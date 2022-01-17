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https://tr.sputniknews.com/20220117/cin-merkez-bankasindan-faiz-indirimi-1052800050.html
Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
Çin Merkez Bankası (PBoC), bir yıl vadeli kredi faiz oranı ile yedi gün vadeli ters repo faiz oranını 10'ar baz puan indirdi. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T09:28+0300
2022-01-17T09:37+0300
ekonomi
çin
faiz indirimi
merkez bankası
büyüme
işsizlik
yuan
ekonomi
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Çin Merkez Bankası'ndan (PBoC) yapılan açıklamada, bir yıl vadeli kredi faiz oranının yüzde 2.95'ten yüzde 2.85'e, yedi gün vadeli ters repo anlaşmalarındaki faiz oranının da yüzde 2.2'den yüzde 2.1'e düşürüldüğü duyuruldu. Banka böylece, Nisan 2020'den bu yana ilk kez bir yıl vadeli kredi faiz oranında indirime gitti. Bankanın bu hamlesi, ülkede açıklanan büyüme verilerinin hemen öncesinde geldi. Bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Böylece Çin ekonomisinde 2020'de yüzde 9.8 düzeyinde gerçekleşen büyüme, geçen yılın tamamında ise yüzde 8.1 oldu.Ülkede işsizlik de yüzde 5.1 olarak açıklandı.
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çin, faiz indirimi, merkez bankası, büyüme, işsizlik, yuan, ekonomi

Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

09:28 17.01.2022 (güncellendi: 09:37 17.01.2022)
© REUTERS / Jason LeeYuan
Yuan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Jason Lee
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Çin Merkez Bankası (PBoC), bir yıl vadeli kredi faiz oranı ile yedi gün vadeli ters repo faiz oranını 10'ar baz puan indirdi.
Çin Merkez Bankası'ndan (PBoC) yapılan açıklamada, bir yıl vadeli kredi faiz oranının yüzde 2.95'ten yüzde 2.85'e, yedi gün vadeli ters repo anlaşmalarındaki faiz oranının da yüzde 2.2'den yüzde 2.1'e düşürüldüğü duyuruldu.
Banka böylece, Nisan 2020'den bu yana ilk kez bir yıl vadeli kredi faiz oranında indirime gitti.
Bankanın bu hamlesi, ülkede açıklanan büyüme verilerinin hemen öncesinde geldi. Bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Böylece Çin ekonomisinde 2020'de yüzde 9.8 düzeyinde gerçekleşen büyüme, geçen yılın tamamında ise yüzde 8.1 oldu.
Ülkede işsizlik de yüzde 5.1 olarak açıklandı.
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