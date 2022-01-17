Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220117/cinli-saglik-yetkilileri-pekindeki-ilk-omicron-vakasina-virus-postadan-bulasmis-olabilir-1052811124.html
Çinli sağlık yetkilileri: Pekin'deki ilk Omicron vakasına virüs, postadan bulaşmış olabilir
Çinli sağlık yetkilileri: Pekin'deki ilk Omicron vakasına virüs, postadan bulaşmış olabilir
Çin'in başkenti Pekin'de tespit edilen, Omicron varyantı taşıyan Kovid-19 vakasına virüsün, Kanada'dan gelen posta gönderisinden bulaşmış olabileceği ihtimali... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T14:26+0300
2022-01-17T14:26+0300
koronavirüs
çin
pekin
hong kong
posta
karantina
çin halk cumhuriyeti
kovid-19
varyant
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052811419_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_5e656b1f7074f6e62ca037688c589d3c.jpg
Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Yardımcı Direktörü Pang Şinghuo, yaptığı açıklamada, 14 Aralık'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan kadın hastanın, 11 Ocak'ta Kanada'dan ABD ve Hong Kong aracılığıyla bir posta gönderisi aldığını, gönderinin paketinden ve içindeki belgeden alınan örneklerde virüse rastlandığını belirtti.Vakaya dair epidemiyolojik soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Pang, "Şahsa yurt dışından gelen nesneyle temas sonucu virüs bulaşmış olabileceği olasılığını göz ardı etmiyoruz" dedi.Çin'de sağlık yetkilileri, daha önce de ithal gıda ve kargo gönderilerinde virüse rastlandığını, özellikle soğuk zincir yöntemiyle taşınan kargolarda virüsün yaşamasına uygun ortamın bulunduğunu ileri sürmüştü. Ancak dünyada sağlık otoritelere bu yolla bulaşma ihtimalinin çok düşük olduğuna dikkati çekiyor. Kanada sağlık otoriteleri de aynı görüşü paylaşıyor.Kanada Posta Hizmetleri İdaresi, web sitesinin soru ve cevap bölümünde, Dünya Sağlık Örgütü'nü ve Kanada Halk Sağlığı kurumunu tanık göstererek, uluslararası posta ve kargo yoluyla virüs bulaşma riskinin düşük olduğunu belirtiyor.Pekin'deki tek Omicron vakasının kaynağı bulunamıyorPekin yerel yönetiminden yapılan açıklamada, şehirde 14 Aralık'ta yaptırdığı testi pozitif çıkan bir kişiden alınan numunede yapılan DNA incelemesinde Omicron varyantına rastlandığı belirtilmişti.Başkentin merkez ilçelerinden Haidian'da yaşayan ve çalışan hastanın, doğrulanmış vakalardan herhangi biriyle temas kurmadığı ve son 14 günde başka şehre seyahat etmediği bildirilmişti.Vakanın ortaya çıkması, virüs varyantının şehirde bir süredir yayılmakta olduğuna dair endişeleri artırırken hastanın yaşadığı apartman ve ofisi karantina altına alınmış, ev ve iş yeri çevresinde hasta ile temas kurmuş olabilecek 2 bin 430 kişiye testler uygulanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220117/kis-olimpiyatlarina-hazirlanan-pekinde-ilk-omicron-vakasi-goruldu-1052800714.html
çin
pekin
hong kong
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052811419_71:0:711:480_1920x0_80_0_0_aedddc5c37d7027a017432ab4fd8c300.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, pekin, hong kong, posta, karantina, çin halk cumhuriyeti, kovid-19, varyant, omicron

Çinli sağlık yetkilileri: Pekin'deki ilk Omicron vakasına virüs, postadan bulaşmış olabilir

14:26 17.01.2022
© Fotoğraf : Twitter / XinhuaPekin'deki Omicron hastasına virüsün postadan bulaştığı ileri sürüldü
Pekin'deki Omicron hastasına virüsün postadan bulaştığı ileri sürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© Fotoğraf : Twitter / Xinhua
Abone ol
Çin'in başkenti Pekin'de tespit edilen, Omicron varyantı taşıyan Kovid-19 vakasına virüsün, Kanada'dan gelen posta gönderisinden bulaşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Yardımcı Direktörü Pang Şinghuo, yaptığı açıklamada, 14 Aralık'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan kadın hastanın, 11 Ocak'ta Kanada'dan ABD ve Hong Kong aracılığıyla bir posta gönderisi aldığını, gönderinin paketinden ve içindeki belgeden alınan örneklerde virüse rastlandığını belirtti.
Vakaya dair epidemiyolojik soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Pang, "Şahsa yurt dışından gelen nesneyle temas sonucu virüs bulaşmış olabileceği olasılığını göz ardı etmiyoruz" dedi.
Çin'de sağlık yetkilileri, daha önce de ithal gıda ve kargo gönderilerinde virüse rastlandığını, özellikle soğuk zincir yöntemiyle taşınan kargolarda virüsün yaşamasına uygun ortamın bulunduğunu ileri sürmüştü. Ancak dünyada sağlık otoritelere bu yolla bulaşma ihtimalinin çok düşük olduğuna dikkati çekiyor. Kanada sağlık otoriteleri de aynı görüşü paylaşıyor.
Kanada Posta Hizmetleri İdaresi, web sitesinin soru ve cevap bölümünde, Dünya Sağlık Örgütü'nü ve Kanada Halk Sağlığı kurumunu tanık göstererek, uluslararası posta ve kargo yoluyla virüs bulaşma riskinin düşük olduğunu belirtiyor.

Pekin'deki tek Omicron vakasının kaynağı bulunamıyor

Pekin yerel yönetiminden yapılan açıklamada, şehirde 14 Aralık'ta yaptırdığı testi pozitif çıkan bir kişiden alınan numunede yapılan DNA incelemesinde Omicron varyantına rastlandığı belirtilmişti.
Başkentin merkez ilçelerinden Haidian'da yaşayan ve çalışan hastanın, doğrulanmış vakalardan herhangi biriyle temas kurmadığı ve son 14 günde başka şehre seyahat etmediği bildirilmişti.
Vakanın ortaya çıkması, virüs varyantının şehirde bir süredir yayılmakta olduğuna dair endişeleri artırırken hastanın yaşadığı apartman ve ofisi karantina altına alınmış, ev ve iş yeri çevresinde hasta ile temas kurmuş olabilecek 2 bin 430 kişiye testler uygulanmıştı.
Pekin’de Kış Olimpiyatları öncesi ilk Omicron vakası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
KORONAVİRÜS
Kış Olimpiyatları'na hazırlanan Pekin'de ilk Omicron vakası
09:59
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:47Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Çocukları Dijital Tehlikelerden Koruma Rehberi' hazırladı
15:41Sezen Aksu'nun 'Hz. Adem ve Hz. Havva' ile ilgili şarkı sözleri gündem oldu
15:34Hurda otobüsü karavana çevirdiler: 'Yeni gelin karavanı'
15:30Lavrov: Batı'yla müzakereler başarısız olursa, ulusal güvenliğimizi sağlayacak güçteyiz
15:23TOF: Otobüs biletlerine yüzde 20-30 zam talep ediyoruz
15:21Yeni keşfedilen kurbağa türüne iklim aktivisti Greta Thunberg’in adı verildi
15:08Sakarya'da nişana katılan 91 kişi zehirlendi
15:02Afganistan'da 5.6 büyüklüğünde deprem
14:59Hazine'den BOTAŞ'a 40 milyar TL'lik borç
14:59Çin, salgın nedeniyle kapattığı Kuzey Kore demir yolunu yeniden açtı
14:51Cem Gürdeniz: Türkiye’nin NATO’dan çıkıp yeni bir yol belirlemesi gerek
14:48Peskov, Rusya'nın Küba ve Venezüella'ya füze konuşlandırma olasılığını dışlamadı
14:48Moskova Devlet Üniversitesi, Kovid-19 aşısı geliştirdi: Denemeler Savunma Bakanlığı’nda yapılacak
14:46Yangında dumandan etkilenen çocuklara oksijen maskesini veren itfaiyeci kalp krizi geçirdi
14:42Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında devletler kendi içine kapanırken, biz ayrım yapmadan yardıma koştuk
14:39Yavru kediyi aracın motorundan çıkarmak için kedi sesi dinlettiler
14:27Ali Babacan: Enflasyon zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor
14:26Çinli sağlık yetkilileri: Pekin'deki ilk Omicron vakasına virüs, postadan bulaşmış olabilir
14:25Sağlık-Sen: Hamile bir hemşire, hasta yakını tarafından tekmelenerek yerlerde sürüklendi
14:23MIT profesörü Tegmark: Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum