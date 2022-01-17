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Avustralya, Sputnik V aşısı yaptıranlara kapılarını açtı
10:28 17.01.2022 (güncellendi: 11:05 17.01.2022)
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Avustralya hükümeti, Rus Sputnik V aşısını yaptırdığına dair belgesi olanların ülkeye girişine izin verdi.
Avustralya’nın ilaç düzenleme kurumu Terapötik Ürünler İdaresi (TGA), Moskova tarafından sunulan verileri değerlendirdiğini duyurdu.
BREAKING: Australian regulator TGA recognized 2 doses of #SputnikV for “purpose of establishing a traveler's vaccination status”, based on published intl studies. TGA confirms Sputnik V’s efficacy vs infection of 89%, vs hospitalization/death of 98-100%.👇https://t.co/bdXrAbTHrZ— Sputnik V (@sputnikvaccine) January 17, 2022
Bu verilerin aşının Kovid-19’a karşı koruma sağladığını ve ülkeye giden birinin virüsü bulaştırması veya virüs nedeniyle ani bir şekilde rahatsızlanması ihtimalini azalttığını gösterdiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Veriler Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği Sputnik V aşısının ortalama olarak hastalığın semptomatik biçimde geçirilmesine karşı yüzde 89, hastaneye yatma veya ölüm durumlarına karşı da yüzde 98-100 oranında etkili olduğunu gösterdi.”
Böylelikle Sputnik V aşısını yaptırmış olanlar Avustralya'ya girebilecek. Ancak Sputnik V aşısının tek dozluk versiyonu olan Sputnik Light aşısını yaptırmış olmak, aşılanma sürecinin tamamlandığı konusunda kanıt olarak gösterilemeyecek.
Sputnik V aşısının tanınmasının yabancı öğrencilerin ülkeye dönüşü, nitelikli ve niteliksiz işgücünün, iş insanları ve sporcuların ülkeye gitmesi konusundaki seçenekleri artırması bekleniyor.
Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısı dünyanın tescillenen ilk koronavirüs aşısı oldu. Aşı şimdiye kadar 70 kadar ülkede onaylandı.
Kirill Dmitriev, RDIF: “Australia joined over 100 other countries, including most recently Israel & Saudi Arabia, that accept travelers, vaccinated with Sputnik V, one of the world’s safest and most efficient vaccines against #COVID, including its #Omicron variant.” pic.twitter.com/3y7ASWRlnT— Sputnik V (@sputnikvaccine) January 17, 2022