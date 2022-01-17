https://tr.sputniknews.com/20220117/hurriyet-yazari-selvi-kilicdaroglu-ile-imamoglu-ekipleri-birbirleri-hakkinda-dosya-tutmaya-basladi-1052799639.html

Hürriyet yazarı Selvi: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ekipleri birbirleri hakkında dosya tutmaya başladı

Hürriyet yazarı Selvi: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ekipleri birbirleri hakkında dosya tutmaya başladı

"CHP’de belediye başkanları, il teşkilatları ve milletvekilleri arasında İmamoğlucular ve Kılıçdaroğlucular ayrışması başladı" diyen Selvi, iki ekibin de... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T08:40+0300

2022-01-17T08:40+0300

2022-01-17T08:40+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

süleyman soylu

abdulkadir selvi

ekrem imamoğlu

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Selvi, CHP içerisinde kamplaşma olduğunu savunarak, "Cumhurbaşkanı adaylığı için Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında müthiş bir güç mücadelesi yaşanıyor. Kılıçdaroğlu’nun baş başa görüşmesine rağmen İmamoğlu geri adım atmıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştıkça bu rekabet hızlanmaya başladı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu mücadelesinde yeni bir aşamaya geçildi. İmamoğlucularla, Kılıçdaroğlucular ayrışmaya başladı. CHP’deki kurultay sürecinin ertelenmesinin tek nedeni seçimler değil. İmamoğlu - Kılıçdaroğlu mücadelesinin kurultay sürecinde kıran kırana bir savaşa dönüşmesini önlemek için kurultayı ertelediler" dedi. CHP'li belediyelerde 'İmamoğlucular ve Kılıçdaroğlucular' ayrışması olduğunu öne süren Selvi, şu ifadeleri kullandı: "CHP’de belediye başkanları, il teşkilatları ve milletvekilleri arasında İmamoğlucular ve Kılıçdaroğlucular ayrışması başladı. Ama asıl mücadele İmamoğlu’nu destekleyen medya ile Kılıçdaroğlu’nu destekleyen gazeteciler arasında yaşanıyor. Belediye imkânlarını kullanarak İmamoğlu bu yarışta öne geçmiş gözüküyor.Kılıçdaroğlu’nun Pensilvanya ile görüşmesine daha önceki yıllarda ilgi göstermeyen muhalif medyanın şimdi gündem yapmasının altında bu mücadele yatıyor. Artık Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ekipleri birbirleri hakkında dosyalar tutmaya başladılar."Ayrıca, muhalif medyanın İçişleri Bakanı Soylu'nun Pensilvanya ile diş muayenehanesinde görüştüğü iddialarına 'bu sefer ilgi gösterdiğini' belirten Selvi, şöyle devam etti: "Soylu, Kılıçdaroğlu’nun Pensilvanya ile diş muayenehanesinde görüştüğünü ve 15 Temmuz’dan önce gerçekleşen görüşmede, “Yurtta barış, dünyada barış” sloganının konuşulduğunu söylemişti.Her konuda video çekip, gece yarısı tweet’ler atan Kılıçdaroğlu bu iddia karşısında suskunluğunu koruyor. Ama CHP’de başka ilginç bir gelişme yaşanıyor. Nedir o?Süleyman Soylu daha önce de bu iddiayı gündeme getirmişti. Hem de bir defa değil, birkaç kez. Ama o zaman CHP’ye yakın medya sessiz kalmıştı. Bu kez muhalif medya Soylu’nun iddialarına ilgi gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun, Pensilvanya ile o dönem danışmanı olan diş doktoru Ali Arif Özzeybek’in muayenehanesinde görüştüğüne dair dosyayı yayınladılar. Ali Arif Özzeybek ise görüşmeyi yalanlamadı, sadece “Ben bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum” demekle yetindi."

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kemal kılıçdaroğlu, süleyman soylu, abdulkadir selvi, ekrem imamoğlu