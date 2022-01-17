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Babacan'dan Aksu'ya destek: Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır
© AADemokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin bir otelde düzenlenen 8. İl Başkanları Toplantısı'a katıldı.
© AA
Sezen Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen, ‘Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e’ sözleri sosyal medyada polemik oldu. Ünlü sanatçıya DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan destek verdi. Babacan, Sezen Aksu’nun hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Sanatçı ve söz yazarı Sezen Aksu, iki hafta önce 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ancak 'Minik Serçe'nin, şarkısında geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." ifadeleri tepki çekti.
Bazı sosyal medya kullanıcıları Sezen Aksu'ya dini değerlere hakaret ettiği için dava açılması gerektiğini belirterek tepki gösterdi.
Öte yandan birçok siyasetçi ve sanatçı da Aksu'ya destek mesajları yayınladı.
Son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Aksu'ya destek verdi.
Öte yandan birçok siyasetçi ve sanatçı da Aksu'ya destek mesajları yayınladı.
Son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Aksu'ya destek verdi.
Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir.— Ali Babacan (@alibabacan) January 17, 2022
Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır.#SezenAksu’nun hedef alınması kabul edilemez.
Babacan, ''Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. #SezenAksu’nun hedef alınması kabul edilemez'' ifadelerini kullandı.