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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Djordjevic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Djordjevic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Aleksandar Djordjevic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
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spor
fenerbahçe
koronavirüs
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hastalığı nedeniyle 16 Ocak Pazar günü (dün) oynanan Aliağa Petkimspor karşılaşmasında görev alamayan ve bu süreçte yapılan Kovid-19 testi negatif sonuçlanmasına rağmen semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul'a dönen başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic'in tekrar edilen Kovid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır." denildi.Djordjevic'in izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı aktarıldı.
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fenerbahçe, koronavirüs

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Djordjevic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

17:41 17.01.2022
© AAFenerbahçe Beko Başantrenörü Djordjevic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Djordjevic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AA
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Aleksandar Djordjevic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hastalığı nedeniyle 16 Ocak Pazar günü (dün) oynanan Aliağa Petkimspor karşılaşmasında görev alamayan ve bu süreçte yapılan Kovid-19 testi negatif sonuçlanmasına rağmen semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul'a dönen başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic'in tekrar edilen Kovid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır." denildi.
Djordjevic'in izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı aktarıldı.
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