Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarını güncelledi

Et ve Süt Kurumu (ESK), artan maliyetlerle ilgili olarak karkas et fiyatlarını artırdı. Büyükbaş kesimi 50 TL’den 60 TL’ye çıkarıldı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

Üreticiler, maliyetleri nedeniyle sıkıntı yaşarken ESK’dan et kesim fiyatlarıyla ilgili güncelleme geldi. Cumhuriyet'in haberine göre yerli hayvanda karkas kesim fiyatı 50 liradan 60 liraya, ithal hayvanda ise 48 liradan 58 liraya çıkarıldı.Konyalı besici Hacı İyilik ise ESK’nın açıklamış olduğu kesim fiyatlarının Konya’daki et kesim fiyatlarının çok üstünde olmadığını söyledi. İyilik, “Girdi maliyetlerimize göre kesim fiyatının 70 lira olması gerekiyordu. Hem ESK’ya et satsak bile bize parasını 3 ay sonra ödüyor" dedi.

