https://tr.sputniknews.com/20220117/fbi-teksasta-sinagogda-4-kisiyi-rehin-alan-saldirganin-kimligini-acikladi-1052800367.html

FBI, Teksas'ta sinagogda 4 kişiyi rehin alan saldırganın kimliğini açıkladı

FBI, Teksas'ta sinagogda 4 kişiyi rehin alan saldırganın kimliğini açıkladı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dün Teksas'taki bir sinagogda 4 kişiyi rehin alan ve ölü ele geçirilen saldırganın 44 yaşındaki İngiltere vatandaşı Malik... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T09:44+0300

2022-01-17T09:44+0300

2022-01-17T09:44+0300

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saldırgan

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FBI Dallas bürosu dün Teksas'ın Colleyville kentinde bir sinagogda 4 kişiyi rehin alan ve yaklaşık 11 saat sonra ölü ele geçirilen saldırganın kimliğini duyurdu.Açıklamada, saldırganın, İngiliz vatandaşı 44 yaşındaki Malik Faysal Ekrem isimli şahıs olduğu belirtildi.Kanıt toplama ekibinin olaya ilişkin delilleri toplamaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, halihazırda olaya karışan başka bir kişi olmadığı kanaatinde olunduğu aktarıldı.Teksas'taki rehine kriziTeksas'ın Colleyville kentindeki bir sinagogda, dün silahlı bir saldırgan 4 kişiyi rehin almıştı. Rehinelerden 1'i 7 saatin, 3'ü ise 11 saatin ardından serbest kalmıştı.Saldırgan ölü ele geçirilirken saldırganı kimin öldürdüğüne ilişkin detay paylaşılmadı.Biden, saldırıyı 'terör eylemi' olarak nitelendirdiABD Başkanı Joe Biden, Teksas'taki sinagogda silahlı saldırganın 4 kişiyi saatlerce rehin aldığı olayı 'terör eylemi' olarak değerlendirdi.ABD Adalet Bakanı Merrick Garland ile kısa süre önce telefonda görüştüğünü belirten Biden, "Bu olay, bir terör eylemidir" ifadesini kullandı.Rehineler arasında bulunan hahamla telefonda görüşeceğini dile getiren Biden, saldırganın nasıl silah edindiği sorusuna ise "Tüm soruların yanıtını bilmiyorum. Saldırganın silahı sokaktan bir yerden aldığı söyleniyor. Ben bilmiyorum" yanıtını verdi.Silah alımlarında geçmiş incelemelerinin önemli bir yeri olduğunun altını çizen Biden, "Ancak insanların sokaktan silah almasını engelleyemeyiz" diye konuştu.

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abd, fbi, saldırı, joe biden, operasyon, sinagog, teksas, silah, saldırgan, federal soruşturma bürosu (fbi)