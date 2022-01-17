https://tr.sputniknews.com/20220117/erkek-arkadasinin-kendisine-cevap-vermesini-saglamak-icin-kacirildi-numarasi-yapti-1052807255.html

Erkek arkadaşının kendisine cevap vermesini sağlamak için kaçırıldı numarası yaptı

Erkek arkadaşının kendisine cevap vermesini sağlamak için kaçırıldı numarası yaptı

ABD'de yaşayan bir kadın, 12 yaşındayken erkek arkadaşının kendisine yanıt vermesi için kaçırılma numarası yaptığını açıkladı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T12:39+0300

2022-01-17T12:39+0300

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dünya

kaçırılma

yalan

tiktok

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Chiara Kellogg, TikTok hesabından paylaştığı videoda, 12 yaşındayken erkek arkadaşının kendisine cevap vermesini sağlamak için kaçırılma numarası yaptığını açıkladı. Kellogg'un yayınladığı fotoğrafta, ellerinin ve ağzının bağlı olduğu görüldü. Kısa süre içerisinde viral olan görüntüler 20 binden fazla yorum aldı. Paylaşıma yorum yapan bir kullanıcı, "Mor duvarlar? Bir bodrum ya da garaj olması gerekmiyor mu?" derken, başka bir kullanıcı ise "Bu bugün yapacağım bir şey" dedi. Kellogg ayrıca, bir sonraki paylaşımında da kaçırılma fotoğrafıyla birlikte yaptığı yazışmaları da paylaştı. 'Beni korkutuyorsun'Gönderdiği e-postada "Onu bir daha görmek istersen FaceTime'dan yanıt ver. Onu sandalyeme bağladım" ifadelerini kullanan Kellogg'a, erkek arkadaşının ise "Beni korkutuyorsun" yanıtını verdiği görüldü.

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kaçırılma, yalan, tiktok