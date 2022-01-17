https://tr.sputniknews.com/20220117/disisleri-bakanligi-abu-dabiye-yonelik-saldirilari-kiniyoruz-1052829292.html

Dışişleri Bakanlığı: Abu Dabi'ye yönelik saldırıları kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Abu Dabi'ye yönelik saldırıları kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nca, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye yönelik insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıların kınandığı... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T22:59+0300

2022-01-17T22:59+0300

2022-01-17T22:59+0300

türkiye

saldırı

abu dabi

dışişleri bakanlığı

insansız araç

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Dışişleri Bakanlığı''ndan BAE'nin Abu Dabi kentine düzenlenen saldırıya ilişkin bir açıklama yapıldı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20220117/abd-iranin-abu-dabi-saldirisinda-parmagi-olduguna-dair-supheye-yer-yok-1052828699.html

türkiye

abu dabi

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saldırı, abu dabi, dışişleri bakanlığı, insansız araç