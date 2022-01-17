https://tr.sputniknews.com/20220117/eski-enerji-bakani-ablyazov-kazakistanda-iktidari-degistirmek-icin-plan-hazirladik-1052810865.html

Eski Enerji Bakanı Ablyazov: Kazakistan'da iktidarı değiştirmek için plan hazırladık

Eski Enerji Bakanı Ablyazov: Kazakistan'da iktidarı değiştirmek için plan hazırladık

Kazakistan'daki şiddet olayları sırasında muhalefetin lideri olduğunu açıklayan eski Enerji Bakanı ve iş insanı Muhtar Ablyazov, Kazakistan'da iktidarın... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T14:03+0300

2022-01-17T14:03+0300

2022-01-17T14:12+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

kazakistan

protesto

muhtar ablyazov

renkli devrim

fransa

emmanuel macron

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Kazakistan'da gıyaben yargılanıp hüküm giyen ve 2013 yılından bu yana Fransa'da yaşayan Ablyazov, Sputnik'e verdiği demeçte iktidarı değiştirmek için plan yaptığını itiraf etti.Ablyazov, "Bir plan geliştirdik, rejimin değişmesini sağlayacağız. Altı aylığına Kazakistan'ın geçici hükümetine başkanlık edeceğim. Ardından seçimler ilan edilecek. Eğer partimiz bu seçimleri kazanırsa, o zaman meşru başbakan olacağım. Devlet başkanlığı makamı olmayacak. Bu makamı lağvedeceğiz" dedi.'Müebbet hapis kararına rağmen yakında ülkeme döneceğim'2004 yılında iş ortağı Ercan Tatişev'in öldürülmesi nedeniyle gıyaben müebbet hapse mahkum edilen Ablyazov, buna rağmen ülkesine dönmeyi planladığını ve bunun yakın gelecekte gerçekleşeceğini belirtti.'Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bizzat konuştum'Ablyazov, Batılı liderlerin desteğini alma niyetinde olduğunu kaydederek "Başvuruda bulunacağız. Halihazırda Fransız televizyonlarında kamuoyunun önüne çıkıyorum. (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'la bizzat konuştum. Bekle-gör tutumu sergilemeleri halinde Orta Asya'nın Batılı ülkeler için Afganistan'dan 'daha güzel bir kazan' olacağı uyarısında bulundum" ifadelerini kullandı.Sürekli olarak Fransa'da yaşadığını söyleyen Ablyazov, Kazakistan hükümeti tarafından izlenebileceğinden çekindiğini ve bu nedenle diğer ülkelere gitmediğini ekledi.Kazakistan'daki olaylar sırasında Paris'te Reuters'e demeç vererek muhalefetin ve protestoların lideri olduğunu söyleyen Ablyazov, "Almatı'daki protestocular, ne yapmaları gerektiğini her gün bana soruyorlar. Eğer protestolar gereken kapsama ulaşırsa, geçici hükümete başkanlık etmek için Kazakistan'a döneceğim" demişti.Kazak milyarder Ablyazov'un 2005 yılında Kırgızistan'da 'lale devrimi'ni finanse ettiğini kabul ettiği daha önce basına yansımıştı.

https://tr.sputniknews.com/20161216/kazak-milyarder-kirgizistan-da-devrimi-finanse-ettim-1026350926.html

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kazakistan, protesto, muhtar ablyazov, renkli devrim, fransa, emmanuel macron