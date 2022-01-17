https://tr.sputniknews.com/20220117/bloomberg-ht-anketi-merkez-bankasi-faizi-sabit-birakacak-1052819862.html

Bloomberg HT anketi: Merkez Bankası faizi sabit bırakacak

Bloomberg HT anketi: Merkez Bankası faizi sabit bırakacak

Bloomberg HT’nin faiz anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Ocak ayı toplantısında politika faizini yüzde 14... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T18:10+0300

2022-01-17T18:10+0300

2022-01-17T18:10+0300

ekonomi

merkez bankası

faiz

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Ankete katılan bir kurum 50 baz puan indirim ile Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 13.50 seviyesine getireceğini düşünürken, faizlerin Ocak ayında artırılacağı yönünde tahmin veren hiç bir kurum olmadı.Ankete katılan kurumların yıl sonu faiz beklentisi ise çok geniş bir aralıkta seyrediyor. Yıl sonu için en düşük tahmini paylaşan kurum 2022 sonunda politika faizinin yüzde 9’a inmesini beklerken, en yüksek tahmini paylaşan kurum ise politika faizinin yüzde 22’ye ulaşmasını bekliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220114/aa-finansin-ppk-beklenti-anketi-merkez-bankasi-faizi-sabit-birakacak-1052743619.html

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merkez bankası, faiz