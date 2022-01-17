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Erkek arkadaşının kendisine cevap vermesini sağlamak için kaçırıldı numarası yaptı
Erkek arkadaşının kendisine cevap vermesini sağlamak için kaçırıldı numarası yaptı
ABD'de yaşayan bir kadın, 12 yaşındayken erkek arkadaşının kendisine yanıt vermesi için kaçırılma numarası yaptığını açıkladı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T12:39+0300
2022-01-17T12:39+0300
dünya
kaçırılma
yalan
tiktok
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Chiara Kellogg, TikTok hesabından paylaştığı videoda, 12 yaşındayken erkek arkadaşının kendisine cevap vermesini sağlamak için kaçırılma numarası yaptığını açıkladı. Kellogg'un yayınladığı fotoğrafta, ellerinin ve ağzının bağlı olduğu görüldü. Kısa süre içerisinde viral olan görüntüler 20 binden fazla yorum aldı. Paylaşıma yorum yapan bir kullanıcı, "Mor duvarlar? Bir bodrum ya da garaj olması gerekmiyor mu?" derken, başka bir kullanıcı ise "Bu bugün yapacağım bir şey" dedi. Kellogg ayrıca, bir sonraki paylaşımında da kaçırılma fotoğrafıyla birlikte yaptığı yazışmaları da paylaştı. 'Beni korkutuyorsun'Gönderdiği e-postada "Onu bir daha görmek istersen FaceTime'dan yanıt ver. Onu sandalyeme bağladım" ifadelerini kullanan Kellogg'a, erkek arkadaşının ise "Beni korkutuyorsun" yanıtını verdiği görüldü.
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kaçırılma, yalan, tiktok

Erkek arkadaşının kendisine cevap vermesini sağlamak için kaçırıldı numarası yaptı

12:39 17.01.2022
© TikTok / Chiara KelloggChiara Kellogg
Chiara Kellogg - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© TikTok / Chiara Kellogg
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ABD'de yaşayan bir kadın, 12 yaşındayken erkek arkadaşının kendisine yanıt vermesi için kaçırılma numarası yaptığını açıkladı.
Chiara Kellogg, TikTok hesabından paylaştığı videoda, 12 yaşındayken erkek arkadaşının kendisine cevap vermesini sağlamak için kaçırılma numarası yaptığını açıkladı.
Kellogg'un yayınladığı fotoğrafta, ellerinin ve ağzının bağlı olduğu görüldü.
Kısa süre içerisinde viral olan görüntüler 20 binden fazla yorum aldı.
@chiarakellogg humbling #fyp #greenscreen ♬ original sound - 🌟
Paylaşıma yorum yapan bir kullanıcı, "Mor duvarlar? Bir bodrum ya da garaj olması gerekmiyor mu?" derken, başka bir kullanıcı ise "Bu bugün yapacağım bir şey" dedi.
Kellogg ayrıca, bir sonraki paylaşımında da kaçırılma fotoğrafıyla birlikte yaptığı yazışmaları da paylaştı.
@chiarakellogg Reply to @amanran69 #greenscreen #fyp ♬ Insane - Summer Walker

'Beni korkutuyorsun'

Gönderdiği e-postada "Onu bir daha görmek istersen FaceTime'dan yanıt ver. Onu sandalyeme bağladım" ifadelerini kullanan Kellogg'a, erkek arkadaşının ise "Beni korkutuyorsun" yanıtını verdiği görüldü.
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