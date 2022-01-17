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Avustralya, Sputnik V aşısı yaptıranlara kapılarını açtı
Avustralya, Sputnik V aşısı yaptıranlara kapılarını açtı
Avustralya hükümeti, Rus Sputnik V aşısını yaptırdığına dair belgesi olanların ülkeye girişine izin verdi. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
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avustralya
koronavirüs aşısı
sputnik v
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Avustralya’nın ilaç düzenleme kurumu Terapötik Ürünler İdaresi (TGA), Moskova tarafından sunulan verileri değerlendirdiğini duyurdu. Bu verilerin aşının Kovid-19’a karşı koruma sağladığını ve ülkeye giden birinin virüsü bulaştırması veya virüs nedeniyle ani bir şekilde rahatsızlanması ihtimalini azalttığını gösterdiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Veriler Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği Sputnik V aşısının ortalama olarak hastalığın semptomatik biçimde geçirilmesine karşı yüzde 89, hastaneye yatma veya ölüm durumlarına karşı da yüzde 98-100 oranında etkili olduğunu gösterdi.” Böylelikle Sputnik V aşısını yaptırmış olanlar Avustralya'ya girebilecek. Ancak Sputnik V aşısının tek dozluk versiyonu olan Sputnik Light aşısını yaptırmış olmak, aşılanma sürecinin tamamlandığı konusunda kanıt olarak gösterilemeyecek. Sputnik V aşısının tanınmasının yabancı öğrencilerin ülkeye dönüşü, nitelikli ve niteliksiz işgücünün, iş insanları ve sporcuların ülkeye gitmesi konusundaki seçenekleri artırması bekleniyor. Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısı dünyanın tescillenen ilk koronavirüs aşısı oldu. Aşı şimdiye kadar 70 kadar ülkede onaylandı.
https://tr.sputniknews.com/20220116/dso-rusya-sputnik-v-asisiyla-ilgili-tum-belgeleri-teslim-etti-1052784882.html
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rusya, avustralya, koronavirüs aşısı, sputnik v, gamaleya araştırma merkezi, sputnik light

Avustralya, Sputnik V aşısı yaptıranlara kapılarını açtı

10:28 17.01.2022 (güncellendi: 11:05 17.01.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSputnik V
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
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Avustralya hükümeti, Rus Sputnik V aşısını yaptırdığına dair belgesi olanların ülkeye girişine izin verdi.
Avustralya’nın ilaç düzenleme kurumu Terapötik Ürünler İdaresi (TGA), Moskova tarafından sunulan verileri değerlendirdiğini duyurdu.
Bu verilerin aşının Kovid-19’a karşı koruma sağladığını ve ülkeye giden birinin virüsü bulaştırması veya virüs nedeniyle ani bir şekilde rahatsızlanması ihtimalini azalttığını gösterdiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Veriler Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği Sputnik V aşısının ortalama olarak hastalığın semptomatik biçimde geçirilmesine karşı yüzde 89, hastaneye yatma veya ölüm durumlarına karşı da yüzde 98-100 oranında etkili olduğunu gösterdi.”
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
KORONAVİRÜS
DSÖ: Rusya, Sputnik V aşısıyla ilgili tüm belgeleri teslim etti
Dün, 14:00
Böylelikle Sputnik V aşısını yaptırmış olanlar Avustralya'ya girebilecek. Ancak Sputnik V aşısının tek dozluk versiyonu olan Sputnik Light aşısını yaptırmış olmak, aşılanma sürecinin tamamlandığı konusunda kanıt olarak gösterilemeyecek.
Sputnik V aşısının tanınmasının yabancı öğrencilerin ülkeye dönüşü, nitelikli ve niteliksiz işgücünün, iş insanları ve sporcuların ülkeye gitmesi konusundaki seçenekleri artırması bekleniyor.
Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısı dünyanın tescillenen ilk koronavirüs aşısı oldu. Aşı şimdiye kadar 70 kadar ülkede onaylandı.
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