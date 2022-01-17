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https://tr.sputniknews.com/20220117/hazineden-botasa-40-milyar-tllik-borc-1052813489.html
Hazine'den BOTAŞ'a 40 milyar TL'lik borç
Hazine'den BOTAŞ'a 40 milyar TL'lik borç
Bütçeden Kamu İktisadi Teşebbüsleri'ne (KİT) Aralık ayında borç verme kalemi altında 55 milyar lira transfer edilirken, en yüksek payı 40 milyar lira ile BOTAŞ... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T14:59+0300
2022-01-17T15:14+0300
boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
hazine
ekonomi
borç
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bütçe gerçekleşmelerine göre Aralık ayında borç verme kalemi altındaki en büyük transfer 40 milyar lira ile Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'ne (BOTAŞ) yapılırken, 2021'deki toplam transfer 50.3 milyar liraya yükseldi.Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ise 5.14 milyar lirası Aralık ayında olmak üzere bu yıl 20.7 milyar lira aktarıldı.Dünya'nın aktardığı verilere göre Elektrik Üretim A.Ş.'ye 9.5 milyar lirası Aralık ayında olmak üzere 2021'de 11.5 milyar aktarım yapılmış oldu. Eximbank'a ise 3 milyar lirası Aralık'ta olmak üzere 2021'de toplam 3.1 milyar lira aktarıldı.Gelir Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa ile ek bütçeye gerek kalmadan Cumhurbaşkanına bu yıl bütçe tahmininin üzerinde elde edilen gelir kadar tutarı ödenek olarak kullanma imkanı getirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220107/botas-kurulusumuzun-vadesi-gecmis-dogalgaz-borcu-yoktur-1052517526.html
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boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), hazine, borç

Hazine'den BOTAŞ'a 40 milyar TL'lik borç

14:59 17.01.2022 (güncellendi: 15:14 17.01.2022)
© AABOTAŞ
BOTAŞ - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AA
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Bütçeden Kamu İktisadi Teşebbüsleri'ne (KİT) Aralık ayında borç verme kalemi altında 55 milyar lira transfer edilirken, en yüksek payı 40 milyar lira ile BOTAŞ aldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bütçe gerçekleşmelerine göre Aralık ayında borç verme kalemi altındaki en büyük transfer 40 milyar lira ile Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'ne (BOTAŞ) yapılırken, 2021'deki toplam transfer 50.3 milyar liraya yükseldi.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ise 5.14 milyar lirası Aralık ayında olmak üzere bu yıl 20.7 milyar lira aktarıldı.
Dünya'nın aktardığı verilere göre Elektrik Üretim A.Ş.'ye 9.5 milyar lirası Aralık ayında olmak üzere 2021'de 11.5 milyar aktarım yapılmış oldu. Eximbank'a ise 3 milyar lirası Aralık'ta olmak üzere 2021'de toplam 3.1 milyar lira aktarıldı.
Gelir Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa ile ek bütçeye gerek kalmadan Cumhurbaşkanına bu yıl bütçe tahmininin üzerinde elde edilen gelir kadar tutarı ödenek olarak kullanma imkanı getirilmişti.
BOTAŞ - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
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