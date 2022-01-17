Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Merkezi yönetim bütçesi 2021'de 192.2 milyar lira açık verdi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220117/dukkanin-onune-birakilan-kopegi-once-sevdiler-sonra-caldilar-1052803038.html
Dükkan önüne bırakılan köpeği önce sevdiler sonra çaldılar
Dükkan önüne bırakılan köpeği önce sevdiler sonra çaldılar
İstanbul'da iki genç, sahibi tarafından iş yerinin önüne bırakılan “Badem” isimli köpeği önce sevdi, ardından da kucaklayarak çaldılar. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T11:07+0300
2022-01-17T11:09+0300
türkiye
istanbul
türkiye
köpek
polis
hırsızlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052802752_28:0:1500:828_1920x0_80_0_0_baafe71acbca142e50d0b02ccc62d71c.jpg
İstanbul Kağıthane'de, yatak satın almak için cadde üzerindeki bir iş yerinin önüne gelen Nevzat K., yaklaşık 7 yıldır sahibi olduğu “Badem” isimli Shiwawa cinsi köpeğini dükkanın önüne bıraktı. Bir süre sonra sevgili çift, yürüyerek işyerinin önüne geldi. Buradaki köpeği gören genç kız, köpeği kucağına alarak sevmeye başladı. Sonrasında genç kız etrafına baktıktan sonra sevgilisi ise köpeği severek götürerek geldikleri araca bindi.Köpek hırsızları yakalandıOlayın ardından işyerinden çıkan Nevzat K. köpeğine seslenerek aramasına rağmen bulamadı. Bunun üzerine işyerinin güvenlik kamera görüntülerine bakan K., köpeğinin iki genç tarafından çalındığını gördü. Bunun üzerine Nevzat K., köpeğinin çalındığını düşünerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görüntülerden yola çıkarak önce gençlerin bindiği minibüsün plakasını tespit etti.Köpek sahibine teslim edildi, çift serbest kaldıPlakayı sorgulayan Kağıthane polisi, şahısların Yahya Kemal Mahallesi’nde bir sokaktaki binada yaşadıklarını belirledi. Bunun üzerine eve giden ekipler, Furkan Ü. ile sevgilisi Sena Gözde K.’yı yakaladı. Çaldıkları köpeğe de el koyan polis ekipleri, sevgili çifti gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadeleri alınarak “hayvan hırsızlığı” suçundan adli işlemleri yapılan çift, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Köpek ise sahibi Nevzat K.’ya teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220108/ingiliz-aile-8-yil-once-calinan-kopeklerine-boyle-kavustu-1052536603.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052802752_396:0:1500:828_1920x0_80_0_0_fa67a7e721ad1070242fd15c2a6a1974.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, türkiye, köpek, polis, hırsızlık

Dükkan önüne bırakılan köpeği önce sevdiler sonra çaldılar

11:07 17.01.2022 (güncellendi: 11:09 17.01.2022)
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - ONUR DURSUNDükkanın önüne bırakılan köpeği önce sevdiler sonra çaldılar
Dükkanın önüne bırakılan köpeği önce sevdiler sonra çaldılar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - ONUR DURSUN
Abone ol
İstanbul'da iki genç, sahibi tarafından iş yerinin önüne bırakılan “Badem” isimli köpeği önce sevdi, ardından da kucaklayarak çaldılar.
İstanbul Kağıthane'de, yatak satın almak için cadde üzerindeki bir iş yerinin önüne gelen Nevzat K., yaklaşık 7 yıldır sahibi olduğu “Badem” isimli Shiwawa cinsi köpeğini dükkanın önüne bıraktı. Bir süre sonra sevgili çift, yürüyerek işyerinin önüne geldi.
Buradaki köpeği gören genç kız, köpeği kucağına alarak sevmeye başladı. Sonrasında genç kız etrafına baktıktan sonra sevgilisi ise köpeği severek götürerek geldikleri araca bindi.

Köpek hırsızları yakalandı

Olayın ardından işyerinden çıkan Nevzat K. köpeğine seslenerek aramasına rağmen bulamadı. Bunun üzerine işyerinin güvenlik kamera görüntülerine bakan K., köpeğinin iki genç tarafından çalındığını gördü. Bunun üzerine Nevzat K., köpeğinin çalındığını düşünerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görüntülerden yola çıkarak önce gençlerin bindiği minibüsün plakasını tespit etti.

Köpek sahibine teslim edildi, çift serbest kaldı

Plakayı sorgulayan Kağıthane polisi, şahısların Yahya Kemal Mahallesi’nde bir sokaktaki binada yaşadıklarını belirledi. Bunun üzerine eve giden ekipler, Furkan Ü. ile sevgilisi Sena Gözde K.’yı yakaladı. Çaldıkları köpeğe de el koyan polis ekipleri, sevgili çifti gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadeleri alınarak “hayvan hırsızlığı” suçundan adli işlemleri yapılan çift, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Köpek ise sahibi Nevzat K.’ya teslim edildi.
İngiltere'de bir aile, 8 yıl önce evlerinin bahçesinden çalınan köpeklerine kavuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
DÜNYA
İngiliz aile, çalınan köpeklerine 8 yıl sonra kavuştu
8 Ocak, 22:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:21Microsoft: Ukrayna devlet kurumlarına ait bilgisayar sistemlerine siber saldırı tespit ettik
11:18Merkezi yönetim bütçesi 2021'de 192.2 milyar lira açık verdi
11:16Migros, rekabet cezasını 'indirimli' ödeyecek
11:13Gürcistan pazarı Türkiye'den getirilecek ilaçlara açıldı
11:07Dükkan önüne bırakılan köpeği önce sevdiler sonra çaldılar
11:04Aşı karşıtlarına 'aşı yapıyormuş gibi yapan' hemşire tutuklandı
11:01Kuzey Kore'den 2022'nin 4. füze denemesi: Uluslararası toplumda 'ne mesaj vermek istiyor' sorusu
10:59Halkbank: İtiraz dilekçesi ABD Yargıtay Mahkemesi'ne yasal süre içerisinde verilecek
10:47Elazığ'da kablo hırsızları suçüstü yakalandı
10:43Pandemi döneminde dünyanın en zenginlerinin serveti iki katına çıktı
10:39Vebitcoin mağduruna 'yağma' davası
10:38Valizinden 14 kilo uyuşturucu çıktı: 'Haberim yok'
10:28Avustralya, Sputnik V aşısı yaptıranlara kapılarını açtı
10:16Sahneye çıkmayan Manuş Baba: Güvenlik önlemleri sağlanmadı
10:15Evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü
09:59Kış Olimpiyatları'na hazırlanan Pekin'de ilk Omicron vakası
09:57Halk Ekmek Genel Müdürü Gedik: Günlük talep 1.9 milyonu aştı
09:49Birleştirilen Gezi davasının üçüncü duruşması bugün görülecek
09:44FBI, Teksas'ta sinagogda 4 kişiyi rehin alan saldırganın kimliğini açıkladı
09:36Memur ve emeklinin gözü TBMM'de: Ek zammı içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai sürüyor