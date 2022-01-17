Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220117/hurriyet-yazari-selvi-kilicdaroglu-ile-imamoglu-ekipleri-birbirleri-hakkinda-dosya-tutmaya-basladi-1052799639.html
Hürriyet yazarı Selvi: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ekipleri birbirleri hakkında dosya tutmaya başladı
Hürriyet yazarı Selvi: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ekipleri birbirleri hakkında dosya tutmaya başladı
"CHP’de belediye başkanları, il teşkilatları ve milletvekilleri arasında İmamoğlucular ve Kılıçdaroğlucular ayrışması başladı" diyen Selvi, iki ekibin de... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T08:40+0300
2022-01-17T08:40+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
süleyman soylu
abdulkadir selvi
ekrem imamoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103942/94/1039429442_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_e136b1b719bf18c049716c856db5e372.jpg
Selvi, CHP içerisinde kamplaşma olduğunu savunarak, "Cumhurbaşkanı adaylığı için Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında müthiş bir güç mücadelesi yaşanıyor. Kılıçdaroğlu’nun baş başa görüşmesine rağmen İmamoğlu geri adım atmıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştıkça bu rekabet hızlanmaya başladı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu mücadelesinde yeni bir aşamaya geçildi. İmamoğlucularla, Kılıçdaroğlucular ayrışmaya başladı. CHP’deki kurultay sürecinin ertelenmesinin tek nedeni seçimler değil. İmamoğlu - Kılıçdaroğlu mücadelesinin kurultay sürecinde kıran kırana bir savaşa dönüşmesini önlemek için kurultayı ertelediler" dedi. CHP'li belediyelerde 'İmamoğlucular ve Kılıçdaroğlucular' ayrışması olduğunu öne süren Selvi, şu ifadeleri kullandı: "CHP’de belediye başkanları, il teşkilatları ve milletvekilleri arasında İmamoğlucular ve Kılıçdaroğlucular ayrışması başladı. Ama asıl mücadele İmamoğlu’nu destekleyen medya ile Kılıçdaroğlu’nu destekleyen gazeteciler arasında yaşanıyor. Belediye imkânlarını kullanarak İmamoğlu bu yarışta öne geçmiş gözüküyor.Kılıçdaroğlu’nun Pensilvanya ile görüşmesine daha önceki yıllarda ilgi göstermeyen muhalif medyanın şimdi gündem yapmasının altında bu mücadele yatıyor. Artık Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ekipleri birbirleri hakkında dosyalar tutmaya başladılar."Ayrıca, muhalif medyanın İçişleri Bakanı Soylu'nun Pensilvanya ile diş muayenehanesinde görüştüğü iddialarına 'bu sefer ilgi gösterdiğini' belirten Selvi, şöyle devam etti: "Soylu, Kılıçdaroğlu’nun Pensilvanya ile diş muayenehanesinde görüştüğünü ve 15 Temmuz’dan önce gerçekleşen görüşmede, “Yurtta barış, dünyada barış” sloganının konuşulduğunu söylemişti.Her konuda video çekip, gece yarısı tweet’ler atan Kılıçdaroğlu bu iddia karşısında suskunluğunu koruyor. Ama CHP’de başka ilginç bir gelişme yaşanıyor. Nedir o?Süleyman Soylu daha önce de bu iddiayı gündeme getirmişti. Hem de bir defa değil, birkaç kez. Ama o zaman CHP’ye yakın medya sessiz kalmıştı. Bu kez muhalif medya Soylu’nun iddialarına ilgi gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun, Pensilvanya ile o dönem danışmanı olan diş doktoru Ali Arif Özzeybek’in muayenehanesinde görüştüğüne dair dosyayı yayınladılar. Ali Arif Özzeybek ise görüşmeyi yalanlamadı, sadece “Ben bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum” demekle yetindi."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103942/94/1039429442_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_efadf2260f85fadf99ef7629aa2853f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, süleyman soylu, abdulkadir selvi, ekrem imamoğlu

Hürriyet yazarı Selvi: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ekipleri birbirleri hakkında dosya tutmaya başladı

08:40 17.01.2022
© AA / Orhan AkkanatCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AA / Orhan Akkanat
Abone ol
"CHP’de belediye başkanları, il teşkilatları ve milletvekilleri arasında İmamoğlucular ve Kılıçdaroğlucular ayrışması başladı" diyen Selvi, iki ekibin de birbirleri hakkında dosyalar tuttuğunu iddia etti.
Selvi, CHP içerisinde kamplaşma olduğunu savunarak, "Cumhurbaşkanı adaylığı için Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında müthiş bir güç mücadelesi yaşanıyor. Kılıçdaroğlu’nun baş başa görüşmesine rağmen İmamoğlu geri adım atmıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştıkça bu rekabet hızlanmaya başladı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu mücadelesinde yeni bir aşamaya geçildi. İmamoğlucularla, Kılıçdaroğlucular ayrışmaya başladı. CHP’deki kurultay sürecinin ertelenmesinin tek nedeni seçimler değil. İmamoğlu - Kılıçdaroğlu mücadelesinin kurultay sürecinde kıran kırana bir savaşa dönüşmesini önlemek için kurultayı ertelediler" dedi.
CHP'li belediyelerde 'İmamoğlucular ve Kılıçdaroğlucular' ayrışması olduğunu öne süren Selvi, şu ifadeleri kullandı:
"CHP’de belediye başkanları, il teşkilatları ve milletvekilleri arasında İmamoğlucular ve Kılıçdaroğlucular ayrışması başladı. Ama asıl mücadele İmamoğlu’nu destekleyen medya ile Kılıçdaroğlu’nu destekleyen gazeteciler arasında yaşanıyor. Belediye imkânlarını kullanarak İmamoğlu bu yarışta öne geçmiş gözüküyor.
Kılıçdaroğlu’nun Pensilvanya ile görüşmesine daha önceki yıllarda ilgi göstermeyen muhalif medyanın şimdi gündem yapmasının altında bu mücadele yatıyor. Artık Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ekipleri birbirleri hakkında dosyalar tutmaya başladılar."
Ayrıca, muhalif medyanın İçişleri Bakanı Soylu'nun Pensilvanya ile diş muayenehanesinde görüştüğü iddialarına 'bu sefer ilgi gösterdiğini' belirten Selvi, şöyle devam etti:
"Soylu, Kılıçdaroğlu’nun Pensilvanya ile diş muayenehanesinde görüştüğünü ve 15 Temmuz’dan önce gerçekleşen görüşmede, “Yurtta barış, dünyada barış” sloganının konuşulduğunu söylemişti.
Her konuda video çekip, gece yarısı tweet’ler atan Kılıçdaroğlu bu iddia karşısında suskunluğunu koruyor. Ama CHP’de başka ilginç bir gelişme yaşanıyor. Nedir o?
Süleyman Soylu daha önce de bu iddiayı gündeme getirmişti. Hem de bir defa değil, birkaç kez. Ama o zaman CHP’ye yakın medya sessiz kalmıştı. Bu kez muhalif medya Soylu’nun iddialarına ilgi gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun, Pensilvanya ile o dönem danışmanı olan diş doktoru Ali Arif Özzeybek’in muayenehanesinde görüştüğüne dair dosyayı yayınladılar. Ali Arif Özzeybek ise görüşmeyi yalanlamadı, sadece “Ben bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum” demekle yetindi."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
09:36Memur ve emeklinin gözü TBMM'de: Ek zammı içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai sürüyor
09:28Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
09:28Mehmet Barlas: Türkiye'nin belalı coğrafyası AK Parti iktidarında bereketli bir coğrafyaya dönüştü
09:15Sınır dışı edilen Djokovic, Avustralya'ya 3 yıl giremeyecek
08:55AVM'ler dövizli kiralamaya döndü
08:40Hürriyet yazarı Selvi: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ekipleri birbirleri hakkında dosya tutmaya başladı
08:14Yeni Şafak yazarı: MEB personeli, saymanlık kadrolarına sınavsız atama yapılmasından rahatsız
07:55Dilipak: Kenevir tarımında iyileştirme bekleniyor
07:51Kaza sonrası çekici bekleyen sürücü, otomobil çarpması sonucu öldü
07:35CHP'li Kaya'dan 'Genel başkanımız peygamber soyundan geldiğini anlatmaz' sözlerine ilişkin açıklama
07:16Çocuklarının telefon bağımlılığını önlemek için arabulucuya başvurdu
06:59Gökçek: İki numaralı kahraman naçizane Melih Gökçek'tir
06:56Tarım arazilerinin kiralarına zam
06:47Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Arnavutluk'a gidecek
06:27Erciyes'te kar kütlesinin altında kalan Kanadalı diplomat hayatını kaybetti
06:03Katar’da 3 haftalık bebek Kovid-19 nedeniyle öldü
05:21Stoltenberg: NATO, askeri birliklerin ittifaka üye ülkelerden çekilmesini kabul etmeyecek
05:14‘Almatı’daki olaylar sırasında isyancılar bin 347 adet silah ele geçirdi’
05:05İzmir'de trans birey ensesinden bıçaklanmış halde apartman girişinde ölü bulundu
04:52Yunanistan açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem