https://tr.sputniknews.com/20220117/elazigda-kablo-hirsizlari-sucustu-yakalandi-1052802241.html

Elazığ'da kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Elazığ'da kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Elazığ’da enerji nakil kablosu çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T10:47+0300

2022-01-17T10:47+0300

2022-01-17T10:47+0300

türkiye

elazığ

polis

hırsız

suçüstü

kablo

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Elazığ’ın Meşeli bölgesinde iki şüphelinin enerji nakil kablolarını kestiğini fark eden jandarma ekipleri olaya müdahale ederek şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken kesilen kablolar yetkililere teslim edildi.

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elazığ, polis, hırsız, suçüstü, kablo