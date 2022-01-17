https://tr.sputniknews.com/20220117/dukkanin-onune-birakilan-kopegi-once-sevdiler-sonra-caldilar-1052803038.html

Dükkan önüne bırakılan köpeği önce sevdiler sonra çaldılar

Dükkan önüne bırakılan köpeği önce sevdiler sonra çaldılar

İstanbul'da iki genç, sahibi tarafından iş yerinin önüne bırakılan “Badem” isimli köpeği önce sevdi, ardından da kucaklayarak çaldılar. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T11:07+0300

2022-01-17T11:07+0300

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İstanbul Kağıthane'de, yatak satın almak için cadde üzerindeki bir iş yerinin önüne gelen Nevzat K., yaklaşık 7 yıldır sahibi olduğu “Badem” isimli Shiwawa cinsi köpeğini dükkanın önüne bıraktı. Bir süre sonra sevgili çift, yürüyerek işyerinin önüne geldi. Buradaki köpeği gören genç kız, köpeği kucağına alarak sevmeye başladı. Sonrasında genç kız etrafına baktıktan sonra sevgilisi ise köpeği severek götürerek geldikleri araca bindi.Köpek hırsızları yakalandıOlayın ardından işyerinden çıkan Nevzat K. köpeğine seslenerek aramasına rağmen bulamadı. Bunun üzerine işyerinin güvenlik kamera görüntülerine bakan K., köpeğinin iki genç tarafından çalındığını gördü. Bunun üzerine Nevzat K., köpeğinin çalındığını düşünerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görüntülerden yola çıkarak önce gençlerin bindiği minibüsün plakasını tespit etti.Köpek sahibine teslim edildi, çift serbest kaldıPlakayı sorgulayan Kağıthane polisi, şahısların Yahya Kemal Mahallesi’nde bir sokaktaki binada yaşadıklarını belirledi. Bunun üzerine eve giden ekipler, Furkan Ü. ile sevgilisi Sena Gözde K.’yı yakaladı. Çaldıkları köpeğe de el koyan polis ekipleri, sevgili çifti gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadeleri alınarak “hayvan hırsızlığı” suçundan adli işlemleri yapılan çift, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Köpek ise sahibi Nevzat K.’ya teslim edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220108/ingiliz-aile-8-yil-once-calinan-kopeklerine-boyle-kavustu-1052536603.html

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istanbul, türkiye, köpek, polis, hırsızlık