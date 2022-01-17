https://tr.sputniknews.com/20220117/chpli-kayadan-genel-baskanimiz-peygamber-soyundan-geldigini-anlatmaz-sozlerine-iliskin-aciklama-1052799231.html

CHP'li Kaya'dan 'Genel başkanımız peygamber soyundan geldiğini anlatmaz' sözlerine ilişkin açıklama

CHP'li Kaya'dan 'Genel başkanımız peygamber soyundan geldiğini anlatmaz' sözlerine ilişkin açıklama

Katıldığı bir televizyon programında Kılıçdaroğlu için "Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz" diyen CHP'li Yıldırım Kaya, tepkilerin ardından ilk... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T07:35+0300

2022-01-17T07:35+0300

2022-01-17T07:35+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

peygamber

yıldırım kaya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1044323918_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b3d059f4adbd18ff51cc921cd59e3dec.jpg

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a konuşan Kaya, "Amacım, bizim dini değerlerle sorunumuz olmadığını ifade etmekti" dedi. Kaya, şu ifadeleri kullandı: “Televizyon programında CHP’nin dinle problemli olduğuna dair bir tez önüme kondu. Ben de CHP’nin böyle bir sorunu olmadığını ifade ederken söyledim o sözleri. Belki söylemeyebilirdim. Ama biraz fazla ısrar edilince söyledim. Durup dururken anlattığım şeyler değildi onlar. Amacım, bizim dini değerlerle sorunumuz olmadığını ifade etmekti.”

https://tr.sputniknews.com/20220115/chpli-kaya-genel-baskanimiz-peygamber-soyundan-geldigini-kimseye-anlatmaz-1052766030.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, kemal kılıçdaroğlu, peygamber, yıldırım kaya