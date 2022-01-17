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Dünyanın en pahalı otomobili Rolls-Royce Boat Tail'ın ikincisi yolda
Dünyanın en pahalı otomobili Rolls-Royce Boat Tail'ın ikincisi yolda
Lüks otomotiv devi Rolls-Royce'un, 'Dünyanın en pahalı otomobili' unvanını elinde bulunduran özel üretim aracı Boat Tail modelinin ikincisi için tanıtım tarihi... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T13:56+0300
2022-01-17T14:00+0300
rolls-royce
yaşam
otomobil
pahalı
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İngiliz lüks araç üretici Rolls-Royce'un 28 milyon dolarlık fiyatıyla 'dünyanın en pahalı otomobili' olan özel yapım aracı Boat Tail'ın ikincisinin geliş tarihi duyuruldu.Sadece üç adet üretilecek olan modelin ikincisi İtalya'daki como Gölü kıyısında düzenlenecek olan 2022 Villa d'Este etkinliğinde sergilenecek.Gösterişli etkinlik, 20-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.NTV’nin aktardığına göre, özel olarak tasarlanan modeller birbirinden çok farklı olmasa da ufak değişiklikler bekleniyor.Araçlar kişiye özel olarak üretildiği için istenen özelliklere göre daha yüksek fiyatlara da yeni modeller çıkabilir.Rolls-Royce'un özel üretim departmanı tarafından tasarlanan Boat Tail'ın ilk versiyonu 'dünyanın en pahalı otomobili' unvanının sahibi.Sahibine özel olarak tasarlanan araç, 20 milyon Sterlinllik (Yaklaşık 28 milyon dolar) fiyatıyla, 2019 yılında 11.5 milyon sterline satılan Bugatti'nin La Voiture Noir modelini geride bırakmıştı.Kimler tarafından sipariş edildiği henüz açıklanmadıRolls-Royce Boat Tail'ın arka tarafında bir sofra takımı, içecekler için buzdolabı, döner kokteyl masaları, açılır sandalyeler ve güneş şemsiyesi bulunuyor.İlk versiyon Boat Tail’in ön konsolunda konumlandırılan saat için İsviçre’nin en köklü üreticilerinde BOVET 1822 ile çalışılmış. Biri kol diğeri araç için iki adet saatin ön panale entegre edilmesinin 3.5 yıl sürdüğü belirtiliyor.5.800 metre uzunluğunda üstü açılabilir bir Coupe otomobil olan Boat Tail'in mimarisi Phantom'a ait.Otomobilin kaputunun altında ise 6.75 litrelik çift turbolu V12 motor, 563 beygirlik bir güç üretiyor.3 aracın kimler tarafından sipariş edildiği ise henüz açıklanmadı.
https://tr.sputniknews.com/20210528/dunyanin-en-pahali-otomobili-tanitildi-rolls-royce-boat-tail-1044609819.html
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rolls-royce, otomobil, pahalı

Dünyanın en pahalı otomobili Rolls-Royce Boat Tail'ın ikincisi yolda

13:56 17.01.2022 (güncellendi: 14:00 17.01.2022)
© rolls-roycemotorcars.comRolls-Royce Boat Tail
Rolls-Royce Boat Tail - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© rolls-roycemotorcars.com
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Lüks otomotiv devi Rolls-Royce'un, 'Dünyanın en pahalı otomobili' unvanını elinde bulunduran özel üretim aracı Boat Tail modelinin ikincisi için tanıtım tarihi belli oldu. Marka her biri kişiye özel olacak araçtan 3 adet üretileceğini açıklamıştı.
İngiliz lüks araç üretici Rolls-Royce'un 28 milyon dolarlık fiyatıyla 'dünyanın en pahalı otomobili' olan özel yapım aracı Boat Tail'ın ikincisinin geliş tarihi duyuruldu.
Sadece üç adet üretilecek olan modelin ikincisi İtalya'daki como Gölü kıyısında düzenlenecek olan 2022 Villa d'Este etkinliğinde sergilenecek.
Gösterişli etkinlik, 20-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
NTV’nin aktardığına göre, özel olarak tasarlanan modeller birbirinden çok farklı olmasa da ufak değişiklikler bekleniyor.
Araçlar kişiye özel olarak üretildiği için istenen özelliklere göre daha yüksek fiyatlara da yeni modeller çıkabilir.
Rolls-Royce'un özel üretim departmanı tarafından tasarlanan Boat Tail'ın ilk versiyonu 'dünyanın en pahalı otomobili' unvanının sahibi.
Sahibine özel olarak tasarlanan araç, 20 milyon Sterlinllik (Yaklaşık 28 milyon dolar) fiyatıyla, 2019 yılında 11.5 milyon sterline satılan Bugatti'nin La Voiture Noir modelini geride bırakmıştı.

Kimler tarafından sipariş edildiği henüz açıklanmadı

Rolls-Royce Boat Tail'ın arka tarafında bir sofra takımı, içecekler için buzdolabı, döner kokteyl masaları, açılır sandalyeler ve güneş şemsiyesi bulunuyor.
İlk versiyon Boat Tail’in ön konsolunda konumlandırılan saat için İsviçre’nin en köklü üreticilerinde BOVET 1822 ile çalışılmış. Biri kol diğeri araç için iki adet saatin ön panale entegre edilmesinin 3.5 yıl sürdüğü belirtiliyor.
5.800 metre uzunluğunda üstü açılabilir bir Coupe otomobil olan Boat Tail'in mimarisi Phantom'a ait.
Otomobilin kaputunun altında ise 6.75 litrelik çift turbolu V12 motor, 563 beygirlik bir güç üretiyor.
3 aracın kimler tarafından sipariş edildiği ise henüz açıklanmadı.
Rolls Royce - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2021
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Dünyanın en pahalı otomobili tanıtıldı: Rolls-Royce Boat Tail
28 Mayıs 2021, 19:04
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