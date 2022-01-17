https://tr.sputniknews.com/20220117/cinli-saglik-yetkilileri-pekindeki-ilk-omicron-vakasina-virus-postadan-bulasmis-olabilir-1052811124.html

Çinli sağlık yetkilileri: Pekin'deki ilk Omicron vakasına virüs, postadan bulaşmış olabilir

Çinli sağlık yetkilileri: Pekin'deki ilk Omicron vakasına virüs, postadan bulaşmış olabilir

Çin'in başkenti Pekin'de tespit edilen, Omicron varyantı taşıyan Kovid-19 vakasına virüsün, Kanada'dan gelen posta gönderisinden bulaşmış olabileceği ihtimali... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T14:26+0300

2022-01-17T14:26+0300

2022-01-17T14:26+0300

koronavirüs

çin

pekin

hong kong

posta

karantina

çin halk cumhuriyeti

kovid-19

varyant

omicron

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Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Yardımcı Direktörü Pang Şinghuo, yaptığı açıklamada, 14 Aralık'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan kadın hastanın, 11 Ocak'ta Kanada'dan ABD ve Hong Kong aracılığıyla bir posta gönderisi aldığını, gönderinin paketinden ve içindeki belgeden alınan örneklerde virüse rastlandığını belirtti.Vakaya dair epidemiyolojik soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Pang, "Şahsa yurt dışından gelen nesneyle temas sonucu virüs bulaşmış olabileceği olasılığını göz ardı etmiyoruz" dedi.Çin'de sağlık yetkilileri, daha önce de ithal gıda ve kargo gönderilerinde virüse rastlandığını, özellikle soğuk zincir yöntemiyle taşınan kargolarda virüsün yaşamasına uygun ortamın bulunduğunu ileri sürmüştü. Ancak dünyada sağlık otoritelere bu yolla bulaşma ihtimalinin çok düşük olduğuna dikkati çekiyor. Kanada sağlık otoriteleri de aynı görüşü paylaşıyor.Kanada Posta Hizmetleri İdaresi, web sitesinin soru ve cevap bölümünde, Dünya Sağlık Örgütü'nü ve Kanada Halk Sağlığı kurumunu tanık göstererek, uluslararası posta ve kargo yoluyla virüs bulaşma riskinin düşük olduğunu belirtiyor.Pekin'deki tek Omicron vakasının kaynağı bulunamıyorPekin yerel yönetiminden yapılan açıklamada, şehirde 14 Aralık'ta yaptırdığı testi pozitif çıkan bir kişiden alınan numunede yapılan DNA incelemesinde Omicron varyantına rastlandığı belirtilmişti.Başkentin merkez ilçelerinden Haidian'da yaşayan ve çalışan hastanın, doğrulanmış vakalardan herhangi biriyle temas kurmadığı ve son 14 günde başka şehre seyahat etmediği bildirilmişti.Vakanın ortaya çıkması, virüs varyantının şehirde bir süredir yayılmakta olduğuna dair endişeleri artırırken hastanın yaşadığı apartman ve ofisi karantina altına alınmış, ev ve iş yeri çevresinde hasta ile temas kurmuş olabilecek 2 bin 430 kişiye testler uygulanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220117/kis-olimpiyatlarina-hazirlanan-pekinde-ilk-omicron-vakasi-goruldu-1052800714.html

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çin, pekin, hong kong, posta, karantina, çin halk cumhuriyeti, kovid-19, varyant, omicron