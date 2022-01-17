https://tr.sputniknews.com/20220117/djokovic-avustralyadan-sonra-fransa-acika-da-katilamayabilir-asi-kurallari-fransada-da-gecerli-1052808187.html

Djokovic, Avustralya'dan sonra Fransa Açık'a da katılamayabilir

Djokovic, Avustralya'dan sonra Fransa Açık'a da katılamayabilir

Fransa hükümeti tarafından aşı olmayan kişilerle ilgili alınan yeni kısıtlama kararlarının Fransa Açık Tenis Turnuvası için de geçerli olması, aşı olmadığı... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T13:02+0300

2022-01-17T13:02+0300

2022-01-17T13:27+0300

dünya

fransa

avustralya

novak djokovic

avustralya açık tenis turnuvası

fransa açık (roland garros)

aşı kartı

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Avustralya Açık'ta katılması ve ülkeye girişi 3 yıl yasaklanan Novak Djokovic, Fransa Açık'ta (Roland Garros) oynama hakkını da kaybedebilir.Koronavirüse karşı aşılanmayı reddeden Djokovic, Fransa'da yürürlüğe giren yeni koronavirüs yasalarından etkilenebilir. Geçen pazar parlamento tarafından onaylanan yeni kurallara göre, aşı sertifikasına sahip olmayanlar restoran, kafe, sinema ve uzun mesafe toplu taşıma araçları gibi halk açık yerlere giremeyecek. Spor bakanlığının konuyla ilgili açıklamasında, "Kural basit. Daha önce sağlık kartına tabi olan işyerlerinde, yasa çıkar çıkmaz aşı kartı uygulamasına başlanacak. Bu, bir sonraki duyuruya kadar seyirci veya profesyonel sporcu olan herkes için geçerli olacaktır" ifadelerine yer verildi.'Muafiyet uygulanmayacak'Fransa Açık'ta uygulanacak kurallarla ilgili olarak ise şunlar belirtildi:"Şimdi, Roland Garros (Tournoi de Roland-Garros - Fransa Açık Tenis Turnuvası) söz konusu olduğunda, Mayıs ayındayız. Durum o zamana kadar değişebilir, daha olumlu bir hale gelmesini umuyoruz. Göreceğiz, ancak bir muafiyet uygulanmayacak."

https://tr.sputniknews.com/20220117/fransada-kovid-19-asi-kartiyla-ilgili-yasa-tasarisi-kabul-edildi-1052797088.html

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