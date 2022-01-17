https://tr.sputniknews.com/20220117/dilipak-kenevir-tariminda-iyilestirme-bekleniyor-1052799005.html

Dilipak: Kenevir tarımında iyileştirme bekleniyor

Dilipak: Kenevir tarımında iyileştirme bekleniyor

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Türkiye'nin kenevir konusundaki politikasına bir kez daha tepki gösterdi. Ülkenin acil olarak kenevire ihtiyacı... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T07:55+0300

2022-01-17T07:55+0300

2022-01-17T07:56+0300

türkiye

abdurrahman dilipak

kenevir

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Dilipak, bugünkü "Kenevir tarımında iyileştirme bekleniyor" başlıklı köşe yazısında "Soruyorum; keneviri yasaklıyorsunuz da, neden solvent, tiner, asetonu yasaklamıyorsunuz?" diye sordu ve şunları yazdı.Batıdan gelen her tavsiyeyi emir telakki eden bilim adamları, siyasetçiler, bürokratlar, media, sivil toplum temsilcileri, bütün batıda kenevir serbest bırakılırken; bu konuda, serbest bırakma değil, doğru kullanımı için mevzuatta iyileştirmeye gitmiyorsunuz.Ele geçirilen kenevir tarlalarını insafsızca yakıyorsunuz. Neden yed-i emine, TİGEM’e, üniversitelere vermiyorsunuz bu ekimleri. Yakıyorsunuz. Yanan topraktır. Savrulan duman çevreye zarar veriyor kimin umurunda. Kenevir ekimi serbest olursa, Mafia’nın çarkına çomak sokulur. Zaten esrar bulmak isteyip de bulamayan bir Allah’ın kulu var mı bu memlekette. İlkokula kadar düştü bu iş ya hu!"Türkiye’nin sağlık olarak, ekonomik olarak, istihdam için acil olarak kenevire ihtiyacı var. Hava için, toprak için, hayvan için, bitkiler için, insanlar için kenevire ihtiyacımız var" şeklindeki görüşünü dile getiren Dilipak, özetle şu ifadeleri kullandı:Çözüm için önce siyaset ve bürokrasi gölge etmesinler, eğer yardımcı olacaklarsa, sektörün önünü açsınlar. İş dünyasının, üniversitelerin bu konuya destek vermesi gerek. TÜBİTAK, TİGEM, SGK da destek vermeli. İçişlerinden başlayarak Sağlık, Gıda Tarım, Çevre, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarının kolaylaştırıcı olmaları gerek. Yarın kenevire ihtiyacımız, bugünkünden fazla olacak! Zaten geç kaldık, daha geç kalmayalım. Maske zararlı ısrarla dayatıyoruz, Kenevir faydalı, yasaklıyoruz. Bu akılla işler bu kadar oluyor işte.

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abdurrahman dilipak, kenevir