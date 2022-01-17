https://tr.sputniknews.com/20220117/hazirlik-komisyonu-hdpli-guzelin-savunmasini-isteyecek-1052808424.html

Hazırlık komisyonu, HDP’li Güzel’in savunmasını isteyecek

Hazırlık komisyonu, HDP’li Güzel’in savunmasını isteyecek

PKK’lı Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’ye gönderilen fezleke, Perşembe günü... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T13:13+0300

2022-01-17T13:13+0300

2022-01-17T13:13+0300

türkiye

tbmm

fezleke

anayasa komisyonu

semra güzel

tbmm anayasa ve adalet komisyonu

dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke

adalet komisyonu

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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 'Koçero Meleti' kod adlı PKK'lı Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkması sonrasında hazırlanan ve Meclis'e sunulan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezleke perşembe günü Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan karma komisyonda ele alınacak.Komisyon, Güzel hakkında yine 2019 yılında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan hazırlanan fezlekeyi de gündeme aldı. Böylece her iki dosyanın birlikte görüşülmesi kararlaştırıldı.Karma komisyonda dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeler, komisyon üyelerinden kurulacak Hazırlık Komisyonu tarafından değerlendirilecek. 5 kişilik Hazırlık Komisyonunun bir aylık çalışma süresi olacak. Bu süre içerisinde fezlekede yer alan tüm delilleri ve belgeleri inceleyecek, Güzel'in savunmasını alacak ve rapor hazırlanacak.Son söz Genel Kurul'da söylenecekHazırlık komisyonunun raporunun hazırlanmasının ardından, Karma Komisyon da raporu aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde toplanarak, asıl kararı verecek. Karma Komisyon, Güzel’in dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alırsa son söz TBMM Genel Kurulu'nda söylenecek. Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı (151) yeterli olacak.Karar sonrası yargı süreci başlayacakDokunulmazlığın kaldırılması kararı alınması halinde de Güzel ile ilgili yargı süreci başlayacak. Yargının Güzel’i suçlu bulması ve cezanın kesinleşmesi durumunda Güzel hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunacak. Kararın okunmasının ardından Güzel’in milletvekilliği düşecek.Güzel hakkında 32 fezleke daha varKomsiyon'da ele alınacak 2 dosyanın yanı sıra Güzel hakkında, "terör propagandası, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına aykırılık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanmış 32 fezleke daha bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220112/hdpli-semra-guzelin-dokunulmazlik-dosyasi-mecliste-1052652354.html

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