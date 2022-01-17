https://tr.sputniknews.com/20220117/fenerbahce-beko-basantrenoru-djordjevicin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-1052818667.html

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Djordjevic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Djordjevic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Aleksandar Djordjevic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T17:41+0300

2022-01-17T17:41+0300

2022-01-17T17:41+0300

spor

fenerbahçe

koronavirüs

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hastalığı nedeniyle 16 Ocak Pazar günü (dün) oynanan Aliağa Petkimspor karşılaşmasında görev alamayan ve bu süreçte yapılan Kovid-19 testi negatif sonuçlanmasına rağmen semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul'a dönen başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic'in tekrar edilen Kovid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır." denildi.Djordjevic'in izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı aktarıldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fenerbahçe, koronavirüs