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https://tr.sputniknews.com/20220117/fbi-teksasta-sinagogda-4-kisiyi-rehin-alan-saldirganin-kimligini-acikladi-1052800367.html
FBI, Teksas'ta sinagogda 4 kişiyi rehin alan saldırganın kimliğini açıkladı
FBI, Teksas'ta sinagogda 4 kişiyi rehin alan saldırganın kimliğini açıkladı
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dün Teksas'taki bir sinagogda 4 kişiyi rehin alan ve ölü ele geçirilen saldırganın 44 yaşındaki İngiltere vatandaşı Malik... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T09:44+0300
2022-01-17T09:44+0300
dünya
abd
fbi
saldırı
joe biden
operasyon
sinagog
teksas
silah
saldırgan
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FBI Dallas bürosu dün Teksas'ın Colleyville kentinde bir sinagogda 4 kişiyi rehin alan ve yaklaşık 11 saat sonra ölü ele geçirilen saldırganın kimliğini duyurdu.Açıklamada, saldırganın, İngiliz vatandaşı 44 yaşındaki Malik Faysal Ekrem isimli şahıs olduğu belirtildi.Kanıt toplama ekibinin olaya ilişkin delilleri toplamaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, halihazırda olaya karışan başka bir kişi olmadığı kanaatinde olunduğu aktarıldı.Teksas'taki rehine kriziTeksas'ın Colleyville kentindeki bir sinagogda, dün silahlı bir saldırgan 4 kişiyi rehin almıştı. Rehinelerden 1'i 7 saatin, 3'ü ise 11 saatin ardından serbest kalmıştı.Saldırgan ölü ele geçirilirken saldırganı kimin öldürdüğüne ilişkin detay paylaşılmadı.Biden, saldırıyı 'terör eylemi' olarak nitelendirdiABD Başkanı Joe Biden, Teksas'taki sinagogda silahlı saldırganın 4 kişiyi saatlerce rehin aldığı olayı 'terör eylemi' olarak değerlendirdi.ABD Adalet Bakanı Merrick Garland ile kısa süre önce telefonda görüştüğünü belirten Biden, "Bu olay, bir terör eylemidir" ifadesini kullandı.Rehineler arasında bulunan hahamla telefonda görüşeceğini dile getiren Biden, saldırganın nasıl silah edindiği sorusuna ise "Tüm soruların yanıtını bilmiyorum. Saldırganın silahı sokaktan bir yerden aldığı söyleniyor. Ben bilmiyorum" yanıtını verdi.Silah alımlarında geçmiş incelemelerinin önemli bir yeri olduğunun altını çizen Biden, "Ancak insanların sokaktan silah almasını engelleyemeyiz" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220115/teksastaki-bir-sinagogda-canli-yayinda-rehine-krizi--1052776835.html
https://tr.sputniknews.com/20220116/abdde-sinagogda-rehin-alinan-4-kisi-kurtarildi-1052780927.html
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abd, fbi, saldırı, joe biden, operasyon, sinagog, teksas, silah, saldırgan, federal soruşturma bürosu (fbi)

FBI, Teksas'ta sinagogda 4 kişiyi rehin alan saldırganın kimliğini açıkladı

09:44 17.01.2022
© REUTERSFBI, Teksas'ta sinagogda 4 kişiyi rehin alan saldırganın kimliğini açıkladı
FBI, Teksas'ta sinagogda 4 kişiyi rehin alan saldırganın kimliğini açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© REUTERS
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dün Teksas'taki bir sinagogda 4 kişiyi rehin alan ve ölü ele geçirilen saldırganın 44 yaşındaki İngiltere vatandaşı Malik Faysal Ekrem olduğunu açıkladı.
FBI Dallas bürosu dün Teksas'ın Colleyville kentinde bir sinagogda 4 kişiyi rehin alan ve yaklaşık 11 saat sonra ölü ele geçirilen saldırganın kimliğini duyurdu.
Açıklamada, saldırganın, İngiliz vatandaşı 44 yaşındaki Malik Faysal Ekrem isimli şahıs olduğu belirtildi.
Kanıt toplama ekibinin olaya ilişkin delilleri toplamaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, halihazırda olaya karışan başka bir kişi olmadığı kanaatinde olunduğu aktarıldı.

Teksas'taki rehine krizi

Teksas'ın Colleyville kentindeki bir sinagogda, dün silahlı bir saldırgan 4 kişiyi rehin almıştı. Rehinelerden 1'i 7 saatin, 3'ü ise 11 saatin ardından serbest kalmıştı.
Saldırgan ölü ele geçirilirken saldırganı kimin öldürdüğüne ilişkin detay paylaşılmadı.
ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Beth İsrail Sinagogu’nda sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan ayin sırasında sinagogda bulunanlar silahlı bir kişi tarafından rehin alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
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Teksas'taki bir sinagogda canlı yayında rehine krizi
15 Ocak, 23:23

Biden, saldırıyı 'terör eylemi' olarak nitelendirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Teksas'taki sinagogda silahlı saldırganın 4 kişiyi saatlerce rehin aldığı olayı 'terör eylemi' olarak değerlendirdi.
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland ile kısa süre önce telefonda görüştüğünü belirten Biden, "Bu olay, bir terör eylemidir" ifadesini kullandı.
Rehineler arasında bulunan hahamla telefonda görüşeceğini dile getiren Biden, saldırganın nasıl silah edindiği sorusuna ise "Tüm soruların yanıtını bilmiyorum. Saldırganın silahı sokaktan bir yerden aldığı söyleniyor. Ben bilmiyorum" yanıtını verdi.
Silah alımlarında geçmiş incelemelerinin önemli bir yeri olduğunun altını çizen Biden, "Ancak insanların sokaktan silah almasını engelleyemeyiz" diye konuştu.
ABD’de sinagogdaki rehineler kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
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ABD’de sinagogda rehin alınan 4 kişi kurtarıldı
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