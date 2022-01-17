https://tr.sputniknews.com/20220117/cumhurbaskani-erdogan-tiranda-1052822135.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ konusunda Arnavutluk'tan daha hızlı adımlar atmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ konusunda Arnavutluk'tan daha hızlı adımlar atmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ile Türkiye arasında 7 anlaşmanın imzalandığını açıkladı. Erdoğan, "Bugün 7 anlaşmanın imzasını attık" dedi... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T19:04+0300

2022-01-17T19:04+0300

2022-01-17T19:27+0300

politika

recep tayyip erdoğan

edi rama

türkiye

arnavutluk

fetö

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052816669_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b188e6e412580b6bef725d5450e02604.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran’da Arnavutluk Başbakanı Rama ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.Erdoğan, Arnavutluk ile 1 milyar dolarlık ticaret hacminin hedeflendiğini söyleyerek, "Yatırımlarımızın toplam miktarı 3.5 milyar dolardır. 15 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Biz bu rakamları yeterli bulmuyoruz. Arnavutluk'un vereceği güçlü destekle bu sayı daha da artacaktır" dedi.Arnavutluk ile Türkiye arasında 7 yeni anlaşmanın imza edildiğini aktaran Cumhurbaşkanı, "Arnavutluk'ta kendi evimizde gibi hissettik. 2019'da meydana gelen depremde acılarınızı yüreğimizde hissettik. Gerçek dost çağrılmadığında koşandır bilinciyle hemen hareket ettik. Depremde evleri yıkılanlar için verdiğimiz konut sözünü yerine getirdik. 522 konutu rekor sayılacak sürede yaptık. Bundan sonra da iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmayı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.'FETÖ konusunda daha hızlı adımlar atılmasını bekliyoruz'Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yapılan görüşmelerde FETÖ ile mücadeleye değindiklerini, FETÖ'nün Arnavutluk'taki faaliyet alanı bulabilmesinin kendilerini derinden yaraladığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu örgüt demokrasimizi hedef alan başarısız bir darbe girişiminde bulundu. Bu terör eylemi sırasında 251 vatandaşımızı şehit ettiler. Elinde masumların kanı olan bu örgüt, sadece Türkiye'de değil faaliyet gösterdiği her ülkede tehdit oluşturduğu aşikardır. Arnavutluk'ta FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi derinden yaralamaktadır. Daha hızlı adımlar atılmasını bekliyoruz" dedi.Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik tutumu konusundaki bir soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada AB'nin yaklaşım tarzından öte bizim için NATO'nun yaklaşım tarzı önemli. Çünkü Avrupa Birliği henüz Türkiye'yi üye olarak kabul etmiyor ki. Oyalama taktiği devam ediyor. Biz NATO'nun güçlü bir üyesiyiz" yanıtını verdi.Erdoğan, heyetler arası yapılan görüşmede konuşulanlarla ilgili de şunları söyledi:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Balkanlarda barış ve huzurun teminatı için, garantör ülkelerinden biri olduğunu da söyledi.

arnavutluk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, edi rama, türkiye, arnavutluk, fetö