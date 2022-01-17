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Hasta yakınları hemşireye saldırdı: 'Damar yolu açtığı çocuğu ağlattı'
Hasta yakınları hemşireye saldırdı: 'Damar yolu açtığı çocuğu ağlattı'
Şanlıurfa'da acil serviste görevli hemşire Mustafa Arslan, damar yolu açtığı çocuğun ağlaması nedeniyle yakınlarının saldırısına uğradı. Şikayet için gittiği... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T16:25+0300
2022-01-17T16:25+0300
türkiye
saldırı
şanlıurfa
hastane
sağlık
hemşire
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Şanlıurfa'da tartıştıkları hemşireyi dövüp aracına zarar verdikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde görev yapan hemşire Mustafa Arslan, hasta bir çocuğa serum takmak için damar yolu açtı.Bu sırada çocuğun ağlaması üzerine Arslan ile hasta yakınları arasında tartışma çıktı.4 kişi saldırdıSaldırıya uğrayan hemşire, kendisini tehdit de ettiğini öne sürdüğü hasta yakınından şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.Mustafa Arslan, şikayetinin ardından hastaneye dönerken, kendisini takip eden hasta yakınları tarafından otomobili durduruldu.Araçtan indirilen hemşire, burada da 4 kişilik grubun tekme tokat saldırısına uğradı.Aracına da saldırdılarBu sırada saldırganlar, Arslan'ın aracına da sopayla hasar vererek kaçtı. Bacağından ve kolundan yaralanan Arslan, hastanede tedaviye alındı.4 şüpheliye gözaltıMustafa Arslan'a saldırdığı belirtilen 4 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.Emniyette sorgusuna başlanan şüphelilerin, işlemlerinin ardından 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220117/saglik-sen-hamile-bir-hemsire-hasta-yakini-tarafindan-tekmelenerek-yerlerde-suruklendi-1052811637.html
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saldırı, şanlıurfa, hastane, sağlık, hemşire

Hasta yakınları hemşireye saldırdı: 'Damar yolu açtığı çocuğu ağlattı'

16:25 17.01.2022
© DHADamar yolu açan hemşireye, hasta yakınlarından 2 kez saldırı
Damar yolu açan hemşireye, hasta yakınlarından 2 kez saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© DHA
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Şanlıurfa'da acil serviste görevli hemşire Mustafa Arslan, damar yolu açtığı çocuğun ağlaması nedeniyle yakınlarının saldırısına uğradı. Şikayet için gittiği polis merkezi dönüşü aracından indirip, tekrar dövülen Arslan'ın otomobiline de hasar verildi.
Şanlıurfa'da tartıştıkları hemşireyi dövüp aracına zarar verdikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde görev yapan hemşire Mustafa Arslan, hasta bir çocuğa serum takmak için damar yolu açtı.
Bu sırada çocuğun ağlaması üzerine Arslan ile hasta yakınları arasında tartışma çıktı.

4 kişi saldırdı

Saldırıya uğrayan hemşire, kendisini tehdit de ettiğini öne sürdüğü hasta yakınından şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.
Mustafa Arslan, şikayetinin ardından hastaneye dönerken, kendisini takip eden hasta yakınları tarafından otomobili durduruldu.
Araçtan indirilen hemşire, burada da 4 kişilik grubun tekme tokat saldırısına uğradı.

Aracına da saldırdılar

Bu sırada saldırganlar, Arslan'ın aracına da sopayla hasar vererek kaçtı. Bacağından ve kolundan yaralanan Arslan, hastanede tedaviye alındı.

4 şüpheliye gözaltı

Mustafa Arslan'a saldırdığı belirtilen 4 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyette sorgusuna başlanan şüphelilerin, işlemlerinin ardından 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Doktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
Sağlık-Sen: Hamile bir hemşire, hasta yakını tarafından tekmelenerek yerlerde sürüklendi
14:25
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