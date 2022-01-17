https://tr.sputniknews.com/20220117/cop-dokerken-saldiriya-ugrayip-darp-edildi-1052825080.html

Temizlik görevlisi çöp dökerken saldırıya uğrayıp darp edildi

Temizlik görevlisi çöp dökerken saldırıya uğrayıp darp edildi

Bursa'da temizlik görevlisi, çöp toplarken kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğrayıp darp edildi. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T20:49+0300

2022-01-17T20:49+0300

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türkiye

bursa

temizlik

çöpçü

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Osmangazi Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Seyfettin Dost, Güçlü Caddesinde çöp toplarken, kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Yediği yumruk nedeniyle sendeleyen Dost'a çevredeki esnaf yardım etti. Tekrar Dost'un üzerine yürüyen şüpheli, esnaf tarafından engellendi. Olayın ardından saldırgan yaya olarak kaçarken, temizlik görevlisi şikayetçi olmak için Merinos Polis Merkezi Amirliği'ne gitti.Öte yandan temizlik görevlisi Seyfettin Dost'a saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Osmangazi Belediyesine ait çöp arabasıyla mahalle aralarında çöpleri toplayan Seyfettin Dost'un yanına gelen şüphelinin, Dost'a yumrukla saldırdığı görüldü. Esnafın müdahalesiyle sonlandırılan olayla ilgili polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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bursa, temizlik, çöpçü