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Diyanet'ten Sezen Aksu açıklaması: Dini şahsiyetlerle ilgili özensiz tutum saygısızlıktır
Diyanet'ten Sezen Aksu açıklaması: Dini şahsiyetlerle ilgili özensiz tutum saygısızlıktır
Diyanet İşleri Başkanlığı, Sezen Aksu'nun şarkısında yer alan sözlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Dini şahsiyetlerle ilgili özensiz tutum en hafif tabirle... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T19:00+0300
2022-01-17T19:01+0300
türkiye
diyanet işleri başkanlığı
sezen aksu
açıklama
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Diyanet İşlerinden Başkanlığı, "İslam'ın seçkin şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklama ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerektiğini" belirtti.Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Son zamanlarda İslam'ın kutlu elçileri Hz. Adem ve Hz. İsa peygamberlerimize, insanlığın ortak değeri Hz. Havva ve iffet abidesi Hz. Meryem annelerimize yönelik gelişigüzel tartışmaların ve polemiklerin yapıldığına şahit olmaktayız" ifadesi kullanıldı.Hz. Adem'in ilk insan olmasının yanında aynı zamanda ilk peygamber olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu yönüyle vahye muhatap olmuş, akıl, şuur, irade gibi hususiyetleri ve eşya hakkındaki ilmiyle meleklere üstün kılınmış mükerrem bir şahsiyettir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de halife olarak nitelenen Hz. Adem ve onun eşi Hz. Havva, bütün insanlığın müşterek değeri ve muazzez atalarıdır" denildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:
https://tr.sputniknews.com/20220117/sezen-aksunun-hz-adem-ve-hz-havva-ile-ilgili-sarki-sozleri-gundem-oldu-1052814769.html
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diyanet işleri başkanlığı, sezen aksu, açıklama

Diyanet'ten Sezen Aksu açıklaması: Dini şahsiyetlerle ilgili özensiz tutum saygısızlıktır

19:00 17.01.2022 (güncellendi: 19:01 17.01.2022)
© AADiyanet İşleri Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AA
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Sezen Aksu'nun şarkısında yer alan sözlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Dini şahsiyetlerle ilgili özensiz tutum en hafif tabirle saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.
Diyanet İşlerinden Başkanlığı, "İslam'ın seçkin şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklama ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerektiğini" belirtti.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Son zamanlarda İslam'ın kutlu elçileri Hz. Adem ve Hz. İsa peygamberlerimize, insanlığın ortak değeri Hz. Havva ve iffet abidesi Hz. Meryem annelerimize yönelik gelişigüzel tartışmaların ve polemiklerin yapıldığına şahit olmaktayız" ifadesi kullanıldı.
Sezen Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
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Hz. Adem'in ilk insan olmasının yanında aynı zamanda ilk peygamber olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu yönüyle vahye muhatap olmuş, akıl, şuur, irade gibi hususiyetleri ve eşya hakkındaki ilmiyle meleklere üstün kılınmış mükerrem bir şahsiyettir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de halife olarak nitelenen Hz. Adem ve onun eşi Hz. Havva, bütün insanlığın müşterek değeri ve muazzez atalarıdır" denildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Aynı şekilde Yüce Allah, 'Allah katında İsa'nın yaratılmasındaki durum, Adem'in durumu gibidir.' (Al-i imran, 3/59) buyurarak Hz. İsa'nın yaratılışındaki ilahi kudrete ve onun mucizevi doğumuna açıkça vurgu yapmıştır. Tevhit inancının örnek şahsiyetleri olarak Hz. İsa ve onun mutahhar annesi Hz. Meryem, Allah'ın ezeli hitabına mazhar olan seçkin insanlardır. Yüce Allah, hem Hz. İsa'nın hem de onun mübarek annesi Hz. Meryem'in asaletinden ve saygınlığından Kur’an-ı Kerim'de defaatle bahsetmiştir. Nitekim Hz. Meryem, insanlık için iman, haya ve iffet timsali bir şahsiyet olarak tanıtılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah'ın övgüsüne mazhar olmuş bu müstesna şahsiyetler, tarih boyunca bütün Müslümanlar tarafından da büyük bir saygı, hürmet ve muhabbetle anılmıştır.

Dolayısıyla maksadı, niyeti ve bağlamı ne olursa olsun İslam'ın seçkin, önder ve örnek şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklama ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerekmektedir. Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması, en hafif tabirle saygısızlıktır. Bu hususta asgari bir insani erdem olarak herkesin daha duyarlı olması ve hassasiyet göstermesi elzemdir. Bu itibarla, hem yüce dinimizin ilkeleri ve örnek şahsiyetleri hakkında konuşurken hem de söz konusu değerleri savunurken saygılı, özenli ve ilkeli olmak, herkesin içselleştirmesi gereken en temel insani ve ahlaki tavırdır."

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