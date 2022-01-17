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https://tr.sputniknews.com/20220117/bloomberg-ht-anketi-merkez-bankasi-faizi-sabit-birakacak-1052819862.html
Bloomberg HT anketi: Merkez Bankası faizi sabit bırakacak
Bloomberg HT anketi: Merkez Bankası faizi sabit bırakacak
Bloomberg HT’nin faiz anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Ocak ayı toplantısında politika faizini yüzde 14... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T18:10+0300
2022-01-17T18:10+0300
ekonomi
merkez bankası
faiz
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Ankete katılan bir kurum 50 baz puan indirim ile Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 13.50 seviyesine getireceğini düşünürken, faizlerin Ocak ayında artırılacağı yönünde tahmin veren hiç bir kurum olmadı.Ankete katılan kurumların yıl sonu faiz beklentisi ise çok geniş bir aralıkta seyrediyor. Yıl sonu için en düşük tahmini paylaşan kurum 2022 sonunda politika faizinin yüzde 9’a inmesini beklerken, en yüksek tahmini paylaşan kurum ise politika faizinin yüzde 22’ye ulaşmasını bekliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220114/aa-finansin-ppk-beklenti-anketi-merkez-bankasi-faizi-sabit-birakacak-1052743619.html
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merkez bankası, faiz

Bloomberg HT anketi: Merkez Bankası faizi sabit bırakacak

18:10 17.01.2022
© REUTERS / Ümit BektaşMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Ümit Bektaş
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Bloomberg HT’nin faiz anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Ocak ayı toplantısında politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakacağı yönünde oldu.
Ankete katılan bir kurum 50 baz puan indirim ile Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 13.50 seviyesine getireceğini düşünürken, faizlerin Ocak ayında artırılacağı yönünde tahmin veren hiç bir kurum olmadı.
Ankete katılan kurumların yıl sonu faiz beklentisi ise çok geniş bir aralıkta seyrediyor.
Yıl sonu için en düşük tahmini paylaşan kurum 2022 sonunda politika faizinin yüzde 9’a inmesini beklerken, en yüksek tahmini paylaşan kurum ise politika faizinin yüzde 22’ye ulaşmasını bekliyor.
Merkez Bankası, TCMB - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
EKONOMİ
AA Finans'ın PPK beklenti anketi: Merkez Bankası faizi sabit bırakacak
14 Ocak, 15:05
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