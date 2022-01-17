https://tr.sputniknews.com/20220117/avustralya-sputnik-v-asisini-yaptiranlara-kapilarini-acti-1052801424.html

Avustralya, Sputnik V aşısı yaptıranlara kapılarını açtı

Avustralya, Sputnik V aşısı yaptıranlara kapılarını açtı

Avustralya hükümeti, Rus Sputnik V aşısını yaptırdığına dair belgesi olanların ülkeye girişine izin verdi. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T10:28+0300

2022-01-17T10:28+0300

2022-01-17T11:05+0300

koronavirüs

rusya

avustralya

koronavirüs aşısı

sputnik v

gamaleya araştırma merkezi

sputnik light

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Avustralya’nın ilaç düzenleme kurumu Terapötik Ürünler İdaresi (TGA), Moskova tarafından sunulan verileri değerlendirdiğini duyurdu. Bu verilerin aşının Kovid-19’a karşı koruma sağladığını ve ülkeye giden birinin virüsü bulaştırması veya virüs nedeniyle ani bir şekilde rahatsızlanması ihtimalini azalttığını gösterdiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Veriler Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği Sputnik V aşısının ortalama olarak hastalığın semptomatik biçimde geçirilmesine karşı yüzde 89, hastaneye yatma veya ölüm durumlarına karşı da yüzde 98-100 oranında etkili olduğunu gösterdi.” Böylelikle Sputnik V aşısını yaptırmış olanlar Avustralya'ya girebilecek. Ancak Sputnik V aşısının tek dozluk versiyonu olan Sputnik Light aşısını yaptırmış olmak, aşılanma sürecinin tamamlandığı konusunda kanıt olarak gösterilemeyecek. Sputnik V aşısının tanınmasının yabancı öğrencilerin ülkeye dönüşü, nitelikli ve niteliksiz işgücünün, iş insanları ve sporcuların ülkeye gitmesi konusundaki seçenekleri artırması bekleniyor. Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısı dünyanın tescillenen ilk koronavirüs aşısı oldu. Aşı şimdiye kadar 70 kadar ülkede onaylandı.

https://tr.sputniknews.com/20220116/dso-rusya-sputnik-v-asisiyla-ilgili-tum-belgeleri-teslim-etti-1052784882.html

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rusya, avustralya, koronavirüs aşısı, sputnik v, gamaleya araştırma merkezi, sputnik light