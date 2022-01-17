Engelli genç adamın mısır tezgahının aküsünü ve malzemelerini çaldılar

Ailesinin olmadığını ve tek geçim kaynağının bu tezgah olduğunu belirten genç, "Hayatımı batırdılar" dedi. Tek başına yaşam mücadelesi veren yüzde 75 fiziksel engelli Onur Aşa'nın geçimini sağladığı mısır tezgahındaki akü ve malzemeleri hırsızlar tarafından çalındı. Esnafların haber vermesi üzerine olay yerine gelip tezgahındaki dağınıklığı gören genç adam şaşırdı.25 yaşındaki Onur Aşa, "3-4 gündür böyle şeyler oluyor. Aküyü ve malzemeleri çalmışlar. Evde tek kalıyorum, ailem yok. Tek geçim kaynağım bu araç. Hayatımı batırdılar. Cebimde beş kuruş yok. İnanır mısın sabahtan beri ağzıma bir lokma girmedi. Polisler yapanları bulacak inşallah" dedi. Polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan fiziksel engelli Onur Aşa'nın mısır satarak geçimini sağladığı tezgahındaki akü ve malzemeler çalındı. Aşa, "Tek geçim kaynağım bu araç. Hayatımı batırdılar. Cebimde beş kuruş yok" dedi.
Ailesinin olmadığını ve tek geçim kaynağının bu tezgah olduğunu belirten genç, "Hayatımı batırdılar" dedi.
Tek başına yaşam mücadelesi veren yüzde 75 fiziksel engelli Onur Aşa'nın geçimini sağladığı mısır tezgahındaki akü ve malzemeleri hırsızlar tarafından çalındı.
Esnafların haber vermesi üzerine olay yerine gelip tezgahındaki dağınıklığı gören genç adam şaşırdı.
25 yaşındaki Onur Aşa, "3-4 gündür böyle şeyler oluyor. Aküyü ve malzemeleri çalmışlar. Evde tek kalıyorum, ailem yok. Tek geçim kaynağım bu araç. Hayatımı batırdılar. Cebimde beş kuruş yok. İnanır mısın sabahtan beri ağzıma bir lokma girmedi. Polisler yapanları bulacak inşallah" dedi. Polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.