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Gökçek: İki numaralı kahraman naçizane Melih Gökçek'tir
Gökçek: İki numaralı kahraman naçizane Melih Gökçek'tir
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek, "Biz Ankara’da darbeyi önleyen kişiyiz" dedi. Gökçek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de ciddi... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T06:59+0300
2022-01-17T06:59+0300
politika
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
melih gökçek
15 temmuz
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek, TV 100'de "Pazar Siyaseti" adlı programa konuk oldu.Burada FETÖ ile ilişkili olduğu iddialarına cevap veren Gökçek şöyle konuştu:"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de ciddi anlamda şu anda FETÖ'cü var. Ben biliyorum. Bunların da tahrikiyle meseleyi daha önceye getirmek noktasında çok ciddi bir gayret var. Eğer Türkiye’de darbe olamadıysa, olamadıysa birçok insanın emeği vardır. Elbette bu işin bir numaralı kahramanı Sayın Cumhurbaşkanı. Ama iki numaralı kahramanı naçizane Melih Gökçek’tir"
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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, melih gökçek, 15 temmuz

Gökçek: İki numaralı kahraman naçizane Melih Gökçek'tir

06:59 17.01.2022
© AAMelih Gökçek
Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AA
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek, "Biz Ankara’da darbeyi önleyen kişiyiz" dedi. Gökçek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de ciddi anlamda şu anda FETÖ'cü var." ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek, TV 100'de "Pazar Siyaseti" adlı programa konuk oldu.
Burada FETÖ ile ilişkili olduğu iddialarına cevap veren Gökçek şöyle konuştu:
"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de ciddi anlamda şu anda FETÖ'cü var. Ben biliyorum. Bunların da tahrikiyle meseleyi daha önceye getirmek noktasında çok ciddi bir gayret var. Eğer Türkiye’de darbe olamadıysa, olamadıysa birçok insanın emeği vardır. Elbette bu işin bir numaralı kahramanı Sayın Cumhurbaşkanı. Ama iki numaralı kahramanı naçizane Melih Gökçek’tir"
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