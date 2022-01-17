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'FIFA Yılın En İyi Futbolcu Ödülü'nü Bayern Münih'in Polonyalı forveti Robert Lewandowski kazandı
'FIFA Yılın En İyi Futbolcu Ödülü'nü Bayern Münih'in Polonyalı forveti Robert Lewandowski kazandı
'FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Bayern Münih takımının Polonyalı forveti Robert Lewandowski kazandı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T22:47+0300
2022-01-17T22:47+0300
2022-01-17T22:50+0300
spor
fifa
robert lewandowski
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FIFA tarafından verilen prestijli ödülleri kazananlar, Zürih'te gerçekleştirilen törenle açıklandı.Bayern Münih'in gol makinesi Robert Lewandowski, geçen sene olduğu gibi bu yıl da Erkeklerde FIFA Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi oldu.
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fifa, robert lewandowski
'FIFA Yılın En İyi Futbolcu Ödülü'nü Bayern Münih'in Polonyalı forveti Robert Lewandowski kazandı 22:47 17.01.2022 (güncellendi: 22:50 17.01.2022)
'FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Bayern Münih takımının Polonyalı forveti Robert Lewandowski kazandı.
FIFA tarafından verilen prestijli ödülleri kazananlar, Zürih'te gerçekleştirilen törenle açıklandı.
Bayern Münih'in gol makinesi Robert Lewandowski, geçen sene olduğu gibi bu yıl da Erkeklerde FIFA Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi oldu.