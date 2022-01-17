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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220117/eski-enerji-bakani-ablyazov-kazakistanda-iktidari-degistirmek-icin-plan-hazirladik-1052810865.html
Eski Enerji Bakanı Ablyazov: Kazakistan'da iktidarı değiştirmek için plan hazırladık
Eski Enerji Bakanı Ablyazov: Kazakistan'da iktidarı değiştirmek için plan hazırladık
Kazakistan'daki şiddet olayları sırasında muhalefetin lideri olduğunu açıklayan eski Enerji Bakanı ve iş insanı Muhtar Ablyazov, Kazakistan'da iktidarın... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T14:03+0300
2022-01-17T14:12+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kazakistan
protesto
muhtar ablyazov
renkli devrim
fransa
emmanuel macron
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Kazakistan'da gıyaben yargılanıp hüküm giyen ve 2013 yılından bu yana Fransa'da yaşayan Ablyazov, Sputnik'e verdiği demeçte iktidarı değiştirmek için plan yaptığını itiraf etti.Ablyazov, "Bir plan geliştirdik, rejimin değişmesini sağlayacağız. Altı aylığına Kazakistan'ın geçici hükümetine başkanlık edeceğim. Ardından seçimler ilan edilecek. Eğer partimiz bu seçimleri kazanırsa, o zaman meşru başbakan olacağım. Devlet başkanlığı makamı olmayacak. Bu makamı lağvedeceğiz" dedi.'Müebbet hapis kararına rağmen yakında ülkeme döneceğim'2004 yılında iş ortağı Ercan Tatişev'in öldürülmesi nedeniyle gıyaben müebbet hapse mahkum edilen Ablyazov, buna rağmen ülkesine dönmeyi planladığını ve bunun yakın gelecekte gerçekleşeceğini belirtti.'Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bizzat konuştum'Ablyazov, Batılı liderlerin desteğini alma niyetinde olduğunu kaydederek "Başvuruda bulunacağız. Halihazırda Fransız televizyonlarında kamuoyunun önüne çıkıyorum. (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'la bizzat konuştum. Bekle-gör tutumu sergilemeleri halinde Orta Asya'nın Batılı ülkeler için Afganistan'dan 'daha güzel bir kazan' olacağı uyarısında bulundum" ifadelerini kullandı.Sürekli olarak Fransa'da yaşadığını söyleyen Ablyazov, Kazakistan hükümeti tarafından izlenebileceğinden çekindiğini ve bu nedenle diğer ülkelere gitmediğini ekledi.Kazakistan'daki olaylar sırasında Paris'te Reuters'e demeç vererek muhalefetin ve protestoların lideri olduğunu söyleyen Ablyazov, "Almatı'daki protestocular, ne yapmaları gerektiğini her gün bana soruyorlar. Eğer protestolar gereken kapsama ulaşırsa, geçici hükümete başkanlık etmek için Kazakistan'a döneceğim" demişti.Kazak milyarder Ablyazov'un 2005 yılında Kırgızistan'da 'lale devrimi'ni finanse ettiğini kabul ettiği daha önce basına yansımıştı.
https://tr.sputniknews.com/20161216/kazak-milyarder-kirgizistan-da-devrimi-finanse-ettim-1026350926.html
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kazakistan, protesto, muhtar ablyazov, renkli devrim, fransa, emmanuel macron

Eski Enerji Bakanı Ablyazov: Kazakistan'da iktidarı değiştirmek için plan hazırladık

14:03 17.01.2022 (güncellendi: 14:12 17.01.2022)
© ft.comMuhtar Ablyazov
Muhtar Ablyazov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© ft.com
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Kazakistan'daki şiddet olayları sırasında muhalefetin lideri olduğunu açıklayan eski Enerji Bakanı ve iş insanı Muhtar Ablyazov, Kazakistan'da iktidarın değişmesi için bir plan hazırladıklarını ve ülkenin başbakanı olmak istediğini, Batı'dan yardım talep etme niyetinde olduğunu söyledi.
Kazakistan'da gıyaben yargılanıp hüküm giyen ve 2013 yılından bu yana Fransa'da yaşayan Ablyazov, Sputnik'e verdiği demeçte iktidarı değiştirmek için plan yaptığını itiraf etti.

Ablyazov, "Bir plan geliştirdik, rejimin değişmesini sağlayacağız. Altı aylığına Kazakistan'ın geçici hükümetine başkanlık edeceğim. Ardından seçimler ilan edilecek. Eğer partimiz bu seçimleri kazanırsa, o zaman meşru başbakan olacağım. Devlet başkanlığı makamı olmayacak. Bu makamı lağvedeceğiz" dedi.

'Müebbet hapis kararına rağmen yakında ülkeme döneceğim'

2004 yılında iş ortağı Ercan Tatişev'in öldürülmesi nedeniyle gıyaben müebbet hapse mahkum edilen Ablyazov, buna rağmen ülkesine dönmeyi planladığını ve bunun yakın gelecekte gerçekleşeceğini belirtti.

'Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bizzat konuştum'

Ablyazov, Batılı liderlerin desteğini alma niyetinde olduğunu kaydederek "Başvuruda bulunacağız. Halihazırda Fransız televizyonlarında kamuoyunun önüne çıkıyorum. (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'la bizzat konuştum. Bekle-gör tutumu sergilemeleri halinde Orta Asya'nın Batılı ülkeler için Afganistan'dan 'daha güzel bir kazan' olacağı uyarısında bulundum" ifadelerini kullandı.
Sürekli olarak Fransa'da yaşadığını söyleyen Ablyazov, Kazakistan hükümeti tarafından izlenebileceğinden çekindiğini ve bu nedenle diğer ülkelere gitmediğini ekledi.

Kazakistan'daki olaylar sırasında Paris'te Reuters'e demeç vererek muhalefetin ve protestoların lideri olduğunu söyleyen Ablyazov, "Almatı'daki protestocular, ne yapmaları gerektiğini her gün bana soruyorlar. Eğer protestolar gereken kapsama ulaşırsa, geçici hükümete başkanlık etmek için Kazakistan'a döneceğim" demişti.

Kazak milyarder Ablyazov'un 2005 yılında Kırgızistan'da 'lale devrimi'ni finanse ettiğini kabul ettiği daha önce basına yansımıştı.
Muhtar Ablyazov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2016
DÜNYA
Kazak milyarder: Kırgızistan'da devrimi finanse ettim
16 Aralık 2016, 20:00
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