https://tr.sputniknews.com/20220117/dogu-anadoludaki-5-il-icin-kuvvetli-kar-yagisi-uyarisi-1052823078.html

Doğu Anadolu’daki 5 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu’daki 5 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Erzincan, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T19:39+0300

2022-01-17T19:39+0300

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türkiye

hava durumu

doğu anadolu

kar

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, şöyle denildi:“Doğu Anadolu'nun batısında beklenen yağışların 18 Ocak 2022 akşam saatlerinden itibaren Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar yağışı (20 cm. üzeri), Erzincan çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm.) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışlarının 19 Ocak 2022 Çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgârla birlikte tipi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

türkiye

doğu anadolu

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hava durumu, doğu anadolu, kar