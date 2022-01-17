https://tr.sputniknews.com/20220117/dukkanin-onune-birakilan-kopegi-once-sevdiler-sonra-caldilar-1052803038.html
Dükkan önüne bırakılan köpeği önce sevdiler sonra çaldılar
Dükkan önüne bırakılan köpeği önce sevdiler sonra çaldılar
İstanbul'da iki genç, sahibi tarafından iş yerinin önüne bırakılan “Badem” isimli köpeği önce sevdi, ardından da kucaklayarak çaldılar. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T11:07+0300
2022-01-17T11:07+0300
2022-01-17T11:09+0300
türkiye
istanbul
türkiye
köpek
polis
hırsızlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052802752_28:0:1500:828_1920x0_80_0_0_baafe71acbca142e50d0b02ccc62d71c.jpg
İstanbul Kağıthane'de, yatak satın almak için cadde üzerindeki bir iş yerinin önüne gelen Nevzat K., yaklaşık 7 yıldır sahibi olduğu “Badem” isimli Shiwawa cinsi köpeğini dükkanın önüne bıraktı. Bir süre sonra sevgili çift, yürüyerek işyerinin önüne geldi. Buradaki köpeği gören genç kız, köpeği kucağına alarak sevmeye başladı. Sonrasında genç kız etrafına baktıktan sonra sevgilisi ise köpeği severek götürerek geldikleri araca bindi.Köpek hırsızları yakalandıOlayın ardından işyerinden çıkan Nevzat K. köpeğine seslenerek aramasına rağmen bulamadı. Bunun üzerine işyerinin güvenlik kamera görüntülerine bakan K., köpeğinin iki genç tarafından çalındığını gördü. Bunun üzerine Nevzat K., köpeğinin çalındığını düşünerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görüntülerden yola çıkarak önce gençlerin bindiği minibüsün plakasını tespit etti.Köpek sahibine teslim edildi, çift serbest kaldıPlakayı sorgulayan Kağıthane polisi, şahısların Yahya Kemal Mahallesi’nde bir sokaktaki binada yaşadıklarını belirledi. Bunun üzerine eve giden ekipler, Furkan Ü. ile sevgilisi Sena Gözde K.’yı yakaladı. Çaldıkları köpeğe de el koyan polis ekipleri, sevgili çifti gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadeleri alınarak “hayvan hırsızlığı” suçundan adli işlemleri yapılan çift, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Köpek ise sahibi Nevzat K.’ya teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220108/ingiliz-aile-8-yil-once-calinan-kopeklerine-boyle-kavustu-1052536603.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052802752_396:0:1500:828_1920x0_80_0_0_fa67a7e721ad1070242fd15c2a6a1974.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, türkiye, köpek, polis, hırsızlık
Dükkan önüne bırakılan köpeği önce sevdiler sonra çaldılar
11:07 17.01.2022 (güncellendi: 11:09 17.01.2022)
İstanbul'da iki genç, sahibi tarafından iş yerinin önüne bırakılan “Badem” isimli köpeği önce sevdi, ardından da kucaklayarak çaldılar.
İstanbul Kağıthane'de, yatak satın almak için cadde üzerindeki bir iş yerinin önüne gelen Nevzat K., yaklaşık 7 yıldır sahibi olduğu “Badem” isimli Shiwawa cinsi köpeğini dükkanın önüne bıraktı. Bir süre sonra sevgili çift, yürüyerek işyerinin önüne geldi.
Buradaki köpeği gören genç kız, köpeği kucağına alarak sevmeye başladı. Sonrasında genç kız etrafına baktıktan sonra sevgilisi ise köpeği severek götürerek geldikleri araca bindi.
Köpek hırsızları yakalandı
Olayın ardından işyerinden çıkan Nevzat K. köpeğine seslenerek aramasına rağmen bulamadı. Bunun üzerine işyerinin güvenlik kamera görüntülerine bakan K., köpeğinin iki genç tarafından çalındığını gördü. Bunun üzerine Nevzat K., köpeğinin çalındığını düşünerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görüntülerden yola çıkarak önce gençlerin bindiği minibüsün plakasını tespit etti.
Köpek sahibine teslim edildi, çift serbest kaldı
Plakayı sorgulayan Kağıthane polisi, şahısların Yahya Kemal Mahallesi’nde bir sokaktaki binada yaşadıklarını belirledi. Bunun üzerine eve giden ekipler, Furkan Ü. ile sevgilisi Sena Gözde K.’yı yakaladı. Çaldıkları köpeğe de el koyan polis ekipleri, sevgili çifti gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadeleri alınarak “hayvan hırsızlığı” suçundan adli işlemleri yapılan çift, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Köpek ise sahibi Nevzat K.’ya teslim edildi.