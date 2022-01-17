https://tr.sputniknews.com/20220117/cin-merkez-bankasindan-faiz-indirimi-1052800050.html

Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Çin Merkez Bankası (PBoC), bir yıl vadeli kredi faiz oranı ile yedi gün vadeli ters repo faiz oranını 10'ar baz puan indirdi. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T09:28+0300

2022-01-17T09:28+0300

2022-01-17T09:37+0300

ekonomi

çin

faiz indirimi

merkez bankası

büyüme

işsizlik

yuan

ekonomi

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Çin Merkez Bankası'ndan (PBoC) yapılan açıklamada, bir yıl vadeli kredi faiz oranının yüzde 2.95'ten yüzde 2.85'e, yedi gün vadeli ters repo anlaşmalarındaki faiz oranının da yüzde 2.2'den yüzde 2.1'e düşürüldüğü duyuruldu. Banka böylece, Nisan 2020'den bu yana ilk kez bir yıl vadeli kredi faiz oranında indirime gitti. Bankanın bu hamlesi, ülkede açıklanan büyüme verilerinin hemen öncesinde geldi. Bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Böylece Çin ekonomisinde 2020'de yüzde 9.8 düzeyinde gerçekleşen büyüme, geçen yılın tamamında ise yüzde 8.1 oldu.Ülkede işsizlik de yüzde 5.1 olarak açıklandı.

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çin, faiz indirimi, merkez bankası, büyüme, işsizlik, yuan, ekonomi