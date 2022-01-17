https://tr.sputniknews.com/20220117/ev-arkadasini-bicaklayarak-oldurup-kacti-1052829659.html

Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürüp kaçtı

Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürüp kaçtı

Bağcılar'da Gürcistan uyruklu iki ev arkadaşı arasından bıçaklı kavga çıktı. Kavgada arkadaşlardan biri bıçaklanarak öldürülürken, polis kaçan şüpheliyi... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T23:11+0300

2022-01-17T23:11+0300

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türkiye

gürcistan

bağcılar

bıçaklama

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İstanbul Bağcılar'da Demirkapı Mahallesi'nde binanın ikinci katında yaşayan Gürcistan uyruklu Georgi Shirulize ile arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine alkollü olduğu öğrenilen arkadaşı, Georgi Shirulize'yi bıçakla yaraladı. Şüpheli olayın ardından evden hızla kaçtı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Gürcistan uyruklu Georgi Shirulize'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise sokak üzerine güvenlik önlemi aldı. Polis, olay yeri incelemesinin ardından adı açıklanmayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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gürcistan, bağcılar, bıçaklama