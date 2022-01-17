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Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ konusunda Arnavutluk'tan daha hızlı adımlar atmasını bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ konusunda Arnavutluk'tan daha hızlı adımlar atmasını bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ile Türkiye arasında 7 anlaşmanın imzalandığını açıkladı. Erdoğan, "Bugün 7 anlaşmanın imzasını attık" dedi... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T19:04+0300
2022-01-17T19:27+0300
politika
recep tayyip erdoğan
edi rama
türkiye
arnavutluk
fetö
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran’da Arnavutluk Başbakanı Rama ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.Erdoğan, Arnavutluk ile 1 milyar dolarlık ticaret hacminin hedeflendiğini söyleyerek, "Yatırımlarımızın toplam miktarı 3.5 milyar dolardır. 15 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Biz bu rakamları yeterli bulmuyoruz. Arnavutluk'un vereceği güçlü destekle bu sayı daha da artacaktır" dedi.Arnavutluk ile Türkiye arasında 7 yeni anlaşmanın imza edildiğini aktaran Cumhurbaşkanı, "Arnavutluk'ta kendi evimizde gibi hissettik. 2019'da meydana gelen depremde acılarınızı yüreğimizde hissettik. Gerçek dost çağrılmadığında koşandır bilinciyle hemen hareket ettik. Depremde evleri yıkılanlar için verdiğimiz konut sözünü yerine getirdik. 522 konutu rekor sayılacak sürede yaptık. Bundan sonra da iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmayı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.'FETÖ konusunda daha hızlı adımlar atılmasını bekliyoruz'Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yapılan görüşmelerde FETÖ ile mücadeleye değindiklerini, FETÖ'nün Arnavutluk'taki faaliyet alanı bulabilmesinin kendilerini derinden yaraladığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu örgüt demokrasimizi hedef alan başarısız bir darbe girişiminde bulundu. Bu terör eylemi sırasında 251 vatandaşımızı şehit ettiler. Elinde masumların kanı olan bu örgüt, sadece Türkiye'de değil faaliyet gösterdiği her ülkede tehdit oluşturduğu aşikardır. Arnavutluk'ta FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi derinden yaralamaktadır. Daha hızlı adımlar atılmasını bekliyoruz" dedi.Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik tutumu konusundaki bir soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada AB'nin yaklaşım tarzından öte bizim için NATO'nun yaklaşım tarzı önemli. Çünkü Avrupa Birliği henüz Türkiye'yi üye olarak kabul etmiyor ki. Oyalama taktiği devam ediyor. Biz NATO'nun güçlü bir üyesiyiz" yanıtını verdi.Erdoğan, heyetler arası yapılan görüşmede konuşulanlarla ilgili de şunları söyledi:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Balkanlarda barış ve huzurun teminatı için, garantör ülkelerinden biri olduğunu da söyledi.
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recep tayyip erdoğan, edi rama, türkiye, arnavutluk, fetö

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ konusunda Arnavutluk'tan daha hızlı adımlar atmasını bekliyoruz

19:04 17.01.2022 (güncellendi: 19:27 17.01.2022)
© AARama-Erdoğan
Rama-Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ile Türkiye arasında 7 anlaşmanın imzalandığını açıkladı. Erdoğan, "Bugün 7 anlaşmanın imzasını attık" dedi. Erdoğan, Arnavutluk'un FETÖ ile mücadele konusunda daha hızlı adımlar atması gerektiğini ve beklentilerinin de bu yönde olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran’da Arnavutluk Başbakanı Rama ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.
Erdoğan, Arnavutluk ile 1 milyar dolarlık ticaret hacminin hedeflendiğini söyleyerek, "Yatırımlarımızın toplam miktarı 3.5 milyar dolardır. 15 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Biz bu rakamları yeterli bulmuyoruz. Arnavutluk'un vereceği güçlü destekle bu sayı daha da artacaktır" dedi.
Arnavutluk ile Türkiye arasında 7 yeni anlaşmanın imza edildiğini aktaran Cumhurbaşkanı, "Arnavutluk'ta kendi evimizde gibi hissettik. 2019'da meydana gelen depremde acılarınızı yüreğimizde hissettik. Gerçek dost çağrılmadığında koşandır bilinciyle hemen hareket ettik. Depremde evleri yıkılanlar için verdiğimiz konut sözünü yerine getirdik. 522 konutu rekor sayılacak sürede yaptık. Bundan sonra da iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmayı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

'FETÖ konusunda daha hızlı adımlar atılmasını bekliyoruz'

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yapılan görüşmelerde FETÖ ile mücadeleye değindiklerini, FETÖ'nün Arnavutluk'taki faaliyet alanı bulabilmesinin kendilerini derinden yaraladığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu örgüt demokrasimizi hedef alan başarısız bir darbe girişiminde bulundu. Bu terör eylemi sırasında 251 vatandaşımızı şehit ettiler. Elinde masumların kanı olan bu örgüt, sadece Türkiye'de değil faaliyet gösterdiği her ülkede tehdit oluşturduğu aşikardır. Arnavutluk'ta FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi derinden yaralamaktadır. Daha hızlı adımlar atılmasını bekliyoruz" dedi.
Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik tutumu konusundaki bir soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada AB'nin yaklaşım tarzından öte bizim için NATO'nun yaklaşım tarzı önemli. Çünkü Avrupa Birliği henüz Türkiye'yi üye olarak kabul etmiyor ki. Oyalama taktiği devam ediyor. Biz NATO'nun güçlü bir üyesiyiz" yanıtını verdi.
Erdoğan, heyetler arası yapılan görüşmede konuşulanlarla ilgili de şunları söyledi:

"Balkanlar'daki durumu da konuştuk. Buradaki barışı ve huzuru çok önemsiyoruz. Üzerimize düşeni nasıl yaptıysak, bundan sonra da aynı şekilde huzurun teminatı için garanti ülkelerden birisiyiz. Kardeşlik hukuku farklıdır. Ne zaman nerede ne olacak bunun sorgulaması yapılmaz. Yardımlarımız kardeşlik hukukuna dayalıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Balkanlarda barış ve huzurun teminatı için, garantör ülkelerinden biri olduğunu da söyledi.
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