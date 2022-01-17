Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220117/elazigda-kablo-hirsizlari-sucustu-yakalandi-1052802241.html
Elazığ'da kablo hırsızları suçüstü yakalandı
Elazığ'da kablo hırsızları suçüstü yakalandı
Elazığ’da enerji nakil kablosu çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T10:47+0300
2022-01-17T10:47+0300
2022-01-17T10:47+0300
türkiye
elazığ
polis
hırsız
suçüstü
kablo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052802204_159:0:1471:738_1920x0_80_0_0_24f42f808dd10281ba4ada27283e53ee.jpg
Elazığ’ın Meşeli bölgesinde iki şüphelinin enerji nakil kablolarını kestiğini fark eden jandarma ekipleri olaya müdahale ederek şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken kesilen kablolar yetkililere teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211228/bir-milyon-liralik-kuyumcu-soygununda-hirsizlar-camur-izinden-yakalandi-1052187984.html
türkiye
elazığ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052802204_323:0:1307:738_1920x0_80_0_0_0e7cb23eee45ac329acbff1abfef9e66.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
elazığ, polis, hırsız, suçüstü, kablo
Elazığ'da kablo hırsızları suçüstü yakalandı
Elazığ’da enerji nakil kablosu çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Elazığ’ın Meşeli bölgesinde iki şüphelinin enerji nakil kablolarını kestiğini fark eden jandarma ekipleri olaya müdahale ederek şüphelileri suçüstü yakaladı.
Şüpheliler hakkında
yasal işlem başlatılırken kesilen kablolar yetkililere teslim edildi.