https://tr.sputniknews.com/20220117/gokcek-iki-numarali-kahraman-nacizane-melih-gokcektir-1052798735.html

Gökçek: İki numaralı kahraman naçizane Melih Gökçek'tir

Gökçek: İki numaralı kahraman naçizane Melih Gökçek'tir

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek, "Biz Ankara’da darbeyi önleyen kişiyiz" dedi. Gökçek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de ciddi... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T06:59+0300

2022-01-17T06:59+0300

2022-01-17T06:59+0300

politika

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

melih gökçek

15 temmuz

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek, TV 100'de "Pazar Siyaseti" adlı programa konuk oldu.Burada FETÖ ile ilişkili olduğu iddialarına cevap veren Gökçek şöyle konuştu:"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de ciddi anlamda şu anda FETÖ'cü var. Ben biliyorum. Bunların da tahrikiyle meseleyi daha önceye getirmek noktasında çok ciddi bir gayret var. Eğer Türkiye’de darbe olamadıysa, olamadıysa birçok insanın emeği vardır. Elbette bu işin bir numaralı kahramanı Sayın Cumhurbaşkanı. Ama iki numaralı kahramanı naçizane Melih Gökçek’tir"

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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, melih gökçek, 15 temmuz