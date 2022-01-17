Bakan Varank: Türk oyun şirketi Spyke Games, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldı

Geliştirdikleri oyunları milyarlarca insanın oynadığı Türk oyun sektörü her geçen gün büyümeye devam ediyor. Türk oyun şirketi Spyke Games, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldı. Girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimiz için gurur verici Tebrikler