https://tr.sputniknews.com/20220117/bulgaristan-turkiye-dahil-10-ulkeyi-kirmizi-listeye-aldi-1052805471.html
Bulgaristan, Türkiye dahil 10 ülkeyi kırmızı listeye aldı
Bulgaristan, Türkiye dahil 10 ülkeyi kırmızı listeye aldı
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili yaptığı son düzenlemeyle aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeleri kırmızı listeye dahil etti. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T12:02+0300
2022-01-17T12:02+0300
2022-01-17T12:02+0300
koronavirüs
israil
türkiye
katar
bulgaristan
sırbistan
avusturya
karar
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın internet sayfasında yayımlanan düzenlemeye göre, Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Macaristan, Lüksemburg, İsrail, Kuveyt, Katar, Lübnan kırmızı listeye alındı.Gi̇ri̇şler durduruldu19 Şubat'tan itibaren transit geçişler hariç bu ülkelerden gelenler için Bulgaristan'a girişler durdurdu.Bulgaristan vatandaşları, oturum izni olanlar, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen AB vatandaşları, tıbbi görevliler, insani işlerde görevli kişiler, resmi heyet üyeleri, mevsim işçileri, Sağlık Bakanlığı tarafından özel izin verilen kişiler ve öğrencilere istisna yapılacak.Bulgaristan vatandaşları ve ülkede oturum izniyle bulunanlar, kırmızı listedeki ülkelerden dönüşlerinde karantinaya tabi olmamaları için geçerli aşı sertifikası ve seyahatten en geç 72 saat önce yapılmış negatif PCR testi ibraz etmeleri gerekecek.Kırmızı listedeki ülkelerden gelen 12-18 yaş grubundaki çocuklar ülkeye negatif PCR testi ile giriş yapabilecek, testi olmayanlara ise 10 günlük karantina uygulanacak. 12 yaşından küçük çocuklar ise kuralın dışında tutulacak.Resmi̇ gi̇ri̇şi̇mler yapıldıÖte yandan Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nden edinilen bilgiye göre, Türk vatandaşlarına Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaları takip etmeleri tavsiye edildi. Yeni durum hakkında da ilgili makamlarla gerekli girişimler yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211120/edirneye-alisverise-gelen-bulgaristan-vatandasi-2-bin-leva-bozdurdum-her-seyi-satin-alacagim-1050987034.html
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israil, türkiye, katar, bulgaristan, sırbistan, avusturya, karar, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, ülke, kırmızı liste
Bulgaristan, Türkiye dahil 10 ülkeyi kırmızı listeye aldı
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili yaptığı son düzenlemeyle aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeleri kırmızı listeye dahil etti.
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın internet sayfasında yayımlanan düzenlemeye göre, Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Macaristan, Lüksemburg, İsrail, Kuveyt, Katar, Lübnan kırmızı listeye alındı.
Gi̇ri̇şler durduruldu
19 Şubat'tan itibaren transit geçişler hariç bu ülkelerden gelenler için Bulgaristan'a girişler durdurdu.
Bulgaristan vatandaşları, oturum izni olanlar, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen AB vatandaşları, tıbbi görevliler, insani işlerde görevli kişiler, resmi heyet üyeleri, mevsim işçileri, Sağlık Bakanlığı tarafından özel izin verilen kişiler ve öğrencilere istisna yapılacak.
Bulgaristan vatandaşları ve ülkede oturum izniyle bulunanlar, kırmızı listedeki ülkelerden dönüşlerinde karantinaya tabi olmamaları için geçerli aşı sertifikası ve seyahatten en geç 72 saat önce yapılmış negatif PCR testi ibraz etmeleri gerekecek.
Kırmızı listedeki ülkelerden gelen 12-18 yaş grubundaki çocuklar ülkeye negatif PCR testi ile giriş yapabilecek, testi olmayanlara ise 10 günlük karantina uygulanacak. 12 yaşından küçük çocuklar ise kuralın dışında tutulacak.
Resmi̇ gi̇ri̇şi̇mler yapıldı
Öte yandan Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nden edinilen bilgiye göre, Türk vatandaşlarına Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaları takip etmeleri tavsiye edildi. Yeni durum hakkında da ilgili makamlarla gerekli girişimler yapıldı.