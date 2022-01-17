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https://tr.sputniknews.com/20220117/bojodan-kapanma-partileri-skandalindan-cikis-icin-buyuk-kopegi-kurtar-ve-kirmizi-et-ver-plani-1052819138.html
BoJo'dan kapanma partileri skandalından çıkış için 'Büyük Köpeği Kurtar' ve 'Kırmızı Et Ver' planı
BoJo'dan kapanma partileri skandalından çıkış için 'Büyük Köpeği Kurtar' ve 'Kırmızı Et Ver' planı
Britanya'da ölüm döşeğindeki Kovid hastalarıyla yüz yüze vedalaşmayı, cenazeye katılımı bile yasakladığı kapanma döneminde başbakanlıkta parti üstüne parti... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T18:00+0300
2022-01-17T18:42+0300
dünya
ingiltere
bbc
boris johnson
göçmen
manş denizi
içki
britanya
askeri
parti
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Britanya'da halka çok sıkı pandemi kapanması dayattığı dönemde Downing Sokağı 10 Numara'daki başbakanlık konutunu parti mekanına çevirdiğine dair kanıtlar silsilesi üzerine parlamentoda milletvekilleri önünde özür dileyen Boris Johnson (BoJo), kapanmada başbakanlık ve hükümet dairelerinde parti verildiği iddialarını soruşturmakla görevlendirilen üst düzey bürokrat Sue Gray'e de ifade verdi.Gray'in raporunun en erken bu hafta yayımlanması beklenirken, anketlere göre halk desteği eksinin dibinde seyreden ve hem muhalefetin hem de parti içindeki isyankar vekillerin istifa baskısı altında olan Muhafazakar Partili Başbakan, skandaldan çıkış arayışında. Muhafazakar Parti Genel Sekreteri Oliver Dowden'ın desteğini alan BoJo'nun suçu başkasının üzerine atarak olası liderlik meydan okumasını savuşturması ve itibarını düzeltmesine yönelik planlar hazırlandığı ileri sürüldü.The Sunday Times'ın haberine göre 'Büyük Köpeği Kurtarmak Operasyonu' isimli plan uyarınca suçu üzerlerine yıkacağı danışmanları arasında büyük temizliğe girişecek BoJo'nun kapıya koyacağı ilk ismin, ilk kapanma sırasında başbakanlıkta 'içkini yanında getir' partisine 100 çalışanı davet eden e-postası medyaya sızan baş özel sekreteri Martin Reynolds olması bekleniyor. Reynolds'ın yardımcısı Stuart Glassborow ve Başbakanlık Genel Sekreteri Dan Rosenfield'in de topun ağzında olduğu belirtildi. İngiliz medyasına göre BoJo'nun zayıf pozisyonundan çıkmasına yardımcı olmaya yönelik 'Kırmızı Et Operasyonu' uyarınca çok sayıda politika duyurusu hazırlandı. Omicron dalgasında 'cesaret verici işaretler' gerekçesiyle aralık ayında yürürlüğe giren B Planı kapsamındaki Kovid kısıtlamalarının kaldırılması da buna dahil. Evden çalışma, maske zorunluluğu, gece kulüpleri ve kalabalık etkinliklere girişte aşı pasaportu gösterilmesi kısıtlamalarını içeren B Planı'nın normalde 26 Ocak'ta gözden geçirilmesi gerekiyor. Dün 70 bin 924 vakanın bildirilmesiyle önceki pazara kıyasla yüzde 50 azalma kaydedildi. BoJo'nun değerlendirdiği bir diğer popülist hamle, Manş Denizi'ndeki göçmen kriziyle baş etmek için orduyu görevlendirmek. Son dönemde Manş Denizi'nden tehlikeli yolculukla Britanya'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin sayısı rekor sayıya ulaşırken, plana göre savunma bakanlığı ve askeri yetkililer bu duruma el koyacak, Sınır Gücü filosu Britanya Donanması gemileriyle takviye edilecek. Haberlere göre icraatın içinden bununla kalmayacak. Şubatın ilk haftasında Eşit Düzeye Yükseltme, Konut ve Topluluklardan Sorumlu Devlet Bakanı ve Hükümetlerarası İlişkiler Bakanı Michael Gove'un hazırladığı plan uyarınca 'geri bırakılmış kasabalardaki hayatları düzeltmeye' yönelik plan açıklanacak. Maliye Bakanı Rishi Sunak da Britanya'da enerji tedarik şirketlerinin ortalama tüketiciye gönderebileceği tavan fatura fiyatının artırılması öncesi ailelerin artan yakıt faturalarını desteklemeye yönelik paket duyuracak. İşsizlere istihdam yaratma ve iş becerilerini artırma eğitimleri için ilave fonlar için de para muslukları açılacak. Dikkatleri BoJo'nun battığı skandaldan uzaklaştırmaya yönelik plana, özerk kamu yayıncısı BBC'nin (British Broadcasting Corporation) lisans ücretiyle vatandaş tarafından fonlanmasına son verilmesi de dahil. Kültür Bakanı Nadine Dorries, yıllık lisans ücretini son olarak yükselttiklerini, 159 sterlin olarak belirlenen ücretin 2 yıl boyunca değişmeyeceğini ve 31 Aralık 2027'de tümden kaldırılacağını duyurdu. Dorries, 9 TV kanalı, 56 radyo istasyonu bulunan ve dünya çapında yayın yapan BBC'nin o tarihten sonra fonlanması için yeni yöntemler bulunması gerektiğini belirtti.
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BoJo'dan kapanma partileri skandalından çıkış için 'Büyük Köpeği Kurtar' ve 'Kırmızı Et Ver' planı

18:00 17.01.2022 (güncellendi: 18:42 17.01.2022)
© REUTERS / HANNAH MCKAYBritanya (İngiltere) Başbakanı Boris Johnson köpeğiyle Londra'nın St James's parkında jogging yaparken (17 Ocak 2022)
Britanya (İngiltere) Başbakanı Boris Johnson köpeğiyle Londra'nın St James's parkında jogging yaparken (17 Ocak 2022) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAY
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Britanya'da ölüm döşeğindeki Kovid hastalarıyla yüz yüze vedalaşmayı, cenazeye katılımı bile yasakladığı kapanma döneminde başbakanlıkta parti üstüne parti verdiği ortaya çıkan Boris Johnson'ın istifa baskısını savuşturmak ve itibarını düzeltmek için 'Büyük Köpeği Kurtar' ve 'Kırmızı Et Ver' başlıklı planlar hazırladığı medyaya sızdı.
Britanya'da halka çok sıkı pandemi kapanması dayattığı dönemde Downing Sokağı 10 Numara'daki başbakanlık konutunu parti mekanına çevirdiğine dair kanıtlar silsilesi üzerine parlamentoda milletvekilleri önünde özür dileyen Boris Johnson (BoJo), kapanmada başbakanlık ve hükümet dairelerinde parti verildiği iddialarını soruşturmakla görevlendirilen üst düzey bürokrat Sue Gray'e de ifade verdi.
Gray'in raporunun en erken bu hafta yayımlanması beklenirken, anketlere göre halk desteği eksinin dibinde seyreden ve hem muhalefetin hem de parti içindeki isyankar vekillerin istifa baskısı altında olan Muhafazakar Partili Başbakan, skandaldan çıkış arayışında.
Muhafazakar Parti Genel Sekreteri Oliver Dowden'ın desteğini alan BoJo'nun suçu başkasının üzerine atarak olası liderlik meydan okumasını savuşturması ve itibarını düzeltmesine yönelik planlar hazırlandığı ileri sürüldü.
The Sunday Times'ın haberine göre 'Büyük Köpeği Kurtarmak Operasyonu' isimli plan uyarınca suçu üzerlerine yıkacağı danışmanları arasında büyük temizliğe girişecek BoJo'nun kapıya koyacağı ilk ismin, ilk kapanma sırasında başbakanlıkta 'içkini yanında getir' partisine 100 çalışanı davet eden e-postası medyaya sızan baş özel sekreteri Martin Reynolds olması bekleniyor.
Reynolds'ın yardımcısı Stuart Glassborow ve Başbakanlık Genel Sekreteri Dan Rosenfield'in de topun ağzında olduğu belirtildi.
İngiliz medyasına göre BoJo'nun zayıf pozisyonundan çıkmasına yardımcı olmaya yönelik 'Kırmızı Et Operasyonu' uyarınca çok sayıda politika duyurusu hazırlandı. Omicron dalgasında 'cesaret verici işaretler' gerekçesiyle aralık ayında yürürlüğe giren B Planı kapsamındaki Kovid kısıtlamalarının kaldırılması da buna dahil. Evden çalışma, maske zorunluluğu, gece kulüpleri ve kalabalık etkinliklere girişte aşı pasaportu gösterilmesi kısıtlamalarını içeren B Planı'nın normalde 26 Ocak'ta gözden geçirilmesi gerekiyor. Dün 70 bin 924 vakanın bildirilmesiyle önceki pazara kıyasla yüzde 50 azalma kaydedildi.
BoJo'nun değerlendirdiği bir diğer popülist hamle, Manş Denizi'ndeki göçmen kriziyle baş etmek için orduyu görevlendirmek. Son dönemde Manş Denizi'nden tehlikeli yolculukla Britanya'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin sayısı rekor sayıya ulaşırken, plana göre savunma bakanlığı ve askeri yetkililer bu duruma el koyacak, Sınır Gücü filosu Britanya Donanması gemileriyle takviye edilecek.
Haberlere göre icraatın içinden bununla kalmayacak. Şubatın ilk haftasında Eşit Düzeye Yükseltme, Konut ve Topluluklardan Sorumlu Devlet Bakanı ve Hükümetlerarası İlişkiler Bakanı Michael Gove'un hazırladığı plan uyarınca 'geri bırakılmış kasabalardaki hayatları düzeltmeye' yönelik plan açıklanacak. Maliye Bakanı Rishi Sunak da Britanya'da enerji tedarik şirketlerinin ortalama tüketiciye gönderebileceği tavan fatura fiyatının artırılması öncesi ailelerin artan yakıt faturalarını desteklemeye yönelik paket duyuracak. İşsizlere istihdam yaratma ve iş becerilerini artırma eğitimleri için ilave fonlar için de para muslukları açılacak.
Dikkatleri BoJo'nun battığı skandaldan uzaklaştırmaya yönelik plana, özerk kamu yayıncısı BBC'nin (British Broadcasting Corporation) lisans ücretiyle vatandaş tarafından fonlanmasına son verilmesi de dahil. Kültür Bakanı Nadine Dorries, yıllık lisans ücretini son olarak yükselttiklerini, 159 sterlin olarak belirlenen ücretin 2 yıl boyunca değişmeyeceğini ve 31 Aralık 2027'de tümden kaldırılacağını duyurdu. Dorries, 9 TV kanalı, 56 radyo istasyonu bulunan ve dünya çapında yayın yapan BBC'nin o tarihten sonra fonlanması için yeni yöntemler bulunması gerektiğini belirtti.
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