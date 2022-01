Bakan Soylu: Türkiye’nin gücünü sınayanın fesini kafasına ters giydiririm

"Şimdi önümüzde bir tek şey var; 20 yıldır Türkiye’yi cumhurbaşkanımız yönetiyor. Bu anlayışı hep beraber onun yönetimiyle sağladık. Bir adımımız şudur; ekonomik vesayeti ortadan kaldırmak. Biz ekonomik vesayetten kurtulduğumuz andan itibaren sadece biz değil, etrafımızdaki bütün ülkeler oh diyecekler. Bu vesayetler altında ezilmeye mahkum edilen tüm ülkeler oh diyecekler. Bizim dünyaya sorumluluğumuz budur. Etrafımızdaki coğrafyanın huzur içinde olmasını sağlayacak. Biz bugün terörle mücadele ediyoruz, bugünün imkanlarıyla mücadele ediyoruz. 20 yıldır eğer Türkiye gelişmemiş olsaydı, Türkiye’nin her yerinde havalimanı olmamış olsaydı, insansız hava araçlarımız olmamış olsaydı, savunma sanayimiz bu noktaya gelmemiş olsaydı, Doğu ve Güneydoğu’ya öğretmen gönderememiş olsaydık, doktor hemşire gönderememiş olsaydık bu tabloya ulaşmamız mümkün müydü? Bir taraftan kalkındık, bir taraftan büyüdük, geliştik.”