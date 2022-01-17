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https://tr.sputniknews.com/20220117/bayrampasada-ev-sahibinin-baltayla-kapilarini-kirdigi-aile-baska-eve-tasindi-1052828157.html
Bayrampaşa’da ev sahibinin baltayla kapılarını kırdığı aile başka eve taşındı
Bayrampaşa’da ev sahibinin baltayla kapılarını kırdığı aile başka eve taşındı
İstanbul'da ev sahibi tarafından kapıları baltayla kırılan evde kiracı olarak oturan Suriyeli aile, Bayrampaşa Belediyesi’nin yardımıyla başka bir eve taşındı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T22:21+0300
2022-01-17T22:23+0300
bayrampaşa
taşınma
balta
ev sahibi
türkiye
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Ev sahibinin baltayla kapılarını kırmasının ardından Bayrampaşa Belediyesi’ne giderek yardım talebinde bulunan aileyi, belediye yetkilileri geri çevirmedi.İlçe sınırlarında başka bir daire kiralayan yetkililer, Suriyeli ailenin yeni evlerine taşınmasını sağladı. Ailenin eşyaları, belediyeye ait nakliye aracıyla yeni evlerine götürüldü.Bayrampaşa'da, kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla kıran N.A ve oğlu İ.A. gözaltına alınmıştı. İ.A, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, N.A serbest bırakılmıştı.Suriyeli kiracı Selma Şaham,1200 lira olan kira bedelinin 4 bin liraya çıkarılması için ev sahibinin kendileriyle kontrat imzalamak istediğini iddia etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220114/1200-tl-olan-kirayi-3000-tlye-cikardi-kiracilar-kabul-etmeyince-eve-baltayla-saldirdi-1052742258.html
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bayrampaşa, taşınma, balta, ev sahibi

Bayrampaşa’da ev sahibinin baltayla kapılarını kırdığı aile başka eve taşındı

22:21 17.01.2022 (güncellendi: 22:23 17.01.2022)
© AABayrampaşa’da ev sahibinin baltayla kapılarını kırdığı aile başka eve taşındı
Bayrampaşa’da ev sahibinin baltayla kapılarını kırdığı aile başka eve taşındı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AA
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İstanbul'da ev sahibi tarafından kapıları baltayla kırılan evde kiracı olarak oturan Suriyeli aile, Bayrampaşa Belediyesi’nin yardımıyla başka bir eve taşındı.
Ev sahibinin baltayla kapılarını kırmasının ardından Bayrampaşa Belediyesi’ne giderek yardım talebinde bulunan aileyi, belediye yetkilileri geri çevirmedi.
İlçe sınırlarında başka bir daire kiralayan yetkililer, Suriyeli ailenin yeni evlerine taşınmasını sağladı. Ailenin eşyaları, belediyeye ait nakliye aracıyla yeni evlerine götürüldü.
Eve baltayla saldıran ev sahibi, İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
TÜRKİYE
1200 TL olan kirayı 3000 TL'ye çıkardı, kiracılar kabul etmeyince eve baltayla saldırdı
14 Ocak, 14:39
Bayrampaşa'da, kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla kıran N.A ve oğlu İ.A. gözaltına alınmıştı. İ.A, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, N.A serbest bırakılmıştı.
Suriyeli kiracı Selma Şaham,1200 lira olan kira bedelinin 4 bin liraya çıkarılması için ev sahibinin kendileriyle kontrat imzalamak istediğini iddia etmişti.
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