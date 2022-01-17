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https://tr.sputniknews.com/20220117/bm-ekonomik-toparlanma-icin-harcanan-her-10-dolardan-8i-gelismis-ulkelere-gidiyor-1052824815.html
BM: Ekonomik toparlanma için harcanan her 10 dolardan 8'i gelişmiş ülkelere gidiyor
BM: Ekonomik toparlanma için harcanan her 10 dolardan 8'i gelişmiş ülkelere gidiyor
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel ekonomik toparlanmadaki dengesizliğe dikkati çekerek her 10 dolardan 8'inin gelişmiş... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T20:41+0300
2022-01-17T20:41+0300
ekonomi
dünya ekonomik forumu
antonio guterres
birleşmiş milletler (bm)
bm genel sekreteri antonio guterres
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Dünya Ekonomik Forumu "2022 Davos Gündemi"ne video mesaj ile katılan Guterres, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve yüksek enflasyonun ekonomik toparlanmayı yavaşlattığını vurguladı.Dünyanın çok büyük risklerle dolu bir yolda ilerlediğini belirten Guterres, yeni bir rota belirlenebilmesi için özellikle de iş dünyasının desteğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.Gelişmiş ülkelerde Kovid-19'a karşı aşılama oranının Afrika ülkelerinden utanç verici bir şekilde 7 kat yüksek olduğunu ifade eden Guterres, ilaç şirketlerine aşı lisanslarını gelişmekte olan ülkelerle paylaşma çağrısı yaptı.Küresel ekonomik toparlanmanın kırılgan ve dengesiz olduğunu söyleyen Guterres, toparlanma sürecinde her 10 dolardan 8'inin gelişmiş ülkelerde harcandığını kaydetti.Düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümenin ise son derece yavaşladığını belirten Guterres, bu ülkelere yönelik borç yapılandırılması çağrısını yineledi.
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dünya ekonomik forumu, antonio guterres, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres

BM: Ekonomik toparlanma için harcanan her 10 dolardan 8'i gelişmiş ülkelere gidiyor

20:41 17.01.2022
© AFP 2021 / PAUL ELLISBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AFP 2021 / PAUL ELLIS
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel ekonomik toparlanmadaki dengesizliğe dikkati çekerek her 10 dolardan 8'inin gelişmiş ülkelerde harcandığını söyledi.
Dünya Ekonomik Forumu "2022 Davos Gündemi"ne video mesaj ile katılan Guterres, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve yüksek enflasyonun ekonomik toparlanmayı yavaşlattığını vurguladı.
Dünyanın çok büyük risklerle dolu bir yolda ilerlediğini belirten Guterres, yeni bir rota belirlenebilmesi için özellikle de iş dünyasının desteğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Gelişmiş ülkelerde Kovid-19'a karşı aşılama oranının Afrika ülkelerinden utanç verici bir şekilde 7 kat yüksek olduğunu ifade eden Guterres, ilaç şirketlerine aşı lisanslarını gelişmekte olan ülkelerle paylaşma çağrısı yaptı.
Küresel ekonomik toparlanmanın kırılgan ve dengesiz olduğunu söyleyen Guterres, toparlanma sürecinde her 10 dolardan 8'inin gelişmiş ülkelerde harcandığını kaydetti.
Düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümenin ise son derece yavaşladığını belirten Guterres, bu ülkelere yönelik borç yapılandırılması çağrısını yineledi.
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