Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220117/cumhurbaskani-erdogan-kardeslerin-kardeslerinin-imdadina-zor-zamanlarinda-yetisirler-1052811985.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında devletler kendi içine kapanırken, biz ayrım yapmadan yardıma koştuk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında devletler kendi içine kapanırken, biz ayrım yapmadan yardıma koştuk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgında büyük devletler kendi içine kapanırken, sınırları dışındaki drama gözlerini kaparken, biz ayrım yapmadan yardıma... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T14:42+0300
2022-01-17T15:01+0300
politika
recep tayyip erdoğan
arnavutluk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052507023_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_20fd3959ff1e78c9a04e5edc479d948d.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katıldı.Arnavutluk halkına Türk milletinin en içten selamlarını getirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan sizlerin coşkusuna ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Arnavutluk'un sevinci sevincimiz, sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Aynı acıları daha önce pek çok kez yaşamış bir ülke olarak, Arnavutluk'ta meydana gelen deprem Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır. Deprem haberini alır almaz bölge halkının yaralarını sarmak için hemen harekete geçtik" diye konuştu.Uluslararası camianın bilhassa İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arnavutluk'a yardım elini uzatması için bizzat girişimlerde bulunduğunu aktaran Erdoğan, "Depremden sonra bölgeye yardıma koşan ilk ülkenin Türkiye olması aramızdaki dayanışmanın en büyük örneğidir. Yıkılan konutların yerine TOKİ yatırımı ile yeni binalar yaptık" dedi.'Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afetlerine maruz kalsak da Arnavutluk halkına olan sözümüzü yerine getirdik'Erdoğan, Arnavutluk halkına olan sözün yerine getirildiğini hatırlatarak, "2020 Temmuz ayında, koronavirüs salgınına rağmen aynı yılın Aralık ayında inşaatlara başladık. Bundan 13 ay önce tam bu noktada, konutların temel atma törenini canlı bağlantıyla gerçekleştirdik. Bugün de toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon Euro'ya mal olan bu daireleri sahiplerine teslim ediyoruz. Teslim ettiğimiz konutların Arnavutluk'a ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afetlerine maruz kalsak da Arnavutluk halkına olan sözümüzü yerine getirdik" değerlendirmesinde bulundu.Erdoğan konuşmasını şöyle devam ettirdi:
arnavutluk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052507023_61:0:1200:854_1920x0_80_0_0_c1ed10a1e6381c6b3381f1bcb171b978.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, arnavutluk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında devletler kendi içine kapanırken, biz ayrım yapmadan yardıma koştuk

14:42 17.01.2022 (güncellendi: 15:01 17.01.2022)
© AATürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerçeve İçi-Çerçeve Dışı" temasıyla Süleymaniye Camisi avlusunda düzenlenen 2. Yeditepe Bienali'nin açılışına katılarak konuşma yaptı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerçeve İçi-Çerçeve Dışı temasıyla Süleymaniye Camisi avlusunda düzenlenen 2. Yeditepe Bienali'nin açılışına katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgında büyük devletler kendi içine kapanırken, sınırları dışındaki drama gözlerini kaparken, biz ayrım yapmadan yardıma koştuk" dedi. Erdoğan, Arnavutluk'ta meydana depremden sonra bölgeye yardıma koşan ilk ülkenin Türkiye olduğunu da söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katıldı.
Arnavutluk halkına Türk milletinin en içten selamlarını getirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan sizlerin coşkusuna ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Arnavutluk'un sevinci sevincimiz, sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Aynı acıları daha önce pek çok kez yaşamış bir ülke olarak, Arnavutluk'ta meydana gelen deprem Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır. Deprem haberini alır almaz bölge halkının yaralarını sarmak için hemen harekete geçtik" diye konuştu.
Uluslararası camianın bilhassa İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arnavutluk'a yardım elini uzatması için bizzat girişimlerde bulunduğunu aktaran Erdoğan, "Depremden sonra bölgeye yardıma koşan ilk ülkenin Türkiye olması aramızdaki dayanışmanın en büyük örneğidir. Yıkılan konutların yerine TOKİ yatırımı ile yeni binalar yaptık" dedi.

'Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afetlerine maruz kalsak da Arnavutluk halkına olan sözümüzü yerine getirdik'

Erdoğan, Arnavutluk halkına olan sözün yerine getirildiğini hatırlatarak, "2020 Temmuz ayında, koronavirüs salgınına rağmen aynı yılın Aralık ayında inşaatlara başladık. Bundan 13 ay önce tam bu noktada, konutların temel atma törenini canlı bağlantıyla gerçekleştirdik. Bugün de toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon Euro'ya mal olan bu daireleri sahiplerine teslim ediyoruz. Teslim ettiğimiz konutların Arnavutluk'a ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afetlerine maruz kalsak da Arnavutluk halkına olan sözümüzü yerine getirdik" değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan konuşmasını şöyle devam ettirdi:

"Şimdi altını çiziyorum, kardeşliğin nişanesi çağrıldığında gelmek değil, ihtiyaç olduğunda orada olmak şiarıyla yanınızda yer alacağız. İnşallah bu hasbi temel üzerine inşaa ettiğimiz Türkiye-Arnavutluk dostluğu devam edecektir. Değerli dostlarım, hem ortak bir tarihi hem ortak medeniyet değerlerini paylaşıyoruz. İyi ve kötü gününde kardeşinin yanında olmak bizim en önemli medeniyet değerlerimizdendir. Koronavirüs salgınında o büyük devletler ülkeler kendi içerisine kapanırken, sınırlarının dışını gözlerine kapanırken, biz ayrım yapmadan herkese destek olduk."

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:47Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Çocukları Dijital Tehlikelerden Koruma Rehberi' hazırladı
15:41Sezen Aksu'nun 'Hz. Adem ve Hz. Havva' ile ilgili şarkı sözleri gündem oldu
15:34Hurda otobüsü karavana çevirdiler: 'Yeni gelin karavanı'
15:30Lavrov: Batı'yla müzakereler başarısız olursa, ulusal güvenliğimizi sağlayacak güçteyiz
15:23TOF: Otobüs biletlerine yüzde 20-30 zam talep ediyoruz
15:21Yeni keşfedilen kurbağa türüne iklim aktivisti Greta Thunberg’in adı verildi
15:08Sakarya'da nişana katılan 91 kişi zehirlendi
15:02Afganistan'da 5.6 büyüklüğünde deprem
14:59Hazine'den BOTAŞ'a 40 milyar TL'lik borç
14:59Çin, salgın nedeniyle kapattığı Kuzey Kore demir yolunu yeniden açtı
14:51Cem Gürdeniz: Türkiye’nin NATO’dan çıkıp yeni bir yol belirlemesi gerek
14:48Peskov, Rusya'nın Küba ve Venezüella'ya füze konuşlandırma olasılığını dışlamadı
14:48Moskova Devlet Üniversitesi, Kovid-19 aşısı geliştirdi: Denemeler Savunma Bakanlığı’nda yapılacak
14:46Yangında dumandan etkilenen çocuklara oksijen maskesini veren itfaiyeci kalp krizi geçirdi
14:42Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında devletler kendi içine kapanırken, biz ayrım yapmadan yardıma koştuk
14:39Yavru kediyi aracın motorundan çıkarmak için kedi sesi dinlettiler
14:27Ali Babacan: Enflasyon zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor
14:26Çinli sağlık yetkilileri: Pekin'deki ilk Omicron vakasına virüs, postadan bulaşmış olabilir
14:25Sağlık-Sen: Hamile bir hemşire, hasta yakını tarafından tekmelenerek yerlerde sürüklendi
14:23MIT profesörü Tegmark: Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum