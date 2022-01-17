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https://tr.sputniknews.com/20220117/bakan-varank-2021de-turkiyede-772-bin-yeni-otomobil-ve-ticari-aracin-satildigini-bildirdi-1052810176.html
Bakan Varank, 2021'de Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari aracın satıldığını bildirdi
Bakan Varank, 2021'de Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari aracın satıldığını bildirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari aracın satıldığını belirtti. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T13:49+0300
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ekonomi
mustafa varank
otomobil
satış
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Bakan Varank, Twitter hesabından otomotiv sektörünün 2021 yılı satış ve ihracat performansına ilişkin paylaşımda bulundu.Geçen yıl Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari aracın satıldığını aktaran Varank, "Ülkemizde üretilen 937 bin araç da ihraç edildi. Türk otomotiv endüstrisi 2021 yılını 29,8 milyar dolarlık ihracatla kapattı." ifadesini kullandı.
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mustafa varank, otomobil, satış

Bakan Varank, 2021'de Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari aracın satıldığını bildirdi

13:49 17.01.2022
© DHASanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© DHA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari aracın satıldığını belirtti.
Bakan Varank, Twitter hesabından otomotiv sektörünün 2021 yılı satış ve ihracat performansına ilişkin paylaşımda bulundu.
Geçen yıl Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari aracın satıldığını aktaran Varank, "Ülkemizde üretilen 937 bin araç da ihraç edildi. Türk otomotiv endüstrisi 2021 yılını 29,8 milyar dolarlık ihracatla kapattı." ifadesini kullandı.
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