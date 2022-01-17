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https://tr.sputniknews.com/20220117/hazirlik-komisyonu-hdpli-guzelin-savunmasini-isteyecek-1052808424.html
Hazırlık komisyonu, HDP’li Güzel’in savunmasını isteyecek
Hazırlık komisyonu, HDP’li Güzel’in savunmasını isteyecek
PKK’lı Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’ye gönderilen fezleke, Perşembe günü... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T13:13+0300
2022-01-17T13:13+0300
türkiye
tbmm
fezleke
anayasa komisyonu
semra güzel
tbmm anayasa ve adalet komisyonu
dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke
adalet komisyonu
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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 'Koçero Meleti' kod adlı PKK'lı Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkması sonrasında hazırlanan ve Meclis'e sunulan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezleke perşembe günü Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan karma komisyonda ele alınacak.Komisyon, Güzel hakkında yine 2019 yılında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan hazırlanan fezlekeyi de gündeme aldı. Böylece her iki dosyanın birlikte görüşülmesi kararlaştırıldı.Karma komisyonda dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeler, komisyon üyelerinden kurulacak Hazırlık Komisyonu tarafından değerlendirilecek. 5 kişilik Hazırlık Komisyonunun bir aylık çalışma süresi olacak. Bu süre içerisinde fezlekede yer alan tüm delilleri ve belgeleri inceleyecek, Güzel'in savunmasını alacak ve rapor hazırlanacak.Son söz Genel Kurul'da söylenecekHazırlık komisyonunun raporunun hazırlanmasının ardından, Karma Komisyon da raporu aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde toplanarak, asıl kararı verecek. Karma Komisyon, Güzel’in dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alırsa son söz TBMM Genel Kurulu'nda söylenecek. Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı (151) yeterli olacak.Karar sonrası yargı süreci başlayacakDokunulmazlığın kaldırılması kararı alınması halinde de Güzel ile ilgili yargı süreci başlayacak. Yargının Güzel’i suçlu bulması ve cezanın kesinleşmesi durumunda Güzel hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunacak. Kararın okunmasının ardından Güzel’in milletvekilliği düşecek.Güzel hakkında 32 fezleke daha varKomsiyon'da ele alınacak 2 dosyanın yanı sıra Güzel hakkında, "terör propagandası, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına aykırılık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanmış 32 fezleke daha bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220112/hdpli-semra-guzelin-dokunulmazlik-dosyasi-mecliste-1052652354.html
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tbmm, fezleke, anayasa komisyonu, semra güzel, tbmm anayasa ve adalet komisyonu, dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke, adalet komisyonu

Hazırlık komisyonu, HDP’li Güzel’in savunmasını isteyecek

13:13 17.01.2022
© AATBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AA
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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PKK’lı Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’ye gönderilen fezleke, Perşembe günü karma komisyonda gündeme gelecek. Hazırlık komisyonu Güzel’in savunmasını isteyerek rapor hazırlayacak.
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 'Koçero Meleti' kod adlı PKK'lı Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkması sonrasında hazırlanan ve Meclis'e sunulan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezleke perşembe günü Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan karma komisyonda ele alınacak.
Komisyon, Güzel hakkında yine 2019 yılında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan hazırlanan fezlekeyi de gündeme aldı. Böylece her iki dosyanın birlikte görüşülmesi kararlaştırıldı.
Karma komisyonda dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeler, komisyon üyelerinden kurulacak Hazırlık Komisyonu tarafından değerlendirilecek. 5 kişilik Hazırlık Komisyonunun bir aylık çalışma süresi olacak. Bu süre içerisinde fezlekede yer alan tüm delilleri ve belgeleri inceleyecek, Güzel'in savunmasını alacak ve rapor hazırlanacak.

Son söz Genel Kurul'da söylenecek

Hazırlık komisyonunun raporunun hazırlanmasının ardından, Karma Komisyon da raporu aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde toplanarak, asıl kararı verecek. Karma Komisyon, Güzel’in dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alırsa son söz TBMM Genel Kurulu'nda söylenecek. Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı (151) yeterli olacak.

Karar sonrası yargı süreci başlayacak

Dokunulmazlığın kaldırılması kararı alınması halinde de Güzel ile ilgili yargı süreci başlayacak. Yargının Güzel’i suçlu bulması ve cezanın kesinleşmesi durumunda Güzel hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunacak. Kararın okunmasının ardından Güzel’in milletvekilliği düşecek.

Güzel hakkında 32 fezleke daha var

Komsiyon'da ele alınacak 2 dosyanın yanı sıra Güzel hakkında, "terör propagandası, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına aykırılık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanmış 32 fezleke daha bulunuyor.
Semra Güzel - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
TÜRKİYE
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
12 Ocak, 10:42
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