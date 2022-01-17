https://tr.sputniknews.com/20220117/icisleri-bakanligina-17-sozlesmeli-bilisim-personeli-alinacak-1052795544.html

İçişleri Bakanlığı'na 17 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

İçişleri Bakanlığı'na 17 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 17 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T01:27+0300

2022-01-17T01:27+0300

2022-01-17T01:28+0300

içişleri bakanlığı

türkiye

personel

bilişim

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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, adaylar başvurularını 31 Ocak ile 7 Şubat tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi "www.icisleri.gov.tr" ve "www.nvi.gov.tr" adresleri üzerinden 21 Şubat'ta ilan edilecek.Yazılı sınav 6 Mart'ta, sözlü sınav ise 21-22-23 Mart tarihlerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

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içişleri bakanlığı, personel, bilişim