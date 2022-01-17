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https://tr.sputniknews.com/20220117/erdogan-1923-yilinda-akdettigimiz-ilk-dostluk-anlasmalarindan-biri-de-arnavutlukla-yapilmistir-1052823833.html
Erdoğan: TURKOVAC aşısı ile birlikte her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız
Erdoğan: TURKOVAC aşısı ile birlikte her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1923 yılında akdettiğimiz ilk dostluk anlaşmalarından biri de Arnavutluk'la yapılmıştır" dedi. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T19:59+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan

Erdoğan: TURKOVAC aşısı ile birlikte her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız

19:59 17.01.2022 (güncellendi: 20:13 17.01.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1923 yılında akdettiğimiz ilk dostluk anlaşmalarından biri de Arnavutluk'la yapılmıştır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Arnavutluk'un Balkanlar'da oynadığı rolü takdirle karşılıyoruz. Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de Arnavutluk'un yanındadır. 1923 yılında akdettiğimiz ilk dostluk anlaşmalarından biri de Arnavutluk'la yapılmıştır. Türkiye ve Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceği sorun, çözemeyeceği sıkıntı, ulaşamayacağı hedef kalmaz.
FETÖ meselesinde doğru bildiklerimizi açık yüreklilikle ifade etmeyi dostluğumuzun bir karşılığı olarak görüyoruz.
TURKOVAC aşısı ile birlikte her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız."
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