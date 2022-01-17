https://tr.sputniknews.com/20220117/erciyeste-kar-kutlesinin-altinda-kalan-kanadali-diplomat-hayatini-kaybetti-1052798332.html

Erciyes'te kar kütlesinin altında kalan Kanadalı diplomat hayatını kaybetti

Erciyes'te kar kütlesinin altında kalan Kanadalı diplomat hayatını kaybetti

Erciyes Kayak Merkezi’nde pist dışına çıkan Kanadalı Birleşmiş Milletler (BM) Koordinasyon üyesi turist Micheal Kreeft (45), kar kütlesinin üzerine düşmesi... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T06:27+0300

2022-01-17T06:27+0300

2022-01-17T06:27+0300

türkiye

kanada

kayseri

çığ

erciyes

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Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’ten kayak yapmak için Kayseri’ye gelen 3 kişi, Erciyes Kayak Merkezi'nde Hisarcık Kapı’da bulunan vadide çığ altında kaldı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, Erciyes A.Ş. ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu 2 kişi sağ olarak kurtarılırken, çığ altında kalan 1 kişiyi arama çalışmaları devam etti.AFAD ve JAK ekipleri tarafından eksi 25 derecede yapılan aramalarda çığı altında kalan diğer kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kişinin BM Koordinasyon üyesi olarak Gaziantep’te görev yapan Kanada uyruklu Michael Kreeft olduğu öğrenildi. Kreeft'in cansız bedeni ekipler tarafından kar motoruyla aşağı indirilerek, ambulansa teslim edildi.

türkiye

kanada

kayseri

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kanada, kayseri, çığ, erciyes