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https://tr.sputniknews.com/20220117/djokovic-avustralyadan-sonra-fransa-acika-da-katilamayabilir-asi-kurallari-fransada-da-gecerli-1052808187.html
Djokovic, Avustralya'dan sonra Fransa Açık'a da katılamayabilir
Djokovic, Avustralya'dan sonra Fransa Açık'a da katılamayabilir
Fransa hükümeti tarafından aşı olmayan kişilerle ilgili alınan yeni kısıtlama kararlarının Fransa Açık Tenis Turnuvası için de geçerli olması, aşı olmadığı... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T13:02+0300
2022-01-17T13:27+0300
dünya
fransa
avustralya
novak djokovic
avustralya açık tenis turnuvası
fransa açık (roland garros)
aşı kartı
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Avustralya Açık'ta katılması ve ülkeye girişi 3 yıl yasaklanan Novak Djokovic, Fransa Açık'ta (Roland Garros) oynama hakkını da kaybedebilir.Koronavirüse karşı aşılanmayı reddeden Djokovic, Fransa'da yürürlüğe giren yeni koronavirüs yasalarından etkilenebilir. Geçen pazar parlamento tarafından onaylanan yeni kurallara göre, aşı sertifikasına sahip olmayanlar restoran, kafe, sinema ve uzun mesafe toplu taşıma araçları gibi halk açık yerlere giremeyecek. Spor bakanlığının konuyla ilgili açıklamasında, "Kural basit. Daha önce sağlık kartına tabi olan işyerlerinde, yasa çıkar çıkmaz aşı kartı uygulamasına başlanacak. Bu, bir sonraki duyuruya kadar seyirci veya profesyonel sporcu olan herkes için geçerli olacaktır" ifadelerine yer verildi.'Muafiyet uygulanmayacak'Fransa Açık'ta uygulanacak kurallarla ilgili olarak ise şunlar belirtildi:"Şimdi, Roland Garros (Tournoi de Roland-Garros - Fransa Açık Tenis Turnuvası) söz konusu olduğunda, Mayıs ayındayız. Durum o zamana kadar değişebilir, daha olumlu bir hale gelmesini umuyoruz. Göreceğiz, ancak bir muafiyet uygulanmayacak."
https://tr.sputniknews.com/20220117/fransada-kovid-19-asi-kartiyla-ilgili-yasa-tasarisi-kabul-edildi-1052797088.html
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fransa, avustralya, novak djokovic, avustralya açık tenis turnuvası, fransa açık (roland garros), aşı kartı

Djokovic, Avustralya'dan sonra Fransa Açık'a da katılamayabilir

13:02 17.01.2022 (güncellendi: 13:27 17.01.2022)
© REUTERS / Loren ElliottNovak Djokovic
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Loren Elliott
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Fransa hükümeti tarafından aşı olmayan kişilerle ilgili alınan yeni kısıtlama kararlarının Fransa Açık Tenis Turnuvası için de geçerli olması, aşı olmadığı için Avustralya Açık'a katılamayan Novak Djokovic'in bu turnuvaya katılmasını da engelleyebilir.
Avustralya Açık'ta katılması ve ülkeye girişi 3 yıl yasaklanan Novak Djokovic, Fransa Açık'ta (Roland Garros) oynama hakkını da kaybedebilir.
Koronavirüse karşı aşılanmayı reddeden Djokovic, Fransa'da yürürlüğe giren yeni koronavirüs yasalarından etkilenebilir.
Geçen pazar parlamento tarafından onaylanan yeni kurallara göre, aşı sertifikasına sahip olmayanlar restoran, kafe, sinema ve uzun mesafe toplu taşıma araçları gibi halk açık yerlere giremeyecek.
Fransa'da tartışmalara neden olan Kovid-19 aşı kartına ilişkin yasa tasarısı onaylandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
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Spor bakanlığının konuyla ilgili açıklamasında, "Kural basit. Daha önce sağlık kartına tabi olan işyerlerinde, yasa çıkar çıkmaz aşı kartı uygulamasına başlanacak. Bu, bir sonraki duyuruya kadar seyirci veya profesyonel sporcu olan herkes için geçerli olacaktır" ifadelerine yer verildi.

'Muafiyet uygulanmayacak'

Fransa Açık'ta uygulanacak kurallarla ilgili olarak ise şunlar belirtildi:
"Şimdi, Roland Garros (Tournoi de Roland-Garros - Fransa Açık Tenis Turnuvası) söz konusu olduğunda, Mayıs ayındayız. Durum o zamana kadar değişebilir, daha olumlu bir hale gelmesini umuyoruz. Göreceğiz, ancak bir muafiyet uygulanmayacak."
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