https://tr.sputniknews.com/20220117/cin-lideri-si-buyuk-gucler-arasindaki-catismalarin-sonucu-felaket-olur-1052815857.html

Çin lideri Şi: Büyük güçler arasındaki çatışmaların sonucu felaket olur

Çin lideri Şi: Büyük güçler arasındaki çatışmaların sonucu felaket olur

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, büyük güçler arasındaki çatışmanın sonuçlarının felaket olabileceği yönünde uyarılarda bulundu. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T16:08+0300

2022-01-17T16:08+0300

2022-01-17T16:08+0300

dünya

çin

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şi cinping

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toplantı

konuşma

world economic forum (wef)

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Bu yıl ikinci kez çevrimiçi düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) '2022 Davos Gündemi'nin açılış konuşmasını yapan Şi, Çin'in nadir görülen bir pandemik başarı öyküsüne sahip ve bu dönemde güçlü büyüme kaydetmeye devam eden tek büyük ekonomi olduğunu vurguladı. Kendisini çok taraflılığın savunucusu olarak tanıtan Şi, "Tarih, çatışmanın sorunları çözmediğini, sadece feci sonuçlara yol açtığını defalarca kanıtladı" ifadelerini kullandı.'Korumacılık ve tek taraflılık kimseye fayda getirmez'Dünyanın bugün huzur ortamından uzak olduğunun altını çizen Şi, "Nefret ve ön yargı körükleyen söylemler, baskıcı ve zıtlaşmaya dönük hamleler, dünyaya barış getirmeyecektir. Tarih bir kez daha kanıtlamıştır ki; zıtlaşmalar hiçbir şekilde sorun çözmez sadece daha feci sonuçlar yaratır. Korumacılık ve tek taraflılık kimseye fayda getirmez, en nihayetinde başkalarının çıkarını zedeler" diye konuştu.Şi, insanlık için en doğru yolun barışçıl kalkınma olduğunu belirterek "Farklı ülkeler ve medeniyetler, karşılıklı saygıyı esas alarak refah seviyesini artırabilir. Tarihten dersler almalı, istikrarlı bir dünya düzeni için çalışmalı, insanlığın ortak değerlerini savunmalı ve insanlık için ortak bir gelecek inşa etmeliyiz" ifadesini kullandı.'Küresel tedarik zinciri bozuldu'Dünyanın salgına karşı 'inatçı bir savaş verdiğini' söyleyen Şi, yeni koronavirüs varyantlarının öncekilerden çok daha hızlı yayılarak küresel ekonomi için zorlukları artırdığını söyledi. Koronavirüsün 'uzun süreli bir hastalık olduğunu kanıtladığını' söyleyen Çin lider, "Küresel tedarik zinciri bozuldu, Emtia fiyatları yükselmeye devam ediyor, enerji arzı sıkılaşıyor" dedi.Şi ayrıca, "Gelişmiş ülkeler, para politikalarında geri adım atar ve tavır değiştirirse, bunun olumsuz etkileri dünyaya yayılacak ve gelişmekte olan ülkeler bedel ödeyecektir. Dünya ülkeleri olarak bariyerleri kaldırmalı, duvar örmemeliyiz. Birbirimize karşı açılmalı, kapanmamalıyız. Birbirimizden kopmamalı, aksine entegre olmalıyız. Bu şekilde açık bir küresel ekonomi inşa edebiliriz" ifadelerini kullandı.Çin'in 'sınır ötesi ticareti kolaylaştırmak, endüstriyel tedarik zincirini güvenli ve pürüzsüz tutmak ve küresel ekonomik iyileşmede istikrarlı ve sağlam ilerlemeyi teşvik etmek amacıyla insanlar arası alışverişe istekli olduğunu' da sözlerine ekledi.'Afrika ülkelerine milyar doz daha aşı yollayacağız'Şi, aşının salgına karşı güçlü bir silah olduğunun altını çizerek "Çin, şimdiye kadar 120'nin üzerinde ülke ve bazı uluslararası kuruluşlara 2 milyar dozdan fazla aşı tedarik etti. Bunun yanı sıra Afrika ülkelerine 600 milyonu bağış olmak üzere 1 milyar doz daha aşı yollayacağız. Aynı şekilde Asya ülkelerine 150 milyon doz aşı bağışlayacağız" ifadesini kullandı.'2022 Davos Gündemi' toplantıları, 21 Ocak'ta sona erecek.

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çin, davos, şi cinping, wef, toplantı, konuşma, world economic forum (wef)