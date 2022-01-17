https://tr.sputniknews.com/20220117/carretta-caretta-yuvalama-alani-icin-cevrecilerden-itiraz-dogal-sahile-market-ve-tesis-yapilir-mi-1052826894.html

Carretta caretta yuvalama alanı için çevrecilerden itiraz: Doğal sahile market ve tesis yapılır mı?

Carretta caretta yuvalama alanı için çevrecilerden itiraz: Doğal sahile market ve tesis yapılır mı?

Antalya'da Serik Belediyesinin halk plajı olarak hizmete açtığı sahili çimlendirmesinin ardından kumsalın hem kuş cenneti hem caretta caretta kaplumbağalarının... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T21:59+0300

2022-01-17T21:59+0300

2022-01-17T21:59+0300

akşam postasi

antalya

sahil

serik

belediye

kumsal

caretta caretta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047200197_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_efff4135cbbd011ccc95cb1ba8933785.jpg

Antalya'da turizm bölgesi Serik'te belediye, halk plajı olarak hizmete açtığı sahili çimlendirdi.Kumsalın hem kuş cenneti hem caretta caretta kaplumbağalarının yuvalama alanı olduğunu belirterek duruma itiraz eden veteriner ve doğa fotoğrafçısı Gökçe Coşkun, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuk oldu.Coşkun, "Boğazkent Serik sahili aslında bu alanın birçok yeri caretta caretta kaplumbağaları bölgesi olarak geçiyor. Carettalar sadece bu alanda değil birçok alanı kullanıyorlar ancak burada bir ekosistem var. Bu ekosistem içerisinde sadece carettalar değil, kuşlar ve bitkiler gibi hepsi bir arada yaşıyor" dedi."Biz genelde sahil dediğimiz zaman denize girilen, kumu olan ya da çakıl taşları olan bir yer aklımıza geliyor, fakat burada carettalar gibi burayı kullanan diğer kuşlar gibi yaşamın devam ettiği, yaban hayvanlarının da olduğu bir alan" vurgusunu yapan Coşkun, şöyle devam etti:"Bu alan içerisinde Serik’e bağlı Boğazkent mahallesinde sadece iki mahalle kaldı. Diğer yerler ya otel oldu ya da kooperatiflerin yapmış olduğu konutlar var. Sahillerin hemen arka tarafı işgal edilmiş oldu. Köprüçayır kenarında bulunan 100 metrekarelik bir alan var, bir de çim ekilen kısım kaldı. Bu alanlarda bizler yıllarca kuş gözlemi yaptık. Carettalar buraya yumurtalarını bırakıyorlardı. Bu alanların korunabilmesi için bizler mücadele vermeye çalışıyoruz. Kaygılarımız bunlardan dolayı."'İlla betonla mı yapmak lazım?'"Kuş gözlemi yaptığımız bu alanda öncesinde kum tepeleri ve kum zambakları vardı, fakat zamanla buradan kum çalınan yerler oluşmaya başladı" diyen Coşkun, şunları kaydetti:"Sonrasında bu kumluk alan içerisine yürüyüş parkuru yaptılar ve bu parkur beton ve parke taşlarından yapıldı. O dönemin Belediye Başkanına ulaştım yapılan işleri söyledim, doğa turizmine açabileceğimizi ilettim ama sonrasında dönüş olmadı. İki hafta sonra burayı futbol sahası yapmışlar. Bu alana sonrasında tesis yaptılar, market yaptılar ve kumluk alana araçlar girmeye başladı. Sonrasında futbol sahası kaldırıldı ve çimik bir alan oluşturuldu. Tesisler duruyor, karavan park alanı inşa edilmiş, halkın denize girebileceği betondan yerler yapılmış... İnsanlar bu sahili kullanmasın demiyoruz doğanın dengesini bozmadan yapabilirdik. İlla yol yapacaksanız bunu illa betondan yapmanıza gerek yok. Bu alanlar için 'Burada canlılar yaşıyordu' diyerek basite indirgemek doğru değil, çünkü bu sahil çöl haritasına o kadar çok benziyor ki Arabistan'daki çölde görebileceğiniz bitki florasıyla buradaki flora aynı. Bu hayvanların buraya gelmesinin sebebi oranın o doğal yapısı. O hayvanlar belki de ilk kez palmiye ile Boğazkent'de karşılaştı."

antalya

serik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

antalya, sahil, serik, belediye, kumsal, caretta caretta