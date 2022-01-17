https://tr.sputniknews.com/20220117/fifa-yilin-en-iyi-futbolcu-odulunu-kazanan-belli-oldu-1052829148.html

'FIFA Yılın En İyi Futbolcu Ödülü'nü Bayern Münih'in Polonyalı forveti Robert Lewandowski kazandı

'FIFA Yılın En İyi Futbolcu Ödülü'nü Bayern Münih'in Polonyalı forveti Robert Lewandowski kazandı

'FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Bayern Münih takımının Polonyalı forveti Robert Lewandowski kazandı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T22:47+0300

2022-01-17T22:47+0300

2022-01-17T22:50+0300

spor

fifa

robert lewandowski

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104048/07/1040480791_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_bc81294694ee7b9b8667a8571f932a4b.jpg

FIFA tarafından verilen prestijli ödülleri kazananlar, Zürih'te gerçekleştirilen törenle açıklandı.Bayern Münih'in gol makinesi Robert Lewandowski, geçen sene olduğu gibi bu yıl da Erkeklerde FIFA Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fifa, robert lewandowski