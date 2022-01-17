https://tr.sputniknews.com/20220117/bulgaristan-kovid-19-nedeniyle-ulkeye-giris-yasagi-getirme-girisiminden-vazgecti-1052825688.html

Bulgaristan, Kovid-19 nedeniyle ülkeye giriş yasağı getirme girişiminden vazgeçti

Bulgaristan, Kovid-19 nedeniyle ülkeye giriş yasağı getirme girişiminden vazgeçti

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgını ile ilgili 'kırmızı listeye girdikleri gerekçesiyle' AB üyesi olmayan komşuları Türkiye, Kuzey Makedonya ve... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T21:12+0300

2022-01-17T21:12+0300

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koronavirüs

israil

türkiye

bulgaristan

sırbistan

kovid-19

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Bakanlık daha önceki kararını gözden geçirerek, bu ülkelerin vatandaşları ve aile üyelerinin 20 Ocak'tan itibaren, geçerli Kovid-19 aşısı veya hastalığı geçirmiş olduklarını belgeleyen sertifikanın yanı sıra negatif PCR testi sonucunu da göstermek suretiyle ülkeye girebileceklerini bildirdi.Sağlık Bakanlığının bir önceki kararında, 20 Ocak'tan itibaren transit geçişler hariç, kırmızı listede yer alan tüm ülkelerin vatandaşları için Bulgaristan'a girişlerin durdurulacağı bildirilmişti.Bulgaristan'da Kovid-19 salgınında günlük vakalar geçen hafta salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

israil

bulgaristan

sırbistan

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israil, türkiye, bulgaristan, sırbistan, kovid-19