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Erciyes'te kar kütlesinin altında kalan Kanadalı diplomat hayatını kaybetti
Erciyes'te kar kütlesinin altında kalan Kanadalı diplomat hayatını kaybetti
Erciyes Kayak Merkezi’nde pist dışına çıkan Kanadalı Birleşmiş Milletler (BM) Koordinasyon üyesi turist Micheal Kreeft (45), kar kütlesinin üzerine düşmesi... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T06:27+0300
2022-01-17T06:27+0300
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kanada
kayseri
çığ
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Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’ten kayak yapmak için Kayseri’ye gelen 3 kişi, Erciyes Kayak Merkezi'nde Hisarcık Kapı’da bulunan vadide çığ altında kaldı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, Erciyes A.Ş. ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu 2 kişi sağ olarak kurtarılırken, çığ altında kalan 1 kişiyi arama çalışmaları devam etti.AFAD ve JAK ekipleri tarafından eksi 25 derecede yapılan aramalarda çığı altında kalan diğer kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kişinin BM Koordinasyon üyesi olarak Gaziantep’te görev yapan Kanada uyruklu Michael Kreeft olduğu öğrenildi. Kreeft'in cansız bedeni ekipler tarafından kar motoruyla aşağı indirilerek, ambulansa teslim edildi.
türkiye
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kanada, kayseri, çığ, erciyes

Erciyes'te kar kütlesinin altında kalan Kanadalı diplomat hayatını kaybetti

06:27 17.01.2022
© DHAErciyes'te çığ faciası! Kanadalı diplomatın cansız bedenine ulaşıldı
Erciyes'te çığ faciası! Kanadalı diplomatın cansız bedenine ulaşıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© DHA
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Erciyes Kayak Merkezi’nde pist dışına çıkan Kanadalı Birleşmiş Milletler (BM) Koordinasyon üyesi turist Micheal Kreeft (45), kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’ten kayak yapmak için Kayseri’ye gelen 3 kişi, Erciyes Kayak Merkezi'nde Hisarcık Kapı’da bulunan vadide çığ altında kaldı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, Erciyes A.Ş. ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu 2 kişi sağ olarak kurtarılırken, çığ altında kalan 1 kişiyi arama çalışmaları devam etti.
AFAD ve JAK ekipleri tarafından eksi 25 derecede yapılan aramalarda çığı altında kalan diğer kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kişinin BM Koordinasyon üyesi olarak Gaziantep’te görev yapan Kanada uyruklu Michael Kreeft olduğu öğrenildi. Kreeft'in cansız bedeni ekipler tarafından kar motoruyla aşağı indirilerek, ambulansa teslim edildi.
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