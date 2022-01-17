CHP'li Kaya'dan 'Genel başkanımız peygamber soyundan geldiğini anlatmaz' sözlerine ilişkin açıklama

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a konuşan Kaya, "Amacım, bizim dini değerlerle sorunumuz olmadığını ifade etmekti" dedi. Kaya, şu ifadeleri kullandı: “Televizyon programında CHP’nin dinle problemli olduğuna dair bir tez önüme kondu. Ben de CHP’nin böyle bir sorunu olmadığını ifade ederken söyledim o sözleri. Belki söylemeyebilirdim. Ama biraz fazla ısrar edilince söyledim. Durup dururken anlattığım şeyler değildi onlar. Amacım, bizim dini değerlerle sorunumuz olmadığını ifade etmekti.”
Katıldığı bir televizyon programında Kılıçdaroğlu için "Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz" diyen CHP'li Yıldırım Kaya, tepkilerin ardından ilk kez konuştu.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a konuşan Kaya, "Amacım, bizim dini değerlerle sorunumuz olmadığını ifade etmekti" dedi.
Kaya, şu ifadeleri kullandı:
“Televizyon programında CHP’nin dinle problemli olduğuna dair bir tez önüme kondu. Ben de CHP’nin böyle bir sorunu olmadığını ifade ederken söyledim o sözleri. Belki söylemeyebilirdim. Ama biraz fazla ısrar edilince söyledim. Durup dururken anlattığım şeyler değildi onlar. Amacım, bizim dini değerlerle sorunumuz olmadığını ifade etmekti.”