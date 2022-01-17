https://tr.sputniknews.com/20220117/cumhurbaskani-erdogan-arnavutluktan-ayrildi-1052831310.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'tan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'tan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'taki temaslarının ardından TSİ 23.10'da ülkeden ayrıldı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T23:55+0300

2022-01-17T23:55+0300

2022-01-17T23:55+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

arnavutluk

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak TC-ANK ile TSİ 23.10'da Arnavutluk'tan ayrıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Rahibe Teresa Uluslararası Havalimanı'ndan Arnavutluk Başkanı Edi Rama ve kabine üyeleri uğurladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Arnavutluk’tan ayrıldı.

türkiye

arnavutluk

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recep tayyip erdoğan, arnavutluk