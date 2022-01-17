Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Çin Merkez Bankası'ndan (PBoC) yapılan açıklamada, bir yıl vadeli kredi faiz oranının yüzde 2.95'ten yüzde 2.85'e, yedi gün vadeli ters repo anlaşmalarındaki faiz oranının da yüzde 2.2'den yüzde 2.1'e düşürüldüğü duyuruldu. Banka böylece, Nisan 2020'den bu yana ilk kez bir yıl vadeli kredi faiz oranında indirime gitti. Bankanın bu hamlesi, ülkede açıklanan büyüme verilerinin hemen öncesinde geldi. Bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Böylece Çin ekonomisinde 2020'de yüzde 9.8 düzeyinde gerçekleşen büyüme, geçen yılın tamamında ise yüzde 8.1 oldu.Ülkede işsizlik de yüzde 5.1 olarak açıklandı.
Çin Merkez Bankası (PBoC), bir yıl vadeli kredi faiz oranı ile yedi gün vadeli ters repo faiz oranını 10'ar baz puan indirdi.
Çin Merkez Bankası'ndan (PBoC) yapılan açıklamada, bir yıl vadeli kredi faiz oranının yüzde 2.95'ten yüzde 2.85'e, yedi gün vadeli ters repo anlaşmalarındaki faiz oranının da yüzde 2.2'den yüzde 2.1'e düşürüldüğü duyuruldu.
Banka böylece, Nisan 2020'den bu yana ilk kez bir yıl vadeli kredi faiz oranında indirime gitti.
Bankanın bu hamlesi, ülkede açıklanan büyüme verilerinin hemen öncesinde geldi. Bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Böylece Çin ekonomisinde 2020'de yüzde 9.8 düzeyinde gerçekleşen büyüme, geçen yılın tamamında ise yüzde 8.1 oldu.
Ülkede işsizlik de yüzde 5.1 olarak açıklandı.
China's GDP grew 8.1% in 2021, but activity slowed sharply. Monetary easing has been restrained by debt concerns, but the central bank surprised markets with a rate cut on Monday. Low inflation and a strong yuan give room for more, says @ywchen1https://t.co/fH6hPzWFAWpic.twitter.com/6xoYxV0qAB