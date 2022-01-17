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Çin'de nüfus artış hızı son 60 yılın en düşük seviyesinde
Çin'de nüfus artış hızı son 60 yılın en düşük seviyesinde
Çin'de 2021'de yaklaşık 10 milyon 620 bin bebek dünyaya geldi. Yeni doğan sayısı, 12 milyon bebeğin dünyaya geldiği 2020'ye göre yüzde 11.5 azaldı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T13:40+0300
2022-01-17T13:41+0300
çin
mao zedong
çocuk
doğum
nüfus
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Çin'de nüfus artış hızı, 1960'ların başında 30 milyon kişinin yaşamını yitirdiği kıtlıktan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, Çin ana karasındaki 31 eyalet ve bölgenin nüfusu, 2020'de yalnızca 480 bin kişi artarak yıl sonunda yaklaşık 1 milyar 412 milyon 600 bine ulaştı. Doğum oranı binde 7.52, ölüm oranı binde 7.18 olurken, nüfus artış oranı binde 0.34'te kaldı. Artış oranı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong liderliğinde tarımda kolektifleştirme ve kırsal kaynakların sanayileşmeye sevk edilmesine dayalı politikaların uygulandığı 'İleriye Doğru Büyük Atılım' döneminden bu yana görülen en düşük artış oldu. Politikanın uygulandığı 1958-1962 döneminde meydana gelen kıtlık nedeniyle yaklaşık 30 milyon kişi yaşamını yitirmiş, bu nedenle nüfus artış hızı 1960'ta binde 4.5'e kadar inmişti. Doğum oranları ile ölüm oranları arasındaki farkın 1998'den bu yana yüzde 1'in altında olduğu Çin'de nüfus artış hızı giderek düşüyor. NBS verilerine göre, 2021'de Çin'de yaklaşık 10 milyon 620 bin bebek dünyaya geldi. Yeni doğan sayısı 12 milyon bebeğin dünyaya geldiği 2020'ye göre yüzde 11.5 azaldı. 2021'de binde 7,52'ye düşen doğum oranı, ülkede kayıtların tutulmaya başlandığı dönemde kaydedilen en düşük doğum oranı oldu. Nüfus uzmanları ve sosyologlar, nüfus artış hızının yavaşlaması ve nüfusun yaşlanmasının Çin'in ekonomik büyüme ivmesini gelecek yıllarda sürdürmesine zorluk yaratabileceğine dikkat çekiyor.
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çin, mao zedong, çocuk, doğum, nüfus

Çin'de nüfus artış hızı son 60 yılın en düşük seviyesinde

13:40 17.01.2022 (güncellendi: 13:41 17.01.2022)
© AFP 2021Çin- Bebek- Doğum
Çin- Bebek- Doğum - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AFP 2021
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Çin'de 2021'de yaklaşık 10 milyon 620 bin bebek dünyaya geldi. Yeni doğan sayısı, 12 milyon bebeğin dünyaya geldiği 2020'ye göre yüzde 11.5 azaldı.
Çin'de nüfus artış hızı, 1960'ların başında 30 milyon kişinin yaşamını yitirdiği kıtlıktan bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, Çin ana karasındaki 31 eyalet ve bölgenin nüfusu, 2020'de yalnızca 480 bin kişi artarak yıl sonunda yaklaşık 1 milyar 412 milyon 600 bine ulaştı.
Doğum oranı binde 7.52, ölüm oranı binde 7.18 olurken, nüfus artış oranı binde 0.34'te kaldı. Artış oranı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong liderliğinde tarımda kolektifleştirme ve kırsal kaynakların sanayileşmeye sevk edilmesine dayalı politikaların uygulandığı 'İleriye Doğru Büyük Atılım' döneminden bu yana görülen en düşük artış oldu. Politikanın uygulandığı 1958-1962 döneminde meydana gelen kıtlık nedeniyle yaklaşık 30 milyon kişi yaşamını yitirmiş, bu nedenle nüfus artış hızı 1960'ta binde 4.5'e kadar inmişti.
Doğum oranları ile ölüm oranları arasındaki farkın 1998'den bu yana yüzde 1'in altında olduğu Çin'de nüfus artış hızı giderek düşüyor.
NBS verilerine göre, 2021'de Çin'de yaklaşık 10 milyon 620 bin bebek dünyaya geldi. Yeni doğan sayısı 12 milyon bebeğin dünyaya geldiği 2020'ye göre yüzde 11.5 azaldı. 2021'de binde 7,52'ye düşen doğum oranı, ülkede kayıtların tutulmaya başlandığı dönemde kaydedilen en düşük doğum oranı oldu.
Nüfus uzmanları ve sosyologlar, nüfus artış hızının yavaşlaması ve nüfusun yaşlanmasının Çin'in ekonomik büyüme ivmesini gelecek yıllarda sürdürmesine zorluk yaratabileceğine dikkat çekiyor.
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