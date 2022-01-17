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Dışişleri Bakanlığı: Abu Dabi'ye yönelik saldırıları kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Abu Dabi'ye yönelik saldırıları kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı'nca, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye yönelik insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıların kınandığı... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T22:59+0300
2022-01-17T22:59+0300
2022-01-17T22:59+0300
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saldırı
abu dabi
dışişleri bakanlığı
insansız araç
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Dışişleri Bakanlığı''ndan BAE'nin Abu Dabi kentine düzenlenen saldırıya ilişkin bir açıklama yapıldı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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saldırı, abu dabi, dışişleri bakanlığı, insansız araç
Dışişleri Bakanlığı: Abu Dabi'ye yönelik saldırıları kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı'nca, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye yönelik insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıların kınandığı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı''ndan BAE'nin Abu Dabi kentine düzenlenen saldırıya ilişkin bir açıklama yapıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye yönelik olarak 17 Ocak günü insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile Birleşik Arap Emirlikleri halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz."