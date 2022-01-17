Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220117/hollanda-sarki-yarismasinda-cinsel-taciz-skandali-sorusturma-baslatildi-1052809969.html
'O Ses Hollanda'da cinsel taciz skandalı: Soruşturma başlatıldı
'O Ses Hollanda'da cinsel taciz skandalı: Soruşturma başlatıldı
Hollanda'nın sesi (TVH) yarışmasında, gösteri ekibinde yaşanan cinsel taciz vakaları nedeniyle programın yayınına ara verildi. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T13:45+0300
2022-01-17T13:58+0300
dünya
hollanda
cinsel taciz
cinsel istismar
şarkı
şarkı yarışması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052809881_0:44:1440:854_1920x0_80_0_0_865e4de14c015cb0168a7aa6727c9fb3.jpg
Dünya çapında birçok ülkede yayınlanan ve Türkiye'de de 'O Ses Türkiye' adıyla bilinen şarkı yarışması formatındaki programın orijinal versiyonu olan Hollanda'nın Sesi'nde cinsel taciz skandalı ortaya çıktı. Programın yayıncı kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, programın yapım ekibine mensup kişilerin 'çok ciddi ve şok edici' cinsel istismar suçu işledikleri belirtildi. ANP'de yer alan habere göre, programın grup lideri Jeroen Rietbergen de ortaya çıkan skandalın ardından istida etti. TVH'ye katılan kadınlarla 'seksüel bir doğaya sahip' ilişki içerisine girdiğinği kabul eden Rietbergen, 'prodüksiyondaki gücünü kötüye kullandığına inanmadığını' söyledi ve 'asla yapmaması gereken şeyler için ilgili kadınlardan özür dilediğini' açıkladı.Bahsi geçen olayların yıllar önce yaşandığını söyleyen Reitbergen, konuyla ilgili 'profesyonel yardım aldığını' açıkladı. 10 yıldan uzun bir süre önce Reitbergen'le bir ilişki yaşadığı bilinen Hollandalı TV yıldızı ve The Voice'un yaratıcısı John de Mol'un kızkardeşi Linda Mol ise konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.Ayrıca, avukatı tarafından yapılan açıklamada, Hollanda'nın Sesi programında koçluk yapan rapçi Ali B'nin de gösteriyle bağlantılı olarak 'cinsel açıdan aşırı davranışlar' nedeniyle Hollanda Savcılığı'na şikayet edildiği bildirildi. Şikayetle ilgili herhangi bir detay paylaşılmazken, Ali B ise Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kendi masumiyetinden 'yüzde yüz emin olduğunu' söyledi. RTL ise, öne sürülen iddialar nedeniyle programın soruşturma tamamlanana kadar durdurulduğunu açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Öne sürülen iddialara dayanılarak, programın yapımcısı ITV ile temasa geçildi ve ITV'nin derhal özenli ve bağımsız bir soruşturma başlatması konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldı. Hollanda'nın Sesi'nin yayınları, daha fazlası netleşene kadar şimdilik askıya alınacak" ifadelerine yer verildi.Söz konusu iddialar, Hollandalı haber programı BNN/VARA'nın araştırması sonucunda gündeme geldi. TVH, John de Mol ile Roel van Velzen'in 2010 yılında başlattığı yarışmanın bir diğer versiyonu. Yapımcı ITV, Mol'un yapım şirketi Talpa'yı 2015 yılında satın almıştı. The Voice of Holland'daki iddia edilen taciz olaylarının ITV'nin devralınmasından önce mi sonra mı gerçekleştiği belli ise henüz bilinmiyor. ITV'den yapılan açıklamada ise, "BNN/VARA programı, iddialarla ilgili olarak ITV'yle bu hafta temasa geçti. Bu iddialar karşısında çok olduk. En büyük önceliğimiz, çalışmalarımızda yer alan insanlar için güvenli ve destekleyici bir ortam sağlamak ve yaşandığı iddia edilen bu tür olaylara karşı toleransımız sıfır. İddiaları araştırması için bağımsız bir komisyon görevlendirdik" açıklamasında bulundu.
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052809881_104:0:1384:960_1920x0_80_0_0_5eecd7253f74389e5a1c9d539c26af7a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hollanda, cinsel taciz, cinsel istismar, şarkı, şarkı yarışması

'O Ses Hollanda'da cinsel taciz skandalı: Soruşturma başlatıldı

13:45 17.01.2022 (güncellendi: 13:58 17.01.2022)
© The Voice of Holland (TVH)The Voice of Holland (TVH)
The Voice of Holland (TVH) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© The Voice of Holland (TVH)
Abone ol
Hollanda'nın sesi (TVH) yarışmasında, gösteri ekibinde yaşanan cinsel taciz vakaları nedeniyle programın yayınına ara verildi.
Dünya çapında birçok ülkede yayınlanan ve Türkiye'de de 'O Ses Türkiye' adıyla bilinen şarkı yarışması formatındaki programın orijinal versiyonu olan Hollanda'nın Sesi'nde cinsel taciz skandalı ortaya çıktı.
Programın yayıncı kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, programın yapım ekibine mensup kişilerin 'çok ciddi ve şok edici' cinsel istismar suçu işledikleri belirtildi.
ANP'de yer alan habere göre, programın grup lideri Jeroen Rietbergen de ortaya çıkan skandalın ardından istida etti. TVH'ye katılan kadınlarla 'seksüel bir doğaya sahip' ilişki içerisine girdiğinği kabul eden Rietbergen, 'prodüksiyondaki gücünü kötüye kullandığına inanmadığını' söyledi ve 'asla yapmaması gereken şeyler için ilgili kadınlardan özür dilediğini' açıkladı.
Bahsi geçen olayların yıllar önce yaşandığını söyleyen Reitbergen, konuyla ilgili 'profesyonel yardım aldığını' açıkladı. 10 yıldan uzun bir süre önce Reitbergen'le bir ilişki yaşadığı bilinen Hollandalı TV yıldızı ve The Voice'un yaratıcısı John de Mol'un kızkardeşi Linda Mol ise konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.
Ayrıca, avukatı tarafından yapılan açıklamada, Hollanda'nın Sesi programında koçluk yapan rapçi Ali B'nin de gösteriyle bağlantılı olarak 'cinsel açıdan aşırı davranışlar' nedeniyle Hollanda Savcılığı'na şikayet edildiği bildirildi. Şikayetle ilgili herhangi bir detay paylaşılmazken, Ali B ise Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kendi masumiyetinden 'yüzde yüz emin olduğunu' söyledi.
RTL ise, öne sürülen iddialar nedeniyle programın soruşturma tamamlanana kadar durdurulduğunu açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Öne sürülen iddialara dayanılarak, programın yapımcısı ITV ile temasa geçildi ve ITV'nin derhal özenli ve bağımsız bir soruşturma başlatması konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldı. Hollanda'nın Sesi'nin yayınları, daha fazlası netleşene kadar şimdilik askıya alınacak" ifadelerine yer verildi.
Söz konusu iddialar, Hollandalı haber programı BNN/VARA'nın araştırması sonucunda gündeme geldi.
TVH, John de Mol ile Roel van Velzen'in 2010 yılında başlattığı yarışmanın bir diğer versiyonu. Yapımcı ITV, Mol'un yapım şirketi Talpa'yı 2015 yılında satın almıştı. The Voice of Holland'daki iddia edilen taciz olaylarının ITV'nin devralınmasından önce mi sonra mı gerçekleştiği belli ise henüz bilinmiyor.
ITV'den yapılan açıklamada ise, "BNN/VARA programı, iddialarla ilgili olarak ITV'yle bu hafta temasa geçti. Bu iddialar karşısında çok olduk. En büyük önceliğimiz, çalışmalarımızda yer alan insanlar için güvenli ve destekleyici bir ortam sağlamak ve yaşandığı iddia edilen bu tür olaylara karşı toleransımız sıfır. İddiaları araştırması için bağımsız bir komisyon görevlendirdik" açıklamasında bulundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:13Milli Gazete GYY Mustafa Kurdaş: Erken seçime çoklu değil, ikili ittifakla gidilecektir
14:04Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
14:03Eski Enerji Bakanı Ablyazov: Kazakistan'da iktidarı değiştirmek için plan hazırladık
13:56Dünyanın en pahalı otomobili Rolls-Royce Boat Tail'ın ikincisi yolda
13:53Volkan patlamasının ardından: Tonga'nın 'yağlı' Olimpiyat yıldızı, babasının kayıp olduğunu açıkladı
13:50Eski güzellik kraliçesi 'çok açık' kıyafeti nedeniyle uçağa alınmadı
13:49Bakan Varank, 2021'de Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari aracın satıldığını bildirdi
13:45'O Ses Hollanda'da cinsel taciz skandalı: Soruşturma başlatıldı
13:40Çin'de nüfus artış hızı son 60 yılın en düşük seviyesinde
13:37Stajyer avukat dördüncü kattan düşerek öldü
13:21Rusya ve Belarus şubat ayında ortak tatbikat gerçekleştirecek
13:17Milli Muharip Uçak için kritik alt sistemler çalışmaları sürüyor
13:13Hazırlık komisyonu, HDP’li Güzel’in savunmasını isteyecek
13:08Uşak'ta hastasını uyutup tecavüz eden doktor Barış Yağcı tutuklandı
13:08Prince'in mal varlığının bedeli belli oldu
13:02Djokovic, Avustralya'dan sonra Fransa Açık'a da katılamayabilir
13:01Tüfekle oynarken kız arkadaşını öldüren sanığa 16 yıl ceza verildi
12:47Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas yönetimine istifa çağrısı
12:47Türkiye'de tıp tarihine geçmişti: 'Kendim 39, kollarım ise 12 yaşında'
12:46'Sıvı altın' dediği idrarını kavanozlayıp 70 dolara satıyor: 'Biri dondurma bile yaptı'