan önce sanal olarak deneyin. Tüketicilerin dörtte üçü, ürünleri denerken evlerini mağazaya dönüştürebilmeyi bekliyor.9- Multipleks Tıbbi MerkezArtık her şeyi anında elde etmeye alıştık. Sağlık söz konusu olduğunda neden bekleyelim ki? Tüketicilerin yüzde 77'si alışveriş merkezlerinde, neredeyse anlık sağlık durumu bilgisi sağlayan yapay zeka destekli sağlık taramasına sahip tıp merkezleri olacağını öngörüyor.10- Doğa ParkıŞehirlerde yaşayanların en çok eksikliğini hissettiği şey doğa olarak öne çıkıyor ve tüketicilerin yüzde 42'si, hibrit deneyimler sağlayan dijital ve programlanabilir materyaller aracılığıyla doğaya daha yakın hissedebilecekleri alışveriş merkezi içinde bulunan bir doğa parkı istiyor.

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dijital, avm, proje, hibrit, tüketici, nft