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Avrupa Birliği, Kovid-19 seyahat listesinden 3 ülkeyi çıkardı
Avrupa Birliği, Kovid-19 seyahat listesinden 3 ülkeyi çıkardı
Avrupa Birliği (AB), Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesinden Avustralya, Kanada ve Arjantin'i çıkardı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
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2022-01-17T20:23+0300
koronavirüs
avrupa
ab
avrupa birliği
seyahat
kovid-19
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AB ülkelerine zorunlu olmayan seyahatler için uygulanan ve kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasının tavsiye edildiği ülkeleri içeren liste güncellendi.AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, 17 Ocak'taki son güncellemeyle Avustralya, Kanada ve Arjantin'in çıkarılmasının ardından listede 14 ülke yer aldı.Buna göre, AB ülkeleri, tam aşılı kişiler için Bahreyn, Şili, Kolombiya, Endonezya, Kuveyt, Yeni Zelanda, Peru, Katar, Ruanda, Suudi Arabistan, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve Uruguay'a yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırabilecek. AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık tutulabilecek.AB'nin listesi, üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Liste, iki haftada bir güncelleniyor. Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilebiliyor ancak yolculara test ve karantina gibi bazı ek tedbirler uygulanabiliyor.Listede yer almayan ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları ise devam ediyor.AB, Mart 2020'de salgının yayılmasını engellemek için zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirilmesini kararlaştırmıştı.
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avrupa, ab, avrupa birliği, seyahat, kovid-19

Avrupa Birliği, Kovid-19 seyahat listesinden 3 ülkeyi çıkardı

20:23 17.01.2022
© AP Photo / Martin MeissnerKoronavirüs - kovid-19 - maske - Almanya
Koronavirüs - kovid-19 - maske - Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Martin Meissner
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Avrupa Birliği (AB), Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesinden Avustralya, Kanada ve Arjantin'i çıkardı.
AB ülkelerine zorunlu olmayan seyahatler için uygulanan ve kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasının tavsiye edildiği ülkeleri içeren liste güncellendi.
AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, 17 Ocak'taki son güncellemeyle Avustralya, Kanada ve Arjantin'in çıkarılmasının ardından listede 14 ülke yer aldı.
Buna göre, AB ülkeleri, tam aşılı kişiler için Bahreyn, Şili, Kolombiya, Endonezya, Kuveyt, Yeni Zelanda, Peru, Katar, Ruanda, Suudi Arabistan, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve Uruguay'a yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırabilecek. AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık tutulabilecek.
AB'nin listesi, üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Liste, iki haftada bir güncelleniyor. Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilebiliyor ancak yolculara test ve karantina gibi bazı ek tedbirler uygulanabiliyor.
Listede yer almayan ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları ise devam ediyor.
AB, Mart 2020'de salgının yayılmasını engellemek için zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirilmesini kararlaştırmıştı.
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