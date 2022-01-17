https://tr.sputniknews.com/20220117/bakan-soylu-turkiyenin-gucunu-sinayanin-fesini-kafasina-ters-giydiririm-1052794218.html

Bakan Soylu: Türkiye’nin gücünü sınayanın fesini kafasına ters giydiririm

Bakan Soylu: Türkiye’nin gücünü sınayanın fesini kafasına ters giydiririm

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye’nin gücünü kimse sınamasın, sınayanın fesini kafasına ters giydiririm" dedi. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T00:28+0300

2022-01-17T00:28+0300

2022-01-17T00:34+0300

süleyman soylu

politika

ekonomi

fes

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nde AK Parti mensupları ile Vefa Toplantısı'nda bir araya geldi. Kahvaltı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, yaşanan sel felaketlerine değinerek, “Sinop’ta, Kastamonu’da, Ulus’ta sel yaşadık. Hepimize geçmiş olsun. Orada kayıplarımız oldu, Cenab-ı Allah rahmet eylesin. O selin ortasında yarın biz buradan çıkacağız ve daha güçlü bir adım atabileceğiz diye düşünebilmek, herhalde o insanlar için mümkün değildir. Ama Türkiye, 20. asrın sonu itibarıyla böyle bir tabloyla karşı karşıya bırakılmıştır. Ama şu kadar net, inandılar. Neye rağmen inandılar; kendileri gibi yapmak isteyenlerin hakikaten karşı karşıya kaldığı bu hamleleri bilmelerine rağmen ayağa kalktılar. Bu ülkede sadece ekonomik zorluk ve ekonomik güçlük yok. Bu ülkede insanların değerleriyle oynamaya çalıştılar. Kıyafetleriyle oynamaya çalıştılar. İnançlarını haşa aşağılamaya çalıştılar. Yapmadıkları kalmadı. Bunlardan bahsetmek, bunlara yönelik adım atmak, bunlara yönelik bir değişim ortaya koymanın veya gerçekleştirilebilmesi, zihninden geçirilmesinin bile kelepçelendiği bir dönemden Allah’a çok şükürler olsun sizin sayenizde Türkiye bambaşka bir tabloya çıktı” dedi. 'Ekonomik vesayetten kurtulduğumuz andan itibaren sadece biz değil, etrafımızdaki bütün ülkeler oh diyecekler'Bakan Soylu şöyle devam etti: 'Doğu ve Güneydoğu’ya huzur getirdik'Terörle mücadele konseptlerini geliştirdiklerini belirten Bakan Soylu, “Savunma sanayimizi geliştirdik, etraftaki dünyaya ‘sen sınırlarından kafanı çıkaramazsın’ diyenlere ben yaparım diyebilecek özgüveni kazandık. Sonra da Doğu ve Güneydoğu’ya huzur getirdik. Ardından hemen güneyimizde terör koridoru oluşturmaya çalışanlara ‘hadi oradan’ diyebilecek bir noktaya geldik. Asla bunların hiçbirini yapamazdık. Artık Türkiye sadece siyasetle ayakta duran bir Türkiye değildir. Sadece seçimde iktidarı alabilmek için mücadele eden partilerin yarıştığı bir Türkiye değildir, tam tersi dışarıdan bahtıyla beraber diz çöktürülmeye çalışılan ama ona müsaade etmeyen, ayakta duran ve bütün dünyaya artık ben varım diyen bir Türkiye’dir” şeklinde konuştu. 'Eğer 27 Mayıs olmamış olsaydı belki bu ülke anarşi ve terörle hiç tanışmamış olacaktı'Kahvaltı programından sonra muhtarlar ile bir araya gelen Bakan Soylu, burada da önemli açıklamalarda bulundu. 1960 darbesinden söz eden Soylu, “27 Mayıs 1960 darbesi onun açtığı yaraları tamir etmek siyasi gözlüklerle bakabileceğimiz bir mesele değildir. 27 Mayıs Türkiye’yi kaybettirmiştir. Gelecek nesillerin tamamını kaybettirmiştir. Hepimize kaybettirmiştir. 27 Mayıs darbesi sadece Menderes ve arkadaşlarının değil, hepimize ait olan bir şeyleri idam etmiştir. Eğer 27 Mayıs ve onu yapanlarının kurduğu esaret düzeni olmasaydı biz bugün savunma sanayimizdeki başarıları belki 30 yıldır anlatıyor olacaktık. Eğer 27 Mayıs olmamış olsaydı belki bu ülke anarşi ve terörle hiç tanışmamış olacaktı. Doğu ve Güneydoğu’nun kalkınma meselesi gelişme meselesi belki 40 yıl, 50 yıl önce rayına girmiş o sıkıntılar hiç yaşanmamış olacaktı. Türkiye kendi otomobilini bugün değil belki 50 yıl önce yapmış olacaktı. Biz bugün Azerbaycanlı kardeşlerimizin Karabağ’da haklarını geri almasını konuşuyoruz. 27 Mayıs olmasaydı belki o haklarını hiç kaybetmeyeceklerdi. Güçlü bir Türkiye olsaydı, kimse onların toprağına el uzatamayacaktı” ifadelerini kullandı. 'Terör koridoru hayallerini uçurduk gitti' Bir taraftan hem PKK, hem DEAŞ, hem FETÖ hem de diğer sol terör örgütleri ile mücadele ettiklerini ifade eden Soylu, “Almanya’nın 3 ay boyunca vatandaşlarının yanına bile gidemediği deyim yerindeyse şok olduğu sel afetinin aynısında biz bir taraftan Bozkurt’ta, bir taraftan Ayancık’ta 20 günde çarşıda alışverişi başlattık, yolları açtık. Vatandaşlarımızın her ihtiyacına koştuk. Deprem, selde, orman yangınlarında vatandaşımızın yanında olduk. Biz bir taraftan bunları yaparken bir taraftan hem PKK, hem DEAŞ, hem FETÖ hem de diğer sol terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Bu örgütlerden sadece iki tanesi güneyimizde, Suriye ve Irak iki tane devletin tüm devlet otoritesini altüst etti. Orada bir terör koridoru oluşturmaya çalıştılar. Amerika’sından Avrupası’na kadar hepsi parayı ve silahı oraya su gibi akıttı. Buna rağmen Allah’a hamdolsun milletimizin güçlü iradesi iktidarımıza verdiği destek, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve hep beraber ortaya koyduğumuz mücadele sonunda terör koridoru hayallerini uçurduk gitti. Küresel uyuşturucu baronları ile mücadele ediyoruz. Aynı zamanda bütün dünya tarihin en büyük göç dalgalarıyla karı karşıya kalıyor. Üç tarafımızda denizlerle çevirili, üç tarafımızda da göçmen kaçakçısı kovalıyoruz. Aynı zamanda altyapımızı yaptık. Dünyanın en büyük havalimanlarını yaptık. Avrasya tüneline kadar pek çok mega projeyi bitirdik. 1915 Çanakkale Köprüsü’nü bitiyoruz. Bu istikrar döneminde milletimizin iradesi ile beraber gerçekleştiriyoruz” açıklamasında bulundu. 'Başlama ayarlarına dönenler milletle ne zaman bir araya gelse aşağılarlardı' Muhtarlarla ile buluşmanın önemine değinen Soylu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Külliye'de muhtar buluşmalarını yaparken dudak bükenler olmadı mı? Muhtarları suçlayanlar oldu. 'Sizin ne işiniz var dedi Külliye'de'. Cumhurbaşkanımıza 'Sözde sarayına muhtarları niye çağırıyorsun' dedi ana muhalefet lideri. Defalarca eleştirdi. Peki, o buluşmaları itibarsızlaştırmaya çalışanlar devletin tepesi ile milletle devlet arasında köprü olan muhtarlarımızın meselelerinin aşağıda nasıl gittiğini, vatandaşımıza hizmetlerin nasıl yansıyıp yansımadığını muhtarımız üzerinde değerlendirmek isteyen bu buluşmalarla, eksiklikleri tekrar görmek isteyen kıymetli Cumhurbaşkanımızın bu iradesine sekte vurabilmek, onu itibarsızlaştırabilmek için ellerinde geleni ortaya koydular. 'Siyasi propaganda yapıyorlar' diye o meseleyi siyasetin bir kenarı aldılar oturttular. Millet yakın olmaya alışmamışlar. Fırsatını buldukları zaman milletimizin inancına, milletimizin değerlerine, milletimizin sahip çıktıklarına aşağılamayı kendilerine bir borç olarak görenler, altını çizerek söylüyorum başlama ayarlarına dönenler milletle ne zaman bir araya gelsen aşağılarlardı. Kendileri ne yapıyorlar? Gittikleri yerlerde kanaat önderleri ve muhtarlar buluşmaları yapıyorlar. Demek ki Tayyip Erdoğan doğru yapıyormuş” diye konuştu. Bakan Soylu konuşmasını devamında şunları söyledi: 'Türkiye’nin gücünü sınayanın fesini kafasına ters giydiririm' Bakan Soylu, son olarak katıldığı Kültür Merkezi'ndeki programda ise şunları kaydetti:

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süleyman soylu, ekonomi, fes