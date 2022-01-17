https://tr.sputniknews.com/20220117/cumhurbaskani-erdogan-kardeslerin-kardeslerinin-imdadina-zor-zamanlarinda-yetisirler-1052811985.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında devletler kendi içine kapanırken, biz ayrım yapmadan yardıma koştuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında devletler kendi içine kapanırken, biz ayrım yapmadan yardıma koştuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgında büyük devletler kendi içine kapanırken, sınırları dışındaki drama gözlerini kaparken, biz ayrım yapmadan yardıma... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T14:42+0300

2022-01-17T14:42+0300

2022-01-17T15:01+0300

politika

recep tayyip erdoğan

arnavutluk

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katıldı.Arnavutluk halkına Türk milletinin en içten selamlarını getirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan sizlerin coşkusuna ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Arnavutluk'un sevinci sevincimiz, sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Aynı acıları daha önce pek çok kez yaşamış bir ülke olarak, Arnavutluk'ta meydana gelen deprem Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır. Deprem haberini alır almaz bölge halkının yaralarını sarmak için hemen harekete geçtik" diye konuştu.Uluslararası camianın bilhassa İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arnavutluk'a yardım elini uzatması için bizzat girişimlerde bulunduğunu aktaran Erdoğan, "Depremden sonra bölgeye yardıma koşan ilk ülkenin Türkiye olması aramızdaki dayanışmanın en büyük örneğidir. Yıkılan konutların yerine TOKİ yatırımı ile yeni binalar yaptık" dedi.'Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afetlerine maruz kalsak da Arnavutluk halkına olan sözümüzü yerine getirdik'Erdoğan, Arnavutluk halkına olan sözün yerine getirildiğini hatırlatarak, "2020 Temmuz ayında, koronavirüs salgınına rağmen aynı yılın Aralık ayında inşaatlara başladık. Bundan 13 ay önce tam bu noktada, konutların temel atma törenini canlı bağlantıyla gerçekleştirdik. Bugün de toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon Euro'ya mal olan bu daireleri sahiplerine teslim ediyoruz. Teslim ettiğimiz konutların Arnavutluk'a ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afetlerine maruz kalsak da Arnavutluk halkına olan sözümüzü yerine getirdik" değerlendirmesinde bulundu.Erdoğan konuşmasını şöyle devam ettirdi:

arnavutluk

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recep tayyip erdoğan, arnavutluk