https://tr.sputniknews.com/20220117/cocuklarinin-telefon-bagimliligini-onlemek-icin-arabulucuya-basvurdu-1052798861.html

Çocuklarının telefon bağımlılığını önlemek için arabulucuya başvurdu

Çocuklarının telefon bağımlılığını önlemek için arabulucuya başvurdu

Öğretmen anne, iki çocuğunun internet ve telefon bağımlılığını önleyemeyince Müzakereci Arabulucular Derneği'ne başvurdu. Anneyle çocuklar, dernekte anlaşma... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T07:16+0300

2022-01-17T07:16+0300

2022-01-17T07:16+0300

türkiye

arabulucu

telefon

internet

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İzmir'de sınıf öğretmeni Canan Hacıkabak (48) altı yıl önce 7'nci sınıfta okuyan, internet kullanımını sınırlandıramadığı oğlu Emir Tuna Aslantaş (19) ile sorunlar yaşamaya başladı. Emir'in internete erişimini engellemek için her gün bilgisayar kablosunu iş yerine götürmeye başlayan Hacıkabak, kavgaların şiddetinin artmasıyla en son Müzakereci Arabulucular Derneği'nin kapısını çaldı. Dernekte yapılan anlaşma sonucu hazırlanan çizelgeyle Emir'in internette geçireceği zaman sınırlandırıldı. 6 yıldır bağımlılık sorununa çözüm bulamadığını anlatan Hacıkabak, "Evde ciddi kavgalarımız oluyordu, kapılar çarpılıyordu. Dernekte bir zaman çizelgesi yaptık. Emir ne zaman bilgisayara gireceğini anlaşmaya bakarak ayarlamaya başladı" dedi. Canan öğretmen, aynı sorunları yaşadıkları 12 yaşındaki kızı İrem ile de dernek sayesinde, kazan kazan stratejisiyle sorunu çözdüklerini söyledi.'Haksızlık yapmışım'İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Matematik Bölümü'nde 1'inci sınıf öğrencisi Emir Tuna Aslantaş da arabulucuya gelirken hiçbir ön yargısı bulunmadığını belirterek, "Buradan çıktıktan sonra hem anneme hem de kendime haksızlık ettiğimi düşündüğüm zamanlar oldu" diye konuştu. Cep telefonunu fazla kullandığı için benzer sorunlar yaşayan İrem Aslantaş da "Anlaşmamıza göre hafta içi telefon kullanma hakkım 45 dakika, hafta sonu ise 1.5 saat olacak. Eskiden her elime aldığımda geçirdiğim süre 2 saati buluyordu" dedi.‘Sözleşme imzalıyoruz’Müzakereci Arabulucular Derneği Başkanı ve felsefe öğretmeni Feridun Balcı, arabulucuya gelen çocukların önce isteksiz olabildiğini belirterek şunları söyledi: “İlk geldiklerinde sözleşme imzalıyoruz. Eleştirmeme, yargılamama, suçlamama ve tarafsız olacağıma dair onlara sözler veriyorum. Çocuğun yaşadığı olayla ilgili onlarla bir duygudaşlık kurarak güven ilişkisi oluşturuyorum. Birkaç görüşme sonunda onun da annesinin de tarafında olmadığımı anlıyor. Çocuklar istediklerinde bir yolunu bulup, internete ulaşır. Kalıcı çözüm kazan kazandır. Burada bir zaman yönetimi yapıyoruz. Okul, kişisel bakım, yol için gereken zamanları çıkardığımızda kalan boş zamanı ikiye ayırıp bir kısmında ders çalışmasını, bir kısmında dinlenip, eğlenmesini öneriyoruz. Sözleşmeyi imzalayıp takibini yapıyoruz.”

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arabulucu, telefon, internet