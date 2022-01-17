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Bakan Varank: Türk oyun şirketi Spyke Games, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldı
© DHASanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
© DHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türk oyun şirketi Spyke Games'ın 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldığını açıkladı.
Sosyal ve gündelik mobil oyunlar üreten Türk oyun şirketi Spyke Games, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldı.
Spyke Games, a Turkish game studio best known for Royal Riches, has raised $55 million in its seed round led by Griffin Gaming Partners. The startup will use the new funding to expand its team and bring a new take on casual games by using multiplayer functionality. pic.twitter.com/brbc0OrJWJ— Swipeline (@Swipeline_Media) January 17, 2022
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:
Geliştirdikleri oyunları milyarlarca insanın oynadığı Türk oyun sektörü her geçen gün büyümeye devam ediyor. Türk oyun şirketi Spyke Games, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldı. Girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimiz için gurur verici Tebrikler
Geliştirdikleri oyunları milyarlarca insanın oynadığı Türk oyun sektörü her geçen gün büyümeye devam ediyor.— Mustafa Varank (@varank) January 17, 2022
Türk oyun şirketi Spyke Games, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldı.
Girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimiz için gurur verici
Tebrikler @SpykeGames 👏🏻 https://t.co/NbjeXCRBkd