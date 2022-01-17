https://tr.sputniknews.com/20220117/bayrampasada-ev-sahibinin-baltayla-kapilarini-kirdigi-aile-baska-eve-tasindi-1052828157.html

Bayrampaşa’da ev sahibinin baltayla kapılarını kırdığı aile başka eve taşındı

Bayrampaşa’da ev sahibinin baltayla kapılarını kırdığı aile başka eve taşındı

İstanbul'da ev sahibi tarafından kapıları baltayla kırılan evde kiracı olarak oturan Suriyeli aile, Bayrampaşa Belediyesi’nin yardımıyla başka bir eve taşındı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T22:21+0300

2022-01-17T22:21+0300

2022-01-17T22:23+0300

bayrampaşa

taşınma

balta

ev sahibi

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052828014_0:91:1200:766_1920x0_80_0_0_e100804ee1ba5693aca338a8cffece5a.jpg

Ev sahibinin baltayla kapılarını kırmasının ardından Bayrampaşa Belediyesi’ne giderek yardım talebinde bulunan aileyi, belediye yetkilileri geri çevirmedi.İlçe sınırlarında başka bir daire kiralayan yetkililer, Suriyeli ailenin yeni evlerine taşınmasını sağladı. Ailenin eşyaları, belediyeye ait nakliye aracıyla yeni evlerine götürüldü.Bayrampaşa'da, kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla kıran N.A ve oğlu İ.A. gözaltına alınmıştı. İ.A, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, N.A serbest bırakılmıştı.Suriyeli kiracı Selma Şaham,1200 lira olan kira bedelinin 4 bin liraya çıkarılması için ev sahibinin kendileriyle kontrat imzalamak istediğini iddia etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220114/1200-tl-olan-kirayi-3000-tlye-cikardi-kiracilar-kabul-etmeyince-eve-baltayla-saldirdi-1052742258.html

bayrampaşa

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bayrampaşa, taşınma, balta, ev sahibi