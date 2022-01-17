https://tr.sputniknews.com/20220117/cumhurbaskani-erdogan-bugun-arnavutluka-gidecek-1052798459.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Arnavutluk'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Arnavutluk'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak bugün Arnavutluk'u ziyaret edecek. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T06:47+0300

2022-01-17T06:47+0300

2022-01-17T06:47+0300

politika

recep tayyip erdoğan

arnavutluk

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yılın ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk’a yapacak.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.Osmanlı'dan kalma cami yeniden ibadete açılacakArnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim töreni de ziyaret vesilesiyle yapılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Tiran'da TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Camii'nin açılışını gerçekleştirecek, Arnavutluk Meclisi'ne hitap edecek.

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recep tayyip erdoğan, arnavutluk